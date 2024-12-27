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Интервью с канадцем Райаном Спунером – об отличии России от Америки, КХЛ и Авангарде

«Россия — это Россия. А в Америке меняют своё в угоду другим». Интервью со Спунером
Елена Кузнецова
Интервью с канадцем Райаном Спунером
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Канадский нападающий – о том, что понял о нашей стране за шесть лет в КХЛ.

Для Райана Спунера – одного из лидеров «Авангарда» в прошлом сезоне – нынешний чемпионат складывается непросто. Он подписал контракт только осенью, приехал в Россию уже в разгар регулярки, набирал форму, сидел в запасе, попадал под критику тренера… Да и у всего «Авангарда» было немерено проблем, но ближе к зиме омичи стали выкарабкиваться из ямы и сейчас идут в зоне плей-офф.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое было записано в Петербурге во время Кубка Первого канала, мы поговорили с Райаном о сборной мира КХЛ, Майке Кинэне, о том, как складывается сезон для «Авангарда» и что будет дальше, а также об отличии России от Америки.

«Сборная мира КХЛ на КПК – классная концепция и уникальный опыт»

— Райан, как дела, как настроение в середине сезона?
— Я тут только два месяца, приехал-то поздно. Когда пропускаешь тренировочный лагерь, то находишься не в той же форме, что и остальные ребята. Мне потребовалось недели три-четыре, чтобы набрать ход, сейчас чувствую себя лучше.

— Большинство игроков очень ждали паузу, чтобы отдохнуть, а ты приехал сюда. Почему? Тебе понравилась идея сборной мира?
— В прошлом году я ездил в Дубай на неделю. В этом году наша команда не получила длинной паузы, и я собирался в Москву. Это близко к Петербургу, меня пригласили приехать, и это показалось прикольной идеей. Можно сыграть с другими канадцами и всё такое, это классно.

— Для чего вообще легионерам этот турнир? Вы не за национальную команду играете, ощущения, должно быть, немного странные?
— Насколько я понял, дело в том, что сборная России сейчас не может играть на международных турнирах. Здесь ещё Беларусь, Казахстан, и им нужна была четвёртая команда, так что организаторы подошли к делу креативно и решили пригласить легионеров. Это классная концепция и отличный турнир. Конечно, тяжело подходить к турниру со слишком соревновательным настроем, потому что это не национальная команда, не сборная Канады, а просто группа ребят, которые приехали сыграть в хоккей. Но всё равно здорово приехать сюда, встретиться со всеми.

— То есть вы это воспринимаете больше как Матч звёзд, возможность показать себя?
— Я бы так не сказал. Надо просто получать удовольствие от игры. В любом матче всегда хочется выиграть, так что надо выходить и стараться это сделать. Но для меня это возможность хорошо провести время, так пока и получается.

— Тем не менее по Майку Кинэну после матча с Россией было видно, что он очень серьёзно относится к этому турниру. Он был очень недоволен игрой команды, назвал её робкой.
— Ну, он всегда был серьёзным тренером, поэтому и добивался таких успехов. Он всегда хочет побеждать. Да, наша команда показала не лучшую игру, но это непросто, когда собираешь произвольную группу ребят, проводишь только одну тренировку, причём человек семь-восемь даже на ней не было, а потом сразу проводишь первый матч вместе. На самом деле, в третьем периоде мы уже играли намного лучше, чем в первом. Было приятно выступить на этом стадионе. Да, мы не показали лучшей игры, но это был уникальный опыт, и он был классным.

— Каким этот матч был для вас как для канадца?
— Я же уже шесть лет тут и против сборной России играл, пару лет назад на Кубке Первого канала, так что для меня это просто очередной матч. Я на любой матч всю карьеру выхожу и стараюсь сыграть как можно лучше. Всё очень просто, если думать в таком ключе.

— В Кинэне осталось ещё что-то железное или он стал мягче?
— Тяжело сказать, мы ведь с ним раньше не работали ни в НХЛ, ни ещё где-либо, так что мне не с чем сравнивать. Но пока всё хорошо – он дружелюбный мужик, заряженный, хочет побеждать. Думаю, это нормально для тренера.

«Звягин не знал, как вытащить из меня максимум. Казалось, меня всегда делали виноватым»

— Приятно, что «Авангард» ушёл на перерыв, одержав две хорошие победы подряд, вернулся в зону плей-офф?
— Пауза – это всегда неплохо. Всегда хорошо, когда можно отдохнуть, ментально перезагрузиться.

— Ушли-то в хорошем настроении? Вроде для «Авангарда» ситуация начала переламываться в лучшую сторону.
— Да, мы хорошо играли перед перерывом, это положительный момент. Приезжает новый тренер, перерыв – идеальное для этого время.

