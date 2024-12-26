Канада отберёт титул у США, европейцы — без шансов? Что нужно знать о МЧМ-2025 по хоккею

Молодёжный чемпионат мира в этом году снова проходит в неудобном часовом поясе — но даже так, даже без России и Беларуси найдётся немало людей, которые будут следить за этой «выставкой достижений хоккейных хозяйств». Большинство из этих игроков уже скоро будут поражать нас своими умениями в клубах НХЛ — и кратко рассказывем главное о ведущих сборных.

Канада

Если в прошлом году «кленовая» сборная представляла собой команду очень крепких физически, но всё-таки оловянных солдатиков, да ещё и с неопытным тренером, то в этот раз ситуация иная. Год назад единственным креативным игроком выглядел Маклин Селебрини — сейчас у канадцев такая глубина, что в команду не попадают два выбранных в топ-10 хоккеиста плюс один из фаворитов драфта-2025 Майкл Миса. На тренерской скамейке стоит Дэйв Кэмерон — человек, который проиграл Тот-Самый-Финал в «Баффало», но после этого успел поработать в НХЛ и отмазаться победой на турнире 2022 года.

Тектонический сдвиг в командной философии виден хотя бы по сухим цифрам. Эта Канада — самая молодая в своей истории (средний возраст — 18,52 года, лишь второй раз опустился ниже 19 лет), а средний рост команды впервые за долгое время упал ниже 185 см. Однако при обсуждении юного Гэвина Маккенны надо иметь в виду простой факт: такие молодые ребята не были ключевыми фигурами на МЧМ. Бедард почти единолично вытащил Канаду к золоту в 2023-м, но в 2022-м результат делали по большей части другие люди.

Даже вратарская линия Канады в этом году выглядит не идеальной, но одной из самых интересных за последние годы. Основным, скорее всего, будет Картер Джордж, который уже успел выиграть ЮЧМ и Мемориал Глинки, а в этом сезоне даже забил гол, играя в лиге Онтарио — но за его спиной есть и неплохие бэкапы.

За кем следить

з. Мэттью Шефер: защитник едет на турнир в 17 лет, пока он железно стоит в топ-3 преддрафтовых прогнозов, уже сейчас его катание считается лучшим на драфте. «Вы просто не найдёте игроков его возраста, которые так же уверенно распоряжаются шайбой», — сказал прессе один из скаутов. При этом в начале года Шефер за три недели потерял сначала «приёмную» мать, которая давала ему жильё в юниорской лиге, а потом и родную — теперь защитник играет и ради их памяти тоже.

Мэттью Шефер Фото: Dennis Pajot/Getty Images

н. Портер Мартон: в некоторых рейтингах грядущего драфта ставится уже на первое место. Мартон сочетает в себе голевое чутьё, хорошее катание, неуступчивость в борьбе и габариты (191 см, а будет ещё выше). Если говорить о состоявшихся игроках, Мартона чаще всего сравнивают с Кори Перри.

н. Истон Коуэн: год назад «Торонто» удивил многих, выбрав в концовке первого раунда форварда, котировавшегося в середине второго. Скауты попали в яблочко: Коуэн в прошлом году разорвал лигу Онтарио, выиграв почти все индивидуальные призы. Проспект «Торонто» — очень техничный игрок, который своими финтами постоянно оставляет защитников в дураках, при этом ответственно играет на своей половине площадки.

США

Год назад американцы выглядели явными фаворитами — и они, как и ожидалось, выиграли очень спокойно, доминируя на протяжении всего турнира. Половина той команды едет и на предстоящий турнир — большинство же ребят из второй половины уже играет в НХЛ, и довольно уверенно. Эти два фактора позволяют и сейчас зачислить «звёздно-полосатых» в фавориты, пусть уже не в главные, но на одном уровне с Канадой.

