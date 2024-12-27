«Россия — это Россия. А в Америке меняют своё в угоду другим». Интервью со Спунером

Для Райана Спунера – одного из лидеров «Авангарда» в прошлом сезоне – нынешний чемпионат складывается непросто. Он подписал контракт только осенью, приехал в Россию уже в разгар регулярки, набирал форму, сидел в запасе, попадал под критику тренера… Да и у всего «Авангарда» было немерено проблем, но ближе к зиме омичи стали выкарабкиваться из ямы и сейчас идут в зоне плей-офф.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое было записано в Петербурге во время Кубка Первого канала, мы поговорили с Райаном о сборной мира КХЛ, Майке Кинэне, о том, как складывается сезон для «Авангарда» и что будет дальше, а также об отличии России от Америки.

«Сборная мира КХЛ на КПК – классная концепция и уникальный опыт»

— Райан, как дела, как настроение в середине сезона?

— Я тут только два месяца, приехал-то поздно. Когда пропускаешь тренировочный лагерь, то находишься не в той же форме, что и остальные ребята. Мне потребовалось недели три-четыре, чтобы набрать ход, сейчас чувствую себя лучше.

— Большинство игроков очень ждали паузу, чтобы отдохнуть, а ты приехал сюда. Почему? Тебе понравилась идея сборной мира?

— В прошлом году я ездил в Дубай на неделю. В этом году наша команда не получила длинной паузы, и я собирался в Москву. Это близко к Петербургу, меня пригласили приехать, и это показалось прикольной идеей. Можно сыграть с другими канадцами и всё такое, это классно.

— Для чего вообще легионерам этот турнир? Вы не за национальную команду играете, ощущения, должно быть, немного странные?

— Насколько я понял, дело в том, что сборная России сейчас не может играть на международных турнирах. Здесь ещё Беларусь, Казахстан, и им нужна была четвёртая команда, так что организаторы подошли к делу креативно и решили пригласить легионеров. Это классная концепция и отличный турнир. Конечно, тяжело подходить к турниру со слишком соревновательным настроем, потому что это не национальная команда, не сборная Канады, а просто группа ребят, которые приехали сыграть в хоккей. Но всё равно здорово приехать сюда, встретиться со всеми.

— То есть вы это воспринимаете больше как Матч звёзд, возможность показать себя?

— Я бы так не сказал. Надо просто получать удовольствие от игры. В любом матче всегда хочется выиграть, так что надо выходить и стараться это сделать. Но для меня это возможность хорошо провести время, так пока и получается.

— Тем не менее по Майку Кинэну после матча с Россией было видно, что он очень серьёзно относится к этому турниру. Он был очень недоволен игрой команды, назвал её робкой.

— Ну, он всегда был серьёзным тренером, поэтому и добивался таких успехов. Он всегда хочет побеждать. Да, наша команда показала не лучшую игру, но это непросто, когда собираешь произвольную группу ребят, проводишь только одну тренировку, причём человек семь-восемь даже на ней не было, а потом сразу проводишь первый матч вместе. На самом деле, в третьем периоде мы уже играли намного лучше, чем в первом. Было приятно выступить на этом стадионе. Да, мы не показали лучшей игры, но это был уникальный опыт, и он был классным.

— Каким этот матч был для вас как для канадца?

— Я же уже шесть лет тут и против сборной России играл, пару лет назад на Кубке Первого канала, так что для меня это просто очередной матч. Я на любой матч всю карьеру выхожу и стараюсь сыграть как можно лучше. Всё очень просто, если думать в таком ключе.

— В Кинэне осталось ещё что-то железное или он стал мягче?

— Тяжело сказать, мы ведь с ним раньше не работали ни в НХЛ, ни ещё где-либо, так что мне не с чем сравнивать. Но пока всё хорошо – он дружелюбный мужик, заряженный, хочет побеждать. Думаю, это нормально для тренера.

«Звягин не знал, как вытащить из меня максимум. Казалось, меня всегда делали виноватым»

— Приятно, что «Авангард» ушёл на перерыв, одержав две хорошие победы подряд, вернулся в зону плей-офф?

— Пауза – это всегда неплохо. Всегда хорошо, когда можно отдохнуть, ментально перезагрузиться.

— Ушли-то в хорошем настроении? Вроде для «Авангарда» ситуация начала переламываться в лучшую сторону.

— Да, мы хорошо играли перед перерывом, это положительный момент. Приезжает новый тренер, перерыв – идеальное для этого время.

— Вы в двух матчах набрали шесть очков, про игру с «Автомобилистом» Подконицки сказал, что это был ваш лучший матч в сезоне. Что для вас изменилось по сравнению с началом регулярки?

