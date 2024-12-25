«Металлург» усиливается легионерами! Ждём суперобмен «Авангарда» и ЦСКА? Дедлайн КХЛ, LIVE

27 декабря в КХЛ закрывается трансферный рынок. В этот день в 23:59 мск встанут на стоп до начала лета все сделки и обмены между клубами нашей лиги. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию последних дней и часов до дедлайна, чтобы вы могли оперативно отслеживать все переходы, которые могут случиться на флажке работы рынка.

Интересных интриг хватает. «Авангард» осуществляет мощнейшую пересборку состава ещё с конца ноября и пока не останавливается, активны «Трактор», «Металлург», ЦСКА, да и другим командам нужны усиления и изменения. Кроме того, хватает лотов и на рынке свободных агентов. Так что ждём активный дедлайн и следим за всеми его событиями вместе!

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