ЦСКА и «Авангард» провернули серию громких сделок! Кто окажется в выигрыше?

Чем ближе на календаре 27 декабря, тем жарче на трансферном рынке КХЛ. В последние дни активно ведёт себя ЦСКА, а к постоянным переменам в составе «Авангарда» мы давно привыкли.

Накануне в омском клубе объявили о расторжении контракта с крайним нападающим Станиславом Галиевым по взаимному согласию сторон. На рынке свободных агентов уроженец Москвы пробыл совсем немного, буквально через несколько часов заключив соглашение со столичным ЦСКА.

Контракт Галиева с армейцами – один из последних, если не последний шанс хоккеиста закрепиться на топ-уровне. За последние годы Стас сменил много команд, при этом ожиданий от него было много, но на деле получалось не очень. В том же Омске игроку помешали травмы, а слух о желании «ястребов» избавиться от нападающего ходил давно.

В свою очередь, в ЦСКА искали праворукого форварда, решив таким образом разнообразить свою атаку и добавить ей креатива. До конца нынешнего сезона Галиев получит 10 млн рублей и ещё 2 млн может заработать в качестве бонуса. Сумма для КХЛ небольшая, поэтому москвичи, по сути, ничем не рискуют.

А вот сам Стас должен быть предельно мотивирован и строго выполнять все указания тренерского штаба. Сильные стороны 29-летнего спортсмена известны: умение завершить атаку, хлёсткий бросок. Галиев наверняка отправится в одну из спецбригад большинства. Вопрос в другом: не подведёт ли здоровье и получится ли серьёзно прибавить? 7 (2+5) очков в 33 матчах при показателе полезности «-4» за «Авангард» не впечатляют. Москвичи даже на этапе перестройки ставят перед собой задачу побороться за Кубок Гагарина, поэтому приобретения должны соответствовать амбициям.

Станислав Галиев Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Уже сегодня «Авангард» и ЦСКА совершили прямой обмен с участием двух клубов. В сибирскую команду отправился трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Константин Окулов, а в обратном направлении последовал Коул Касселс.

Касселса изначально брали в «Авангард» на позицию второго центра, но с этой ролью американец откровенно не справился. На сегодняшний день в активе 29-летнего нападающего 5 (2+3) очков в 33 играх при показателе полезности «-7». Похвастаться, конечно, нечем, но в последнее время Касселс более-менее ожил и начал проявлять свои главные положительные качества: игру на вбрасываниях и пятаке, а также борьбу у бортов. Это типичный силовой ролевик в нижние звенья для игры в меньшинстве, но у ЦСКА нет чёткого деления на ведущие и рабочие тройки. Более того, команда Ильи Воробьёва играет в быстрый хоккей, а вот с катанием у новобранца красно-синих как раз есть проблемы. Позиция центрального нападающего всегда дефицитная, и в этом плане переезд праворукого Касселса в Москву видится плюсом. Но получится ли его правильно использовать и найдётся ли ему необходимое место в составе? Здесь большой вопрос.

Отдали за Коула не кого-нибудь, а опытного мастера Константина Окулова. Да, зарплата Окулова на 30 млн рублей больше, чем у североамериканца (в этом плане ЦСКА немного разгрузит платёжку для будущих сделок, например, подписания вратаря Павла Хомченко, с которым скоро расстанутся «ястребы» — бэкапа для Ивана Просветова), но и сравнивать этих двух игроков нельзя. 29-летний россиянин давным-давно всем всё доказал, хоть и слегка закис в нынешнем сезоне, набрав в 36 матчах 16 (5+11) очков при показателе полезности «-5». В сумме, кстати, больше, чем у Галиева и Касселса, вместе взятых.

Не стоит забывать, что Окулов являлся ценным активом и за него можно было получить куда более серьёзного хоккеиста, чем Касселс, которому в Омске, как и Галиеву, давно присматривали новое место работы. Получи армейцы за Окулова Рида Буше – вопросов бы не возникло. Кесселса же можно было забрать за скромную компенсацию.

Пока это всё на бумаге, а самое интересное начнётся позднее, когда проанализируем результаты, посмотрев игроков в деле. Может, все трое успешно перезагрузят свои карьеры и выступят на пять с плюсом.