— Когда я только приехал, надо было набрать форму. Ребята же играли уже два месяца, а я дома сидел, играл в гольф. Катался один, с папой и парой приятелей, потому что у всех остальных уже начался сезон. Я старался делать всё, что мог, но это не то же самое, что быть в команде. Так что, думаю, было нереально вернуться сразу же в свою лучшую форму. Я старался, конечно, первые три-четыре матча провёл довольно хорошо, а потом что-то расстроилось, но это было ожидаемо. Чувствую, что сейчас играю лучше. Самое главное – прибавлять по ходу сезона, а я сейчас чувствую себя хорошо.

Сергей Звягин Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Вы приехали, провели несколько встреч, потом выпали из состава на пять-шесть матчей. Звягин был недоволен вашей игрой, в последнем матче у руля он вообще усадил вас на лавку в третьем периоде, потом критиковал на пресс-конференции. А когда он ушёл, что-то изменилось. Эмоции?

— Мне кажется, он не знал, как вытащить из меня максимум. Тяжело объяснить, но мне казалось, что всегда меня делали виноватым. Мне скоро 33, я уже шесть лет в КХЛ, 13 лет играю на профессиональном уровне и прекрасно всё понимаю. Одно дело, когда я играю плохо, но мне казалось, что всякий раз, если после пары хороших матчей я или команда плохо проведёт игру, то сажают именно меня. Я устал от этого, от того, что меня не использовали в том качестве, в котором мог бы добиваться максимального успеха. Возможно, мы просто не подходили друг к другу… То есть он отличный мужик, очень дружелюбный, но мы просто не сработались. Это часть хоккея, так бывает, однако сейчас это уже в прошлом, пора двигаться дальше.

— А вы с ним говорили на этот счёт?

— Да, а потом он говорил, что ему не нравится моя рабочая этика или то, как я играю. Я говорил – ладно, буду лучше в следующем матче, а он просто сажал меня в запас на пару встреч. Потом меня возвращали в состав, я пару матчей хорошо играл, потом у меня мог быть один не лучший матч, и меня снова сажали. Это было утомительно.

— То есть не сработались на личном уровне?

— Нет-нет, в этом плане всё было в порядке, это чисто бизнес. У меня никогда не было тренера, который бы мне не нравился как человек. У тренера своя работа, он делает то, что считает правильным. Если он считает, что я недостаточно хорош, то не принимаю это близко к сердцу. Это бизнес, он старается сохранить свою работу, но иногда это досадно для меня, потому что, когда тренер знает, как использовать меня, я всегда успешно выступаю.

«В Америке три подряд проиграешь, никто не паникует. А тут проиграешь три — и всё плохо»

— Обстановка в команде сейчас изменилась?

— В последнее время стало лучше. В любой команде, когда она проигрывает, ощущается давление на тренеров и на всех остальных. Люди становятся напряжёнными, начинают нервничать, пропадает уверенность в игре. Не самая подходящая обстановка для достижения успеха. Но это мир хоккея, да и вообще любого бизнеса, у которого дела идут не лучшим образом. Надо просто оставаться на позитиве, улыбаться и стараться получать удовольствие. Игроку больше ничего и не остаётся.

— Что можешь сказать о Ги Буше, вы с ним общались? Он сказал, что участвовал в подготовке к последним матчам до перерыва, был на связи с командой.

— Нет, мы с ним не говорили и вообще прежде не встречались, но я играл против его «Оттавы», когда выступал за «Бостон». Так что знаком с ним как с тренером, плюс некоторые мои приятели играли в его командах. Они сказали, что он требовательный тренер, у него строгая система игры. Он доказал, что это работает и что он успешный тренер. Думаю, это нашей команде сейчас и нужно и нам поможет.

— Он ещё и спортивный психолог.

— Я этого не знал! Это круто.

— Есть ощущение, что «Авангард» уже вышел из кризиса?

— Ну, если мы проиграем пару матчей, то он вернётся. Но это хоккей. Я заметил, что в России всё очень изменчиво, в отличие от Северной Америки. Там можно проиграть три матча подряд, и никто не будет сильно паниковать, а здесь проиграешь три подряд — и всё плохо. Потом выигрываешь пару матчей, и всё снова в порядке. Потом опять пару проигрываешь, и все начинают паниковать. Здесь немного другое мышление, и в этом нет ничего плохого, это совершенно нормально.

— Как видите всё происходящее с «Авангардом» в этом году? Столько изменений, наверное, ни одна команда по ходу сезона не претерпевала, состав поменялся наполовину, тренер новый, руководство сменилось.

— Когда я приехал, команда проигрывала, мы проводили много собраний, нас гоняли без шайбы на тренировках, люди были недовольны, и всё такое. Но это часть хоккея, надо самим выбираться из этого. Я всегда считал, что любая команда в сезоне будет сталкиваться с проблемами, и главное в этот момент – оставаться на позитиве, стараться становиться лучше. Это всё, что ты можешь сделать. Думаю, у нашей команды это получилось, и остаток года мы проведём хорошо. Это положительный момент.

— У всех бывают проблемы, но у «Авангарда» в этом году они вышли на другой уровень.

— Это потому, что в команде к такому не привыкли. Не привыкли проигрывать, привыкли, что «Авангард» — это топ-клуб. Я три года провёл в Минске, и там такое было в порядке вещей. А в топ-клубе с высокими ожиданиями, с большим бюджетом все ждут только побед. А когда их нет, это проблема. И это справедливо, ведь то, что происходило, неприемлемо. Уверен, люди хотели бы поступить иначе, ребята жалеют, что не играли лучше в некоторых матчах, и так далее. Однако сейчас самое главное, что будет дальше, на этом и надо фокусироваться. Впереди ещё полсезона. Лучше начать прибавлять сейчас, чем здорово начать сезон, а затем скатиться вниз. Всегда лучше выходить на пик ближе к Новому году, чтобы подойти к плей-офф в хорошей форме. Главное – прибавлять по ходу сезона, ничего другое значения не имеет.

— Может, в конечном счёте всё это только закалит вас? Как говорится, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.

— Да, можно смотреть на это пессимистично или оптимистично. Лучше смотреть оптимистично, это добавляет энергии, даёт эмоции. Я не из тех, кто расстраивается и поникает. Мне главное оставаться в хорошем расположении духа. У меня есть жизнь вне хоккея, и я не хочу, чтобы негативные вещи на арене влияли на неё. Всегда стараюсь получать удовольствие от всего, мне это помогает. Есть моменты, когда надо быть серьёзным, а есть моменты, когда надо шутить и получать удовольствие. Для меня такой подход работает, и я продолжу его придерживаться.

— Вы обычно не заключаете новые контракты в середине сезона, но, может быть, что-то изменилось? Не думали ещё о будущем?

— Если честно, я даже не знаю, вернусь ли сюда в следующем году. У меня есть жена, она работает, обычно мы с ней обсуждаем эти вещи, решаем, как будет лучше для нас обоих. Сейчас я просто стараюсь хорошо играть, сильно закончить сезон. Когда выдаёшь хороший сезон, обычно и контракты приходят. Так что я не забегаю вперёд.

«Россия — это Россия. А в Америке меняют свою культуру в угоду другим»

— Вы читаете русскую литературу, как так получилось? Это не самое лёгкое чтение.

— Я начал, когда играл в Екатеринбурге. Был ковид, жена не могла получить визу, и я обратился к репетитору и начал изучать язык – падежи, роды и всё такое. Года через полтора я нанял другого репетитора, мы с ним читали «Маленького принца». Довольно странная история, но было забавно. У меня есть книга, она наполовину на русском, наполовину на английском, там Толстой, Пушкин и так далее. Вот её и читаю с репетитором. Это тяжело, но интересно. Помогает в быту, особенно в Омске, где мало кто говорит по-английски. Классно читать эти истории, мне они нравятся, хотя иногда может быть скучновато.

Я уже три с половиной года учу язык, это очень тяжело. Но мне это помогает, не скажу, что свободно могу изъясняться, но понимаю, что говорят. Безумный язык, вся эта грамматика…

Райан Спунер Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Один русский поэт писал: «Умом Россию не понять».

— Культура в России классная, отличается от Америки. Мне нравится, что Россия – это Россия. У вас есть своя культура, и вы её придерживаетесь. А мы в Америке подстраиваем свою культуру под всех остальных. У нас были времена, когда важен кто угодно, но не американцы или канадцы. В этом нет ничего плохого, просто другой менталитет.

— Не совсем поняла?

— Последние года четыре у меня ощущение, что у нас в Канаде и Америке много проблем с разными вопросами и людьми с теми или иными взглядами…

— Вы про отмены и всё такое?

— Да, про иммиграцию и так далее. А вы в России как бы говорите: «Россия вот такая, и мы не будем меняться ради кого бы то ни было. Это наша культура, принимайте нас как есть». В Америке и Канаде по-другому, мы готовы менять свою культуру, готовы менять всё в угоду всем остальным.