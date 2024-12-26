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Результаты матчей КХЛ за 26 декабря 2024 года, обзор, видео голов, трансферные новости КХЛ

«Автомобилист» вышел вперёд в уральском дерби, в КХЛ поток переходов. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 26 декабря 2024 года
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ЦСКА усилился канадским центром, «Авангард» расстался с хоккеистом спустя два месяца после приобретения.

26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи. Представляем обзор этих игр и трансферных новостей лиги.

«Автомобилист» в конце встречи вырвал победу у «Трактора» в уральском дерби

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Мэйсек (Блэкер) – 30:13 (5x5)     1:1 Кадейкин – 32:52 (5x5)     2:1 Денежкин (Меркли) – 58:51 (5x5)     3:1 Хрипунов (Обидин) – 59:15 (en)    

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Брукс Мэйсек с передачи Джесси Блэкера открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте.

На 19-й минуте третьего периода Максим Денежкин вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Степан Хрипунов установил окончательный счёт в игре.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Барыс» потерпел четвёртое поражение подряд, всухую уступив «Сибири»

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Широков (Яковлев, Коротков) – 53:52 (5x5)     0:2 Рассказов (Кара, Белоусов) – 56:00 (5x5)    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Никиты Короткова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Кирилл Рассказов с передач Владислава Кары и Георгия Белоусова удвоил преимущество гостей.

В следующем матче «Барыс» сразится в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». «Сибирь» во Владивостоке встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся в субботу, 28 декабря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее вратарь расторг контракт с «Амуром», за который начинал выступление в текущем сезоне.

В сезоне-2024/2025 33-летний Бобков провёл 20 матчей, в которых одержал лишь три победы с 89,7% отражённых бросков. В апреле 2024 года голкипер продлил контракт с хабаровским клубом сроком на два года.

Всего в КХЛ на счету Бобкова 389 встреч, в которых голкипер одержал 168 побед с 92% отражённых бросков. В текущем сезоне «Амур» испытывает большие трудности и на данный момент занимает последнее место в КХЛ.

«Спартак» произвел обмен хоккеистами с «Нефтехимиком»

«Спартак» оформил сделку с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. В обмен на защитника Тимура Хайруллина в «Нефтехимик» «Спартак» получает вратаря Артёма Загидулина. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

24-летний Хайруллин дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, проведя за «Спартак» 43 матча и набрав 7 (2+5) очков. Также защитник сыграл 65 встреч в составе воскресенского «Химика», набрав 24 (7+17) очка в ВХЛ.

29-летний Загидулин до 2024 года играл за родной «Металлург» из Магнитогорска. Также в активе вратаря — два сезона в АХЛ за систему «Калгари Флэймз», два сезона за «Лукко» в чемпионате Финляндии и 24 матча за «Нефтехимик» при 92% отражённых бросков. Всего на счету Загидулина в КХЛ — 94 игры, 35 побед и 91,7% отражённых бросков.

«Куньлунь» обменял Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», «Куньлунь» обменял нападающего Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию. 28-летний канадский форвард проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Шартье сыграл за китайский клуб 37 матчей, в которых набрал 17 очков — забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

Леворукий центральный нападающий прошлый сезон провёл в «Оттаве Сенаторз». В сезоне-2023/2024 он провёл 37 встреч, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Также Шартье сыграл 19 матчей за фарм-клуб канадского клуба в АХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков. Кроме «Оттавы», у форварда есть опыт выступления за «Сан-Хосе Шаркс».

«Авангард» обменял Заседу в «Витязь» на спортивные права на голкипера «Каролины» Кочеткова

Хоккейный клуб «Авангард» в результате обмена с «Витязем» получил спортивные права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба омского клуба. В подмосковный клуб переходит нападающий Матвей Заседа.

Заседа перешёл в «Авангард» по ходу текущего сезона. Всего в составе омского клуба 25-летний форвард провёл 12 матчей, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Пётр Кочетков – 25-летний российский вратарь, воспитанник пензенского хоккея. В КХЛ выступал за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо». В НХЛ защищает цвета клуба «Каролина Харрикейнз».

«Сочи» продлил контракт с нападающим Тимуром Хафизовым

«Сочи» продлил контракт с Тимуром Хафизовым. Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

26-летний нападающий пополнил состав «Сочи» в октябре 2022 года. В текущем чемпионате форвард принял участие в 35 матчах и набрал 20 