— Вы в двух матчах набрали шесть очков, про игру с «Автомобилистом» Подконицки сказал, что это был ваш лучший матч в сезоне. Что для вас изменилось по сравнению с началом регулярки?
— Когда я только приехал, надо было набрать форму. Ребята же играли уже два месяца, а я дома сидел, играл в гольф. Катался один, с папой и парой приятелей, потому что у всех остальных уже начался сезон. Я старался делать всё, что мог, но это не то же самое, что быть в команде. Так что, думаю, было нереально вернуться сразу же в свою лучшую форму. Я старался, конечно, первые три-четыре матча провёл довольно хорошо, а потом что-то расстроилось, но это было ожидаемо. Чувствую, что сейчас играю лучше. Самое главное – прибавлять по ходу сезона, а я сейчас чувствую себя хорошо.

Сергей Звягин

Сергей Звягин

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Вы приехали, провели несколько встреч, потом выпали из состава на пять-шесть матчей. Звягин был недоволен вашей игрой, в последнем матче у руля он вообще усадил вас на лавку в третьем периоде, потом критиковал на пресс-конференции. А когда он ушёл, что-то изменилось. Эмоции?
— Мне кажется, он не знал, как вытащить из меня максимум. Тяжело объяснить, но мне казалось, что всегда меня делали виноватым. Мне скоро 33, я уже шесть лет в КХЛ, 13 лет играю на профессиональном уровне и прекрасно всё понимаю. Одно дело, когда я играю плохо, но мне казалось, что всякий раз, если после пары хороших матчей я или команда плохо проведёт игру, то сажают именно меня. Я устал от этого, от того, что меня не использовали в том качестве, в котором мог бы добиваться максимального успеха. Возможно, мы просто не подходили друг к другу… То есть он отличный мужик, очень дружелюбный, но мы просто не сработались. Это часть хоккея, так бывает, однако сейчас это уже в прошлом, пора двигаться дальше.

— А вы с ним говорили на этот счёт?
— Да, а потом он говорил, что ему не нравится моя рабочая этика или то, как я играю. Я говорил – ладно, буду лучше в следующем матче, а он просто сажал меня в запас на пару встреч. Потом меня возвращали в состав, я пару матчей хорошо играл, потом у меня мог быть один не лучший матч, и меня снова сажали. Это было утомительно.

— То есть не сработались на личном уровне?
— Нет-нет, в этом плане всё было в порядке, это чисто бизнес. У меня никогда не было тренера, который бы мне не нравился как человек. У тренера своя работа, он делает то, что считает правильным. Если он считает, что я недостаточно хорош, то не принимаю это близко к сердцу. Это бизнес, он старается сохранить свою работу, но иногда это досадно для меня, потому что, когда тренер знает, как использовать меня, я всегда успешно выступаю.

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«В Америке три подряд проиграешь, никто не паникует. А тут проиграешь три — и всё плохо»

— Обстановка в команде сейчас изменилась?
— В последнее время стало лучше. В любой команде, когда она проигрывает, ощущается давление на тренеров и на всех остальных. Люди становятся напряжёнными, начинают нервничать, пропадает уверенность в игре. Не самая подходящая обстановка для достижения успеха. Но это мир хоккея, да и вообще любого бизнеса, у которого дела идут не лучшим образом. Надо просто оставаться на позитиве, улыбаться и стараться получать удовольствие. Игроку больше ничего и не остаётся.

— Что можешь сказать о Ги Буше, вы с ним общались? Он сказал, что участвовал в подготовке к последним матчам до перерыва, был на связи с командой.
— Нет, мы с ним не говорили и вообще прежде не встречались, но я играл против его «Оттавы», когда выступал за «Бостон». Так что знаком с ним как с тренером, плюс некоторые мои приятели играли в его командах. Они сказали, что он требовательный тренер, у него строгая система игры. Он доказал, что это работает и что он успешный тренер. Думаю, это нашей команде сейчас и нужно и нам поможет.

— Он ещё и спортивный психолог.
— Я этого не знал! Это круто.

— Есть ощущение, что «Авангард» уже вышел из кризиса?
— Ну, если мы проиграем пару матчей, то он вернётся. Но это хоккей. Я заметил, что в России всё очень изменчиво, в отличие от Северной Америки. Там можно проиграть три матча подряд, и никто не будет сильно паниковать, а здесь проиграешь три подряд — и всё плохо. Потом выигрываешь пару матчей, и всё снова в порядке. Потом опять пару проигрываешь, и все начинают паниковать. Здесь немного другое мышление, и в этом нет ничего плохого, это совершенно нормально.

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— Как видите всё происходящее с «Авангардом» в этом году? Столько изменений, наверное, ни одна команда по ходу сезона не претерпевала, состав поменялся наполовину, тренер новый, руководство сменилось.
— Когда я приехал, команда проигрывала, мы проводили много собраний, нас гоняли без шайбы на тренировках, люди были недовольны, и всё такое. Но это часть хоккея, надо самим выбираться из этого. Я всегда считал, что любая команда в сезоне будет сталкиваться с проблемами, и главное в этот момент – оставаться на позитиве, стараться становиться лучше. Это всё, что ты можешь сделать. Думаю, у нашей команды это получилось, и остаток года мы проведём хорошо. Это положительный момент.

— У всех бывают проблемы, но у «Авангарда» в этом году они вышли на другой уровень.
— Это потому, что в команде к такому не привыкли. Не привыкли проигрывать, привыкли, что «Авангард» — это топ-клуб. Я три года провёл в Минске, и там такое было в порядке вещей. А в топ-клубе с высокими ожиданиями, с большим бюджетом все ждут только побед. А когда их нет, это проблема. И это справедливо, ведь то, что происходило, неприемлемо. Уверен, люди хотели бы поступить иначе, ребята жалеют, что не играли лучше в некоторых матчах, и так далее. Однако сейчас самое главное, что будет дальше, на этом и надо фокусироваться. Впереди ещё полсезона. Лучше начать прибавлять сейчас, чем здорово начать сезон, а затем скатиться вниз. Всегда лучше выходить на пик ближе к Новому году, чтобы подойти к плей-офф в хорошей форме. Главное – прибавлять по ходу сезона, ничего другое значения не имеет.

— Может, в конечном счёте всё это только закалит вас? Как говорится, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.
— Да, можно смотреть на это пессимистично или оптимистично. Лучше смотреть оптимистично, это добавляет энергии, даёт эмоции. Я не из тех, кто расстраивается и поникает. Мне главное оставаться в хорошем расположении духа. У меня есть жизнь вне хоккея, и я не хочу, чтобы негативные вещи на арене влияли на неё. Всегда стараюсь получать удовольствие от всего, мне это помогает. Есть моменты, когда надо быть серьёзным, а есть моменты, когда надо шутить и получать удовольствие. Для меня такой подход работает, и я продолжу его придерживаться.

— Вы обычно не заключаете новые контракты в середине сезона, но, может быть, что-то изменилось? Не думали ещё о будущем?
— Если честно, я даже не знаю, вернусь ли сюда в следующем году. У меня есть жена, она работает, обычно мы с ней обсуждаем эти вещи, решаем, как будет лучше для нас обоих. Сейчас я просто стараюсь хорошо играть, сильно закончить сезон. Когда выдаёшь хороший сезон, обычно и контракты приходят. Так что я не забегаю вперёд.

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«Россия — это Россия. А в Америке меняют свою культуру в угоду другим»

— Вы читаете русскую литературу, как так получилось? Это не самое лёгкое чтение.
— Я начал, когда играл в Екатеринбурге. Был ковид, жена не могла получить визу, и я обратился к репетитору и начал изучать язык – падежи, роды и всё такое. Года через полтора я нанял другого репетитора, мы с ним читали «Маленького принца». Довольно странная история, но было забавно. У меня есть книга, она наполовину на русском, наполовину на английском, там Толстой, Пушкин и так далее. Вот её и читаю с репетитором. Это тяжело, но интересно. Помогает в быту, особенно в Омске, где мало кто говорит по-английски. Классно читать эти истории, мне они нравятся, хотя иногда может быть скучновато.

Я уже три с половиной года учу язык, это очень тяжело. Но мне это помогает, не скажу, что свободно могу изъясняться, но понимаю, что говорят. Безумный язык, вся эта грамматика…

Райан Спунер

Райан Спунер

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Один русский поэт писал: «Умом Россию не понять».
— Культура в России классная, отличается от Америки. Мне нравится, что Россия – это Россия. У вас есть своя культура, и вы её придерживаетесь. А мы в Америке подстраиваем свою культуру под всех остальных. У нас были времена, когда важен кто угодно, но не американцы или канадцы. В этом нет ничего плохого, просто другой менталитет.

— Не совсем поняла?
— Последние года четыре у меня ощущение, что у нас в Канаде и Америке много проблем с разными вопросами и людьми с теми или иными взглядами…

— Вы про отмены и всё такое?
— Да, про иммиграцию и так далее. А вы в России как бы говорите: «Россия вот такая, и мы не будем меняться ради кого бы то ни было. Это наша культура, принимайте нас как есть». В Америке и Канаде по-другому, мы готовы менять свою культуру, готовы менять всё в угоду всем остальным.

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