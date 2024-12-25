«Металлург» усиливается легионерами! Ждём суперобмен «Авангарда» и ЦСКА? Дедлайн КХЛ, LIVE

27 декабря в КХЛ закрывается трансферный рынок. В этот день в 23:59 мск встанут на стоп до начала лета все сделки и обмены между клубами нашей лиги. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию последних дней и часов до дедлайна, чтобы вы могли оперативно отслеживать все переходы, которые могут случиться на флажке работы рынка.
Интересных интриг хватает. «Авангард» осуществляет мощнейшую пересборку состава ещё с конца ноября и пока не останавливается, активны «Трактор», «Металлург», ЦСКА, да и другим командам нужны усиления и изменения. Кроме того, хватает лотов и на рынке свободных агентов. Так что ждём активный дедлайн и следим за всеми его событиями вместе!
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Трой Джозефс стал игроком «Металлурга»
Ещё одно классное легионерское усиление для «Металлурга»! Действующий чемпион заполучил из «Лады» форварда Троя Джозефса, обменяв его на денежную компенсацию. Рендулич, Камалов, Джозефс — «Магнитка» добавляет свежую кровь к чемпионскому костяку. Ну а «Лада» всё-таки пускается в распродажу.
Список свободных агентов КХЛ за два дня до дедлайна
И не будем забывать про свободных агентов — тех хоккеистов, которые сейчас без работы в принципе. Может, кого-то из них рискнут взять в дедлайн? Компания-то внушительная.
Вратари: Антон Худобин, Игорь Бобков, Андрей Кареев, Александр Лазушин
Защитники: Максим Чудинов, Зият Пайгин, Артём Бородкин
Нападающие: Александр Бурмистров, Иван Телегин, Сергей Шумаков, Дмитрий Овчинников, Сергей Шмелёв
Каких ещё сделок ждём в ближайшее время? Ничто не должно помешать состояться обмену между «Северсталью» и «Трактором». В Челябинске ждут Никиту Коростелёва, за которого в Череповец готовы отдать Михаила Котляревского. Тоже достаточно громкий и неоднозначный трейд, как и потенциальный обмен Окулов-Касселс. Кстати, вчера и Коростелёв, и Котляревский пропустили матчи пока ещё своих действующих команд, что увеличивает шансы на то, что сделка действительно состоится.
Также вчера произошёл интересный обмен с участием «Магнитки». На Урал отправился экс-форвард СКА Борна Рендулич, давно отправившийся в запас армейского клуба. В Санкт-Петербург перебрался опытный форвард Павел Акользин. И уже сегодня он должен дебютировать за новую команду в армейском дерби.
Вообще, клубы КХЛ уже активно проводят сделки, не дожидаясь последнего дня работы рынка. Так, сегодня «Металлург» подписал контракт с защитником Никитой Камаловым, который вчера расторг контракт с «Барысом». Уральский клуб восполняет потери в оборонительной линии после того, как тяжёлую травму получил защитник Владислав Ерёменко.
Вчера же из «Авангарда» в ЦСКА перешёл другой нападающий — Станислав Галиев. Сначала он расторг контракт с «ястребами», а затем подписался на новых условиях с армейцами.
Главной сделкой дедлайна может стать вероятный обмен между «Авангардом» и ЦСКА. Вчера сразу несколько источников сообщили, что «ястребы» отправят в стан армейцев американского центрального нападающего Коула Касселса, получив взамен форварда Константина Окулова. Этот трейд достоин серьёзного обсуждения, чем мы обязательно займёмся в том случае, если он будет подтверждён официально.