«Рейнджерс» устроят трансферный бум? Кем и как может усилиться команда Панарина

Кризис «Рейнджерс» — самая горячая тема для обсуждений в последний месяц. Потягаться с ней может разве что трансферная кампания «Авангарда». Уже миллион раз было обсуждено, в чём проблемы «копов», в том числе во вчерашнем материале, который находится по ссылке ниже. Но мало кто говорит о том, кем и как может усилиться нью-йоркская команда, а это ведь самое интересное. Именно об этом и пойдёт сегодня речь.

Для начала: сколько места у «Рейнджерс» есть под потолком? На данный момент около $ 6,5 млн, что довольно серьёзно развязывает руки Крису Друри, который, кажется, будет отвечать за результат этого сезона головой. Сомнений, что Друри сработает масштабно, почти нет: все же помнят, как два года назад генменеджер «Рейнджерс» впихнул под «кепку» контракты Патрика Кейна и Владимира Тарасенко? Правда, в этот раз ещё нужна ювелирная точность.

Впрочем, не стоит забывать, что этого места вскоре может стать ещё больше, так как ветеран команды Крис Крайдер может покинуть команду. В последнем матче Крис остался в запасе, а североамериканская пресса сообщала, что американским форвардом активно интересуется «Бостон», которому как раз не хватает игрока такого амплуа.

Давайте посмотрим, кем надо усилиться «Рейнджерс». Во-первых, нужно срочно укрепить защитную линию, так как на 17-матчевом отрезке у «синерубашечников» одна из худших оборон в лиге: хуже только у «Коламбуса» и «Филадельфии». По всем остальным статистическим показателям ситуация обстоит не лучше, а К'Андре Миллер и Райан Линдгрен играют в разы хуже, чем в прошлом сезоне.

Поэтому очевидно, что Друри нужно подписать двух хороших защитников, которые легко могут сыграть и в первой паре с Адамом Фоксом, и в третьей, подчищая все появляющиеся огрехи.

Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»)

Проворова можно уверенно назвать одним из самых ценных лотов на рынке. Габаритный хорошо катающийся защитник в самом расцвете сил, способный закрыть почти любую позицию. К тому же «Коламбус» гарантированно удержит половину зарплаты, так как команде нужно будет перешагнуть пол.

Однако при переговорах может возникнуть несколько проблем. Первая – «Рейнджерс» придётся серьёзно раскошелиться, но есть ли для этого средства? С молодыми талантами в системе небольшие проблемы, а одними драфт-пиками «Коламбус» сыт не будет. Вторая – конкурентов будет немало. Уже сообщалось, что Иваном интересуется «Эдмонтон», хотя по-хорошему такой защитник пригодится каждой команде.

Иэн Коул («Юта»)

«Рейнджерс» не хватает жёсткого и надёжного защитника, который будет специализироваться прежде всего на обороне. Хорошим вариантом здесь может стать Иэн Коул из «Юты», проводящий контрактный год. Иэн идёт на втором месте во всей НХЛ по блокам, неплох в отборе, проводит на площадке больше 21 минуты, и у него довольно скромный контракт.

«Юта», как и «Коламбус», тоже может запросить готового игрока, помимо драфт-пиков, однако возможен вариант, при котором новичок НХЛ вообще не будет торговать защитником.

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А теперь перейдём к нападающим – с этой линией у «Рейнджерс» также большие проблемы. Прежде всего необходимо усиливать второе и третье звенья, так как люди, сейчас там играющие, откровенно не тянут. Это без учёта условного Мики Зибанеджада – здесь Друри надо просто надеяться, что швед заиграет, так как рычагов, чтобы обменять Мику, нет. Тут тебе и запрет на обмен, и срок контракта, и отсутствие желающих, и большой подписной бонус. В общем говоря, флеш-рояль из пагубных обстоятельств.

Янни Гурд («Сиэтл Кракен»)

Гурд был тем самым незаметным героем в составе «Тампы», когда команда завоёвывала кубки. Вклад Янни отмечали все эксперты, но потолок зарплат и драфт расширения не позволили «молниям» сохранить форварда.

Для третьего звена «Рейнджерс» Гурд стал бы идеальным вариантом: добавил бы солидности, надёжности и вариативности. Именно универсальность и опыт игры в плей-офф дали бы команде то, чего ей не хватало в прошлом году. И чего очень не хватает сейчас.

Фрэнк Ватрано («Анахайм Дакс»)

Фрэнк уже переходил в подобных обстоятельствах в «Рейнджерс» три года назад и очень хорошо проявил себя в звене с Крайдером и Зибанеджадом. Американца тогда вполне можно было оставлять, однако средств на это банально не было.

Фрэнк Ватрано Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Быть может, именно Фрэнк расшевелит Зибанеджада, который в прошлом году засыпал периодически, а в этом просто не пробуждается. Кстати говоря, вариант с обменом Ватрано, по сообщениям североамериканской прессы, в кулуарах уже обсуждался.

Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе Шаркс»)

Видимых проблем с центральной линией у «Рейнджерс» нет, но Микаэль стоит того, чтобы за него побороться. 32-летний финн проводит блестящий сезон за «Сан-Хосе», идёт по графику в 0,94 очка за игру, а также ведёт игру команды.

Переход Гранлунда может вдохнуть новую жизнь в игру второго звена, даже если кого-то из центральных придётся двигать на фланг – это обычно не проблема.

Райан Донато («Чикаго Блэкхоукс»)

Райан неожиданно для многих проводит лучший сезон по средней результативности. Можно было бы это списать на нахождение рядом Коннора Бедарда, однако американец провёл не так много времени в звене с канадским вундеркиндом.

С учётом небольшой зарплаты (всего $ 2 млн) это отличная опция для усиления третьего звена. При необходимости Райан может закрыть и дыру в топ-6, если таковая образуется.

Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс»)

Не самый очевидный вариант, но по ту сторону океана всё чаще начинают говорить о том, что «Ванкувер» и Бёзер не могут договориться о следующем контракте. Терять такой актив просто так никто не захочет, поэтому «косатки» прорабатывают варианты обмена.

Брок Бёзер Фото: Alex Goodlett/Getty Images

И «Рейнджерс» вполне могут стать фаворитами в борьбе за Брока: стало известно, что Токкет лично заинтересован в К'Андре Миллере. При таком размене «синерубашечники» однозначно бы выиграли.

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Кем может усилиться «Рейнджерс», мы расписали. Теперь перейдём к вопросу «а как это сделать?» — потому что одним Крайдером дело точно не ограничится. Честно говоря, не удивит обмен Уилла Кайлли, который прямо сейчас является третьим бомбардиром «синерубашечников» (после Панарина и Фокса). Всё просто: после этого сезона контракт закончится, Уилл станет ограниченно свободным агентом и потребует повышения, а сейчас его можно будет выгодно обменять, пока ценник на него находится на пике.

К'Андре Миллер тоже рискует пойти на обмен, так как его соглашение заканчивается в конце сезона, а переговоры о новом контракте могут получиться тяжёлыми.

Вообще, вывод такой: у «Рейнджерс» есть возможность усилиться хоть кем — у организации хорошая репутация и ресурсы на это. Но если лидеры команды не обретут себя, толку не будет. А пробудить Зибанеджада и компанию сможет только отставка Лавиолетта. Других вариантов на горизонте не видно.