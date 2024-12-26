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Расписание спортивных матчей 27 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: Финляндия — Канада на МЧМ по хоккею, футбол и НБА
Михаил Георгиев
Спортивные события 27 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 27 декабря: минское «Динамо» против московского в КХЛ, «Индиана» — «Оклахома» в баскетболе, а также «Арсенал» — «Ипсвич» в АПЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Запада покажет, что его зря не выбрали играть в Рождество?

«Оклахома-Сити Тандер» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции в этом сезоне, а команда не попала в список участвующих в рождественских матчах. Очень странное решение от лиги, с учётом того, что клуб в прошлом сезоне стал лучшим в своей конференции. Команде предстоит выезд в Индиану, где их будет ждать «Пэйсерс». Шей Гилджес-Александер и компания разгромят соперника за некого рода несправедливость?

Вот каким должен быть матч в Рождество!
Не матч, а огонь! «Лейкерс» — чудо. Хотя Карри сильно старался вытащить «Голден Стэйт»
Видео
Не матч, а огонь! «Лейкерс» — чудо. Хотя Карри сильно старался вытащить «Голден Стэйт»

🏒 3:30: Финляндия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, группа А

U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: окажется ли Канада действительно слабой?

«Кленовые листья» впервые за долгие годы не считаются главным фаворитом МЧМ. На этот раз сей статус получила сборная США. Но и канадцы привезли сильный состав. Тем не менее с Финляндией всегда и всем тяжело — это также один из фаворитов группы. Так кто же сделает весомую заявку на смену статуса-кво?

Главное об МЧМ-2025:
Канада отберёт титул у США, европейцы — без шансов? Что нужно знать о МЧМ-2025 по хоккею
Канада отберёт титул у США, европейцы — без шансов? Что нужно знать о МЧМ-2025 по хоккею

🏒 16:30: «Сочи» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поднимется ли СКА на четвёртое место на Западе?

Санкт-петербургская команда сейчас занимает шестое место в конференции и борется за попадание в топ-4. Для этого СКА нужно обыгрывать «Сочи» и надеяться на поражения двух «Динамо» — московского и минского. В случае проигрыша подопечных Романа Ротенберга и успеха белорусского клуба шестое место санкт-петербуржцев может оказаться под угрозой. СКА на данный момент опережает минское «Динамо» всего на три очка.

О битве СКА и ЦСКА:
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги

🏒 19:00: «Витязь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Локомотив» свою победную серию?

Железнодорожники выиграли два последних матча и продолжили увеличивать свой огромный отрыв. Сейчас «Локомотив» обходит вторую команду чемпионата «Спартак» аж на 11 очков. При этом ярославцы периодически теряют очки там, где на старте сезона вряд ли бы сделали это, а «Витязь» постепенно приходит в себя и сейчас борется за попадание в топ-8 на Западе — их отставание составляет всего три очка.

Усилились ли ярославцы?
Александр Кожевников высказался о подписаниях «Локомотива» перед дедлайном

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизятся ли минчане вплотную к СКА?

Белорусская команда одержала четыре победы в последних пяти матчах и создала уверенный отрыв от идущего восьмым «Торпедо». Тем не менее динамовцы наверняка хотят большего. Они отстают от СКА и «Северстали» всего на три очка. При этом и москвичи хотят забраться повыше и обезопасить себя. Три поражения в четырёх встречах немного ухудшили шансы подопечных Алексея Кудашова, но до ЦСКА и «Спартака» — отыгрываемые четыре очка.

Как минчане поиздевались над казанцами:
Видео
Минское «Динамо» уверенно обыграло «Ак Барс», забросив пять шайб

🏒 19:30: «Нефтехимик» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Нефтехимик» девятиматчевую победную серию ЦСКА?

Москвичи выдают шикарную серию из девяти побед, однако в минувшей встрече со СКА чуть не упустили преимущество в пять шайб. Да и в целом не выглядят непобедимой машиной. «Нефтехимик», в свою очередь, хоть и занимает восьмое место на Востоке, но по потерянным очкам находится аж на 10-й строчке. Нижнекамцы наверняка хотят попасть в плей-офф, поэтому любые очки им пригодятся. Но хватит ли такой мотивации, чтобы обыграть мощный ЦСКА?

Как усиливается ЦСКА?
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ЦСКА и «Авангард» провернули серию громких сделок! Кто окажется в выигрыше?

⚽️ 23:15: «Арсенал» — «Ипсвич Таун», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выездной «Ипсвич» способен на сюрприз

За 17 туров у одного из аутсайдеров Премьер-лиги всего две победы. Зато обе – выездные: и не только над таким же обитателем дна таблицы «Вулверхэмптоном», но и над «Тоттенхэмом». Так что «Арсеналу» стоит напрячься. К тому же вообще некстати (хотя когда было бы кстати?) вылетел из-за травмы сухожилия Букайо Сака. Снова. Зато разыгрался Габи Жезус: забил пять (!) раз за два матча. Серия бразильца продолжится?

Последний матч лондонцам явно удался:
«Арсенал» уничтожил соперника в дерби. Но потерял лучшего футболиста
«Арсенал» уничтожил соперника в дерби. Но потерял лучшего футболиста
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