Главный тренер у американцев тот же, что и год назад — Дэвид Карл, и год назад его сборная ставила в первую очередь на атаку, ошарашив словаков 10 голами, а в финале огорчив шведов аж шесть раз. Материал, который получит Карл, подходит для этого прекрасно: программа подготовки национальной команды помогла американцам вырастить большой выводок техничных и быстрых игроков. Уже сейчас США на взрослом Турнире четырёх наций выглядят более грозной силой. Однако оборотная сторона техничности американцев — часто они не способны собраться в нужный момент, что на МЧМ не так заметно: слишком уж много у Штатов таланта.

Первое звено американцев, которое наигрывалось в товарищеских матчах, имеет шансы стать самым интересным на турнире: там выходят рекордсмен ЮЧМ и основной фаворит (пока что) драфта-2025 Джеймс Хэгенс, а также два чемпиона прошлого года — Гейб Перро и капитан сборной Райан Леонард, уже успевший и на взрослом ЧМ сыграть. Каждый из этих ребят умеет делать в атаке всё.

За кем ещё следить

в. Трей Огастин: возможно, вообще лучший голкипер турнира, для него это уже третий МЧМ. Огастин проводит великолепный сезон в университете штата Мичиган, где пропускает менее двух шайб за игру, а скауты отмечают его отличную подвижность и прекрасное чтение игры. Генменеджер сборной легендарный Джон Ванбисбрук отмечает ментальную зрелость Трея.

Трей Огастин Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

з. Зив Буйум: возможно, лучший защитник турнира по состоянию на сегодня (не потенциально, как тот же Шефер). Буйум — тоже «возвращенец» из прошлого года, в первом же университетском сезоне набравший 50 очков в 42 матчах. До Зива такого результата ни один защитник не добивался 20 лет — даже разрывавшие студенческую лигу Кейл Макар, Адам Фокс и Куинн Хьюз. Интересно, что при этом игру Буйума сравнивали со стилем Андрея Маркова.

з. Коул Хатсон: год назад его старший брат был ведущим атакующим защитником сборной, а теперь в национальную команду едет Хатсон №2. По игровому стилю братья почти не различаются: оба ниже 180 см, при этом невероятно подвижные, умные распасовщики, которые шикарно подключаются к любой атаке. Коула, что интересно, задрафтовали в начале второго раунда, а Лэйна — лишь в конце.

Швеция

Шведы поставили на поток выпуск универсальных игроков с хорошим катанием и хоккейным интеллектом — да вот беда, реальных звёзд среди форвардов почти не попадается. Это весьма характерно и для команды этого года, где этот сезон продуктивнее всего в атаке проводит… защитник. Однако «юные короны» берут своим стилем: кажется, при любом тренере шведы нацелены на игру во владение, что в хоккее встречается не так часто.

Однако сила этой Швеции — в её сбалансированности: абсолютное большинство хоккеистов уже получило хороший опыт на взрослом уровне. Например, даже у четвёртого центра Феликса Нильссона — почти 80 матчей в элитном дивизионе к 19 годам. При этом главного тренера Маркуса Хэвелида критикуют за знакомые нам грешки: слишком много едет на турнир «безопасных» игроков, которые готовы играть скорее по заданию, при этом мимо МЧМ прокатили уверенно котирующегося в топ-10 драфта форварда Антона Фронделла.

За кем следить

в. Маркус Гидлёф: почти двухметровый голкипер перед драфтом одними считался чуть ли не лучшим вратарём своего года, другие говорили, что он просто большой. Однако в этом году швед уверенно зашёл в состав взрослого «Лександа», который располагается в нижней части таблицы Элитсерии — и уже после восьми игр идёт в топ-10 лиги по проценту отражённых бросков.

з. Аксель Сандин-Пелликка: да, именно этот защитник — главная звезда команды на турнире. АСП — самый результативный оборонец шведской лиги, набравший 22 очка за 25 матче. Все шведские защитники последних лет отличаются классным катанием и хорошо обращаются с шайбой, однако у Акселя в арсенале есть отличный бросок, плеймейкерские способности и техника, которая позволяет ему устраивать индивидуальные проходы к чужим воротам.

