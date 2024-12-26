«Это была очевидная взятка». В Финляндии обвиняют Россию в подкупе судей на ЧМ-2014

Май 2014 года, Минск, сборная России в финале обыгрывает Финляндию и становится чемпионом мира. Финны до сих пор не могут это забыть – на днях в издании Iltalehti вышел мощный наброс на чистоту последнего триумфа нашей хоккейной сборной на чемпионатах мира, где этот матч назван «самым скандальным в истории ЧМ» и «минским фарсом», а также приводятся воспоминания непосредственных участников и свидетелей событий. «Чемпионат» приводит перевод статьи.

«Эти судьи были подкуплены»

«25 мая 2014 года многие финны были уверены, что немецко-американскую пару судей Ларса Брюггемана и Кита Кавала либо подкупили, либо вынудили помочь России выиграть. Манипуляцию нельзя доказать, а если бы и было можно, Россия и Беларусь всё бы отрицали.

«Это была очевидная взятка, судьи были подкуплены. Это было настолько возмутительно, я прежде никогда не видел ничего подобного, таких очевидных действий в пользу другой команды», — говорит спортивный журналист Пекка Ялонен, присутствовавший на том матче.

Эркка Вестерлунд, который тогда был главным тренером сборной, более тщательно подбирает слова, но признаёт, что в финале из-за судейства потерял концентрацию.

«Я обычно не помню старые игры, но тот матч помню хорошо. Это была не совсем честная игра», — говорит Вестерлунд.

Он вспоминает предысторию тех событий, за три месяца до этого Финляндия выбила Россию в четвертьфинале сочинской Олимпиады: «Это было настоящее унижение, потому что олимпийское золото в хоккее должно было стать главной победой России на тех Играх. Такова была ситуация перед турниром в Минске, а если посмотреть на отношения Рене Фазеля с Россией, воображение разыгрывается не на шутку».

Президент ИИХФ на тот момент, известный своими связями с Россией, смотрел финал на трибуне вместе с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. «Фазель радовался вместе с ними, когда Россия забивала голы», — вспоминает Ялонен.

Рене Фазель Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Статистика сама по себе мало что говорит о жёстком судействе, потому что у России было шесть двухминутных удалений, а у Финляндии девять. Но по штрафным минутам было 12:28 за счёт 10-минутного штрафа Миикки Саломяки.

За статистикой кроется тот факт, что даже самые вопиющие нарушения россиян не фиксировались, а финнов отправляли в штрафбокс даже за незначительные фолы. Это стало понятно с самого начала игры, когда русская суперзвезда Евгений Малкин жёстко двинул клюшкой в подбородок Эрику Хауле.

Единственным правильным наказанием было бы удаление до конца матча, однако Финляндия не получила ни пятиминутного, ни даже двухминутного большинства. Хаула некоторое время лежал на льду, держась за лицо, но доиграл матч. Позже выяснилось, что у него сломана челюсть.

«Большие деньги КХЛ для американского судьи были взяткой»

Финляндия вела 2:1 в середине второго периода, но Александр Овечкин сравнял счёт. Это был единственный гол России в равных составах, остальные четыре были забиты в большинстве. Победный гол случился в концовке второго периода в формате «пять на три». Удаления Иммонена и Контиолы с разницей примерно в минуту были очень «слабыми», и Малкин забил через секунду после того как Иммонен отбыл наказание.

Контиола тоже должен был выйти из бокса, но часы были переведены на две секунды назад, и Финляндия продолжила играть в меньшинстве. Денис Денисов, явно сыгравший умирающего лебедя в моменте с удалением Иммонена, сам избежал удаления за жестокий хит на Пекке Йормакке, после которого тот не смог продолжить матч. Йормакка пропустил такой же удар в матче открытия с Россией от Вадима Шипачёва.

«Я много раз пытался протестовать, разбудить судей», — говорит Вестерлунд.

«Они были настолько на стороне россиян, насколько это было возможно. Финляндия получала дешёвые, совершенно бессмысленные удаления. Они выискивали их», — добавляет Ялонен.

Кавал был судьёй АХЛ, которому присудили самую высокую категорию зарплаты в КХЛ. Он стал первым главным судьёй в лиге из Северной Америки. «Он там проработал всего несколько недель, потом уехал. Большие деньги были всего лишь взяткой. Также ходил слух, что Брюггеман получил машину, но доказательств этому не нашли.

Я нашёл телефон Кавала, но он мне не ответил. Затем написал ему письмо, что хочу взять у него интервью, но и на него он не ответил», — говорит Ялонен.

Известный финский тренер Яри Левонен встал на защиту рефери в финале и сказал, что считает саму идею подкупа невозможной: «Даже хорошие судьи не всегда успешны».

«Я часто задаюсь вопросом, что же происходило за кулисами»

Ещё одним скандалом финала было нарушение правил со стороны главного тренера России Олега Знарка. Его дисквалифицировали за жест по горлу в сторону помощника тренера Швеции Рикарда Грёнборга в полуфинале, но Знарка наказание не волновало. Он с трибуны давал инструкции по микрофону своему помощнику Харийсу Витолиньшу, который исполнял обязанности главного тренера.

Олег Знарок на трибуне во время финала ЧМ-2014 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Калерво Куммола (на тот момент вице-президент Федерации хоккея Финляндии. – Прим. «Чемпионата») заметил это и разозлился, потому что Знарок не должен был иметь никакой связи со сборной России. Вдобавок Знарок вышел на лёд после игры, хотя ему было запрещено участвовать в праздновании», — вспоминает Ялонен.

«Это позор, что мы были хорошо готовы, и, возможно…» — Вестерлунд оборвал фразу.

Большинство России было убийственным, но события вызвали у финнов сильное чувство несправедливости. «Да, команда это заметила. Это стало для меня уроком. Позже я поехал работать в Россию, и, надо признать, есть вещи, которые ты не контролируешь», — говорит Вестерлунд.

На вопрос, считает ли он возможным манипулирование в финале, учитывая, где проходил турнир и кто находился на трибунах, Вестерлунд ответил: «Я думал об этом тогда, но, конечно, такие вещи не обсуждались. Однако сейчас, оглядываясь назад, наблюдая за этим миром, я часто задаюсь вопросом, что же происходило за кулисами».