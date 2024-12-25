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Закрытие трансферного рынка КХЛ, дедлайн-2024: онлайн-трансляция, все сделки, обмены, кто куда перешёл, лучшие трансферы

«Металлург» усиливается легионерами! Ждём суперобмен «Авангарда» и ЦСКА? Дедлайн КХЛ, LIVE
Лев Лукин Павел Панышев
,
Закрытие трансферного рынка КХЛ. LIVE
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Всё главное о закрытии трансферного рынка в нашей лиге.

27 декабря в КХЛ закрывается трансферный рынок. В этот день в 23:59 мск встанут на стоп до начала лета все сделки и обмены между клубами нашей лиги. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию последних дней и часов до дедлайна, чтобы вы могли оперативно отслеживать все переходы, которые могут случиться на флажке работы рынка.

Каких сделок ждём?
Главные активы дедлайна. Кого могут обменять перед закрытием трансферного окна в КХЛ?
Главные активы дедлайна. Кого могут обменять перед закрытием трансферного окна в КХЛ?

Интересных интриг хватает. «Авангард» осуществляет мощнейшую пересборку состава ещё с конца ноября и пока не останавливается, активны «Трактор», «Металлург», ЦСКА, да и другим командам нужны усиления и изменения. Кроме того, хватает лотов и на рынке свободных агентов. Так что ждём активный дедлайн и следим за всеми его событиями вместе!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Трой Джозефс стал игроком «Металлурга» Список свободных агентов КХЛ за два дня до дедлайна
Live Лев Лукин

Трой Джозефс стал игроком «Металлурга»

Ещё одно классное легионерское усиление для «Металлурга»! Действующий чемпион заполучил из «Лады» форварда Троя Джозефса, обменяв его на денежную компенсацию. Рендулич, Камалов, Джозефс — «Магнитка» добавляет свежую кровь к чемпионскому костяку. Ну а «Лада» всё-таки пускается в распродажу.

13:53 Лев Лукин

Список свободных агентов КХЛ за два дня до дедлайна

И не будем забывать про свободных агентов — тех хоккеистов, которые сейчас без работы в принципе. Может, кого-то из них рискнут взять в дедлайн? Компания-то внушительная.

Вратари: Антон Худобин, Игорь Бобков, Андрей Кареев, Александр Лазушин

Защитники: Максим Чудинов, Зият Пайгин, Артём Бородкин

Нападающие: Александр Бурмистров, Иван Телегин, Сергей Шумаков, Дмитрий Овчинников, Сергей Шмелёв

13:45 Лев Лукин

Каких ещё сделок ждём в ближайшее время? Ничто не должно помешать состояться обмену между «Северсталью» и «Трактором». В Челябинске ждут Никиту Коростелёва, за которого в Череповец готовы отдать Михаила Котляревского. Тоже достаточно громкий и неоднозначный трейд, как и потенциальный обмен Окулов-Касселс. Кстати, вчера и Коростелёв, и Котляревский пропустили матчи пока ещё своих действующих команд, что увеличивает шансы на то, что сделка действительно состоится.

13:42 Лев Лукин

Также вчера произошёл интересный обмен с участием «Магнитки». На Урал отправился экс-форвард СКА Борна Рендулич, давно отправившийся в запас армейского клуба. В Санкт-Петербург перебрался опытный форвард Павел Акользин. И уже сегодня он должен дебютировать за новую команду в армейском дерби.

13:41 Лев Лукин

Вообще, клубы КХЛ уже активно проводят сделки, не дожидаясь последнего дня работы рынка. Так, сегодня «Металлург» подписал контракт с защитником Никитой Камаловым, который вчера расторг контракт с «Барысом». Уральский клуб восполняет потери в оборонительной линии после того, как тяжёлую травму получил защитник Владислав Ерёменко.

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13:39 Лев Лукин

Вчера же из «Авангарда» в ЦСКА перешёл другой нападающий — Станислав Галиев. Сначала он расторг контракт с «ястребами», а затем подписался на новых условиях с армейцами.

13:36 Лев Лукин

Главной сделкой дедлайна может стать вероятный обмен между «Авангардом» и ЦСКА. Вчера сразу несколько источников сообщили, что «ястребы» отправят в стан армейцев американского центрального нападающего Коула Касселса, получив взамен форварда Константина Окулова. Этот трейд достоин серьёзного обсуждения, чем мы обязательно займёмся в том случае, если он будет подтверждён официально.

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