Аксель Сандин-Пелликка Фото: Daniel Stiller/Zuma/ТАСС

н. Виктор Эклунд: младший брат форварда «Сан-Хосе» тоже имеет отличные шансы уйти в топе следующего драфта — он отличается классным катанием, отличной скоростью и выглядит чуть ли не самым энергичным европейским форвардом драфта.

Финляндия

На взрослом уровне имена для финнов легко могут не иметь значения — а вот на молодёжных ЧМ это обычно очень важно. Финны в последние годы вообще выступали в стиле «пан или пропал», закончив последний турнир абсолютно невиданным коллапсом в бронзовой игре с чехами. Впрочем, в прошлые годы бывало и хуже: игры за выживание сразу после чемпионства, когда тройка Ахо уже разъезжалась по клубам НХЛ и не оставляла достойных преемников.

После 2010-х, когда чуть ли не в каждый год тот или иной финн котировался в топ-10 драфта, у финнов уродились менее талантливые поколения. В 2021-м и 2023-м финских первораундников не было вообще, на юниорских ЧМ сборная в этом и в прошлом годах вылетала в четвертьфинале. Поэтому ждём, что финны будут брать традиционными местными качествами: выучкой, выполнением игрового задания и плотной игрой в средней зоне. Однако даже на родине перспективы сборной оценивают умеренно пессимистично.

За кем следить

з. Арон Кивихарью: в интернете и сейчас можно найти видео про Арона с кричащими заголовками «Лучший 13-летний хоккеист мира!». Из-за тяжёлой травмы Кивихарью провёл в год драфта лишь семь игр и из первого раунда рухнул в четвёртый, где его выбрала «Миннесота». «Дикари» не побоялись взять защитника ростом 178 см: лидером их обороны давно является ещё более низкий Джаред Сперджен, и в игровом стиле двух защитников есть много схожего.

н. Конста Хелениус: первораундник «Баффало» весной и на взрослом ЧМ сыграл, но там больше сидел в запасе. У финна отличное катание, у него сложно отобрать шайбу, при этом Хелениус может и разогнать атаку передачами, и закончить их мощным броском. При этом, как и большинство финских игроков, Хелениус ответственно играет и на своей половине.

Конста Хелениус Фото: Emmi Korhonen/Imago/ТАСС

н. Каспер Халттунен: мощный силовой форвард с классным броском и умением играть под воротами. По игровому стилю его сравнивают с Андерсом Ли из «Айлендерс».

Чехия

По результатам последних лет именно чехи выглядят главными бенефициарами отстранения российской сборной — однако у «народны тим» в последние годы действительно подросло интересное поколение, которое уже не исчерпывается единичными звёздочками в атаке. Чехи удивили многих, не включив в состав потенциально лучшего местного игрока на этом драфте — 17-летнего защитника Радима Мртку. Однако большинство лидеров прошлогодней сборной на месте, как и главный тренер Патрик Аугуста — и мы снова можем увидеть чехов, играющих в своём классическом стиле.

За кем следить

в. Михаэль Грабал: на прошлом турнире почти двухметровый чех скорее разочаровал, проведя довольно невзрачные медальные матчи. Однако за год Грабал повзрослел, набрался опыта, что для вратарей особенно важно, и Михаэль должен будет «красть» матчи для своей команды.

Михаэль Грабал Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

з. Адам Иржичек: младший брат Давида, за которого недавно «Миннесота» отдала четыре драфт-пика, получил тяжёлую травму в первых же сменах первой игры — как и его брат за два года до этого. Любители хоккея наверняка вспомнят братьев Каберле, и новые чешские звёздочки тоже считаются в первую очередь классным распасовщиками.

н. Эдуард Шале: для Шале это уже третий МЧМ, и после неплохого старта карьеры в АХЛ Эдуард должен становиться человеком, который делает разницу — как Иржи Кулих год назад. Главная сила чеха — диспетчерские способности, партнёры отмечают его как человека, который находит правильные решения даже в сложнейших ситуациях.