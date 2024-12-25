СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги

Кто бы что ни говорил, а армейское дерби – одно из главных событий в чемпионате КХЛ. В этом году их запланировано четыре, а сегодня – второе. Первый матч, состоявшийся в Санкт-Петербурге ещё в октябре, прошёл в невероятном накале. СКА дважды вёл в две шайбы, московские армейцы дважды отыгрывали этот дефицит, а в овертайме всё решил гол капитана петербуржцев Александра Никишина.

С тех пор многое изменилось. СКА опустился со второй строчки на шестую, а ЦСКА преодолел кризис, с шестого места в конференции поднялся на третье и подошёл к этой встрече с восьмиматчевой серией побед.

Обе команды в последнее время много забивают, и были все основания ждать большого количества голов и сегодня, однако то, что произошло на самом старте игры, не поддаётся никакому объяснению.

СКА проспал? Поел мало каши с кефиром? Забыл выйти на игру? Что вообще происходит? — таким вопросом в первую минуту игры наверняка задавались и болельщики петербуржцев, и другие зрители, и Роман Ротенберг. Потому что на льду была только одна команда, и она методично и безжалостно втаптывала в лёд пятёрку полевых и вратаря в белой форме. Никита Нестеров палил со всей дури от синей линии, и со второго раза шайбу подхватил Павел Карнаухов, проехался за воротами и бросил на удачу – двойным рикошетом сначала от Галенюка, а потом от ноги вратаря счёт был открыт.

Шайбы на первой минуте – дело не такое уж редкое, а вот когда их две… Такое до этого дня в истории КХЛ случалось лишь однажды, когда в 2009 году почивший ныне ХК МВД вёл 2:0 на 55-й секунде игры с «Северсталью».

Сегодня второй такой командой стал ЦСКА, когда через 16 секунд после первой шайбы Денис Гурьянов подправил шайбу на пятачке. Это был уже не холодный душ или будильник, а настоящий нокаут!

СКА под бешеным напором московских армейцев очень долго не мог прийти в себя. Последовала быстрая замена вратаря, но Павел Мойсевич недолго продержался на площадке. На девятой минуте Виталий Абрамов убежал «в ноль», легко объехав Галенюка, и сделал счёт 3:0.

СКА, конечно, всё равно потихоньку тоже и атаковал, и находил подходы к воротам, и создавал моменты, но на всё это у Ивана Просветова находились уверенные ответы, а хозяева тем временем продолжали забивать. Максим Соркин из круга вбрасывания пробил в ближний угол, затем Карнаухов с пятачка оформил дубль, и под звуки «Аргентина – Ямайка» Мойсевич поехал на скамейку, а на лёд вернулся Заврагин.

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На старте второго периода Сергей Плотников решил взбодрить свою команду и потолкался с Никитой Охотюком. Градус безумия в матче действительно снизился, СКА стал больше времени проводить в атаке, заметнее всех был Михаил Григоренко, но самым запоминающимся моментом стала травма Евгения Кузнецова. Он столкнулся с Владиславом Провольневым, зацепился с ним ногами, упал и долго не мог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.

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За полторы минуты до второго перерыва СКА всё-таки удалось размочить счёт – неожиданно это сделал Сергей Сапего, который пошёл на ворота, взял паузу, финтом уложил на лёд Гурьянова и пробил Просветова.

Вроде бы даже с учётом этой шайбы в матче уже всё должно было быть понятно? Как бы не так, в третьем периоде СКА едва не сотворил настоящее новогоднее чудо! Александр Никишин сократил отставание до трёх шайб, ЦСКА тут же ответил голом Кирилла Долженкова, но следом гости забросили ещё дважды.

Арсений Грицюк, не игравший в КХЛ с 8 декабря, в быстрой атаке сделал счёт 6:3, а потом Иван Демидов сначала силовым приёмом отобрал шайбу у Исхакова у чужих ворот, а затем замкнул передачу Григоренко.

СКА снял вратаря, взял тайм-аут и тут же забросил ещё. Вот это да! ЦСКА еле унёс ноги, хотя кто бы мог подумать после первого периода, что концовка получится не менее огненной, чем начало? СКА в третьем периоде устроил настоящее шоу, армейское дерби таким и должно быть. Захватывающим и непредсказуемым.