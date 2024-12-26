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Новости дня в хоккее за 25 декабря 2024 года: Салават обыграл Амур, Локомотив разгромил Торпедо, Ак Барс проиграл минскому Динамо

Яркий хет-трик лидера «Салавата», «Локомотив» уничтожил «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 25 декабря 2024 года
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«Ак Барс» крупно проиграл минскому «Динамо», ЦСКА и СКА устроили огненное дерби.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 25 декабря 2024 года.

Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» во второй раз подряд обыграть «Амур»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Ремпал (Тодд, Науменков) – 06:35 (5x5)     1:1 Броссо (Ли) – 15:55 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин, Ремпал) – 20:14 (5x4)     2:2 Броссо (Ли, Коротких) – 29:30 (5x5)     3:2 Ливо (Самонов) – 35:45 (5x5)     3:3 Барулин (Гальченюк, Щемеров) – 37:06 (5x5)     4:3 Ливо (Науменков) – 39:05 (5x5)     4:4 Гиздатуллин (Слепец) – 46:07 (5x5)     5:4 Алалыкин (Ян) – 63:40 (3x3)    

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик. Ещё гол и результативную передачу в составе уфимской команды на свой счёт записал Шелдон Ремпал. В составе «Амура» дублем отметился нападающий Девин Броссо. Ещё по голу в составе хабаровской команды забили Артур Гиздатуллин и Владислав Барулин. Победный гол в овертайме забил Данил Алалыкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В матче двухдневной давности «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» со счётом 3:0.

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Ак Барс», забросив пять шайб

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Ак Барсом». Встреча завершилась уверенной победой минчан со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Лайл (Пинчук, Энас) – 09:15 (5x5)     2:0 Усов (Липский) – 10:13 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук) – 16:37 (5x5)     4:0 Липский – 33:20 (5x5)     5:0 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 34:11 (5x5)     5:1 Барабанов – 52:52    

К 35-й минуте встречи хоккеисты минского «Динамо» забросили пять шайб в ворота голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. Тренерский штаб казанской команды принял решение заменить стартового вратаря на Амира Мифтахова. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Брэди Лайл, Илья Усов, Сэм Энас, Даниил Липский и Вадим Мороз.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Единственный гол «Ак Барса» забил Александр Барабанов, реализовавший буллит за бросок клюшки в середине третьего периода.

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Дебютный гол Паника в КХЛ помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне обыграть «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 22:31 (5x5)     0:2 Паник – 30:54 (5x5)     0:3 Шалунов (Сергеев) – 40:33 (5x3)     0:4 Иванов (Шалунов) – 45:29 (5x5)     0:5 Красковский (Рафиков, Берёзкин) – 49:48 (5x5)    

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин с передачи Павла Красковского. В середине второго периода дебютным голом в КХЛ отметился словацкий нападающий ярославского клуба Рихард Паник. Третий гол на старте третьего периода в формате «5 на 3» забил Максим Шалунов, которому ассистировал Андрей Сергеев. Ещё по шайбе забросили Георгий Иванов и Павел Красковский. «Сухой» матч на свой счёт записал вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Локомотив» выиграл у «Торпедо» три встречи из четырёх в текущем сезоне.

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ЦСКА обыграл СКА в результативном матче, забросив пять шайб в первом периоде

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. К 15-й минуте игры ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Егор Заврагин, начинавший встречу. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль. Ещё по голу в составе московских армейцев забили Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Максим Соркин. В концовке второго периода защитник СКА Сергей Сапего размочил счёт.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За СКА отличились Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Сергей Плотников. За ЦСКА гол забил Кирилл Долженков. СКА штурмовал ворота ЦСКА и сумел сократить отставание в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в личных встречах со СКА в текущем сезоне. Каждая команда выиграла по одному матчу на своей площадке.

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«Витязь» всухую обыграл московское «Динамо» в дебютном матче Подъяпольского

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и московским «Динамо». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Чехович) – 58:39 (5x5)     2:0 Макеев – 59:51 (en)    

Дебютный матч за бело-голубых проводил голкипер Владислав Подъяпольский. Долгое время команды не могли открыть счёт в игре. Великолепно действовали голкиперы обеих команд. Ворота «Витязя» защищал Максим Дорожко. За полторы минуты до конца третьего периода счёт открыл нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Бело-голубые бросились отыгрываться, но лишь пропустили вторую шайбу в пустые ворота.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 26 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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