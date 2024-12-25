«Кузнецов долго не сыграет в КХЛ. Фактически был без сознания». Ротенберг — после дерби

Сумасшедшее армейское дерби состоялось в Москве. В нём было всё – два гола ЦСКА на первой минуте, две замены вратаря у СКА, травма Евгения Кузнецова, который не смог продолжить встречу после столкновения с Владиславом Провольневым, и третий период, в котором петербуржцы вытащили безнадёжный матч, в итоге проиграв 5:6.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры рассказал о состоянии Кузнецова, объяснил слабый первый период в исполнении своей команды, а также высказался по поводу психологии вратарей Егора Заврагина и Павла Мойсевича.

«Разочаровывает только шестой гол, мы вообще не должны были его пропускать»

— Полные трибуны, великие люди на трибунах, замечательная игра. Обе команды старались показать свою лучшую игру. Акцент был сделан на то, чтобы сыграть свой лучший матч в 2024-м. Понимали, что соперник будет стремиться сразу играть на пределе. Первый период – наш худший в этом сезоне, хотя по статистике мы создали хорошие моменты.

Мы как-то играли с ЦСКА в плей-офф, вели 2:0 и в третьем периоде пропустили шесть шайб. Много ярких игр с ЦСКА, хоккей очень высокого уровня. Думаю, это украшение КХЛ.

Горжусь своей командой, после первого периода был мужской разговор, и лидеры подключились. Во втором и третьем периоде мы увидели совсем другую команду. Меня разочаровывает только шестой пропущенный гол. Была задача забить пять, пять мы забили. Шестой гол мы вообще не должны были пропускать, это не вина вратаря, а индивидуальная ошибка, не Никишина.

Думаю, эту игру не раз ещё будут показывать в повторе. Ребята играли, не сдались. Акользин – Паша Таран, который заменяет сейчас Валю Зыкова. Так здорово сыграть в первом матче дорогого стоит.

— Почему команда так слабо начала игру?

— Это вопрос не к нашей команде, а как здорово играл ЦСКА. Вы же понимаете, что такое семь побед подряд над ЦСКА? В истории хоккея вообще было такое? Мы понимали, что будет тяжёлая игра. Надо отдать должное ЦСКА, они переломили эту серию. Счёт в серии в этом сезоне – 1-1. Надо отдать должное сопернику, который выиграл всю борьбу, здесь вопрос к тем ребятам, которые проиграли борьбу. Это хоккей, игра единоборств.

Это была игра уровня плей-офф. И они, и мы готовились на этот матч по-особенному. Берём позитив из этого матча. Вратарь ЦСКА сегодня здорово сыграл, мы создали достаточно моментов, чтобы забросить даже больше пяти шайб. Когда есть моменты, уже хорошо, реализация подвела.

— У СКА есть проблема первого периода?

— Согласен, есть что улучшить в первых периодах. Но если мы будем выигрывать 4:1 третий период у лучшей команды лиги, у нас вопросов нет. Если разобрать голы, это индивидуально человек проигрывает борьбу, его обкатывают и бросают. Это не настрой. Это человек в этом моменте где-то сдался.

«Кузнецов долго не сыграет в КХЛ. Фактически был без сознания»

— Есть ли подробности по Кузнецову?

— Не буду комментировать работу судей, судьи – это часть игры. Но Кузнецов долго не выйдет на лёд. Он фактически был без сознания, поедет в больницу, мы надолго его потеряли. Он долго не будет играть. Это звезда нашей лиги, не только СКА. Не говорю, что Провольнев умышленно бил его в голову, не хочу здесь искать козлов отпущения. Но факт остаётся фактом, что Кузнецов долго не сыграет в КХЛ. Когда сыграет, я не знаю.

Видео момента травмы Кузнецова: Видео Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку после столкновения с защитником ЦСКА

— Вы обменяли Рендулича, планируются ли ещё сделки?

— Не буду скрывать, мы всегда в диалоге со всеми клубами КХЛ. Давайте посмотрим, не буду загадывать, всё возможно.

— Кого именно хотите взять?

— Главное, не хочу брать травмированных. А то бывает, говорят одно, а оказывается кот в мешке. Привозят, а там всё наоборот. Без шуток, но давайте не будем раскрывать наши козыри и внутренние вопросы, мы постоянно в поиске улучшения состава.

«Счёт 6:5, какие вопросы к нашим вратарям? Нет вопросов психологии!»

— Оцените уровень вратарей?

— Если разобрать шайбы, наши же игроки закрывали вратаря. Я не видел все голы, но то, что видел с лавки, это не вина вратарей. Мы хотели, чтобы полевые отреагировали правильно. Это не вина Заврагина и Мойсевича. Самый ключевой – шестой гол, что было до этого, не имеет значения. Шестой гол — не вина Заврагина.

У Егора долго была травма, Паша тоже долго не играл. Где-то тонус игровой, а мы выходим против сильнейших команд.

— Вы часто меняете вратарей после неудачных отрезков, но как это влияет на психологию вратарей?

— Наши вратари пропустили шесть, вратарь ЦСКА – пять. У кого вопросы психологии? Нет вопросов психологии! Давайте с уважением относиться к вратарям. Мойсевич и Заврагин – хорошие вратари. Счёт 6:5, у вас какие вопросы к нашим вратарям? Наши вратари никогда не сдаются, я это гарантирую.

— У вашей команды был отрезок из семи побед, после этого больше двух матчей подряд выиграть не можете. С чем связана нестабильность в последний месяц?

— Травмы ключевых игроков. Сегодня у Кузнецова серьёзное сотрясение, у многих наших игроков были серьёзные сотрясения. После травмы головы нужно время, чтобы вернуться в игровой тонус. А если говорить про последние матчи, после Кубка Первого канала, то у нас два поражения – от «Локомотива» и ЦСКА. Это сильные команды, нужна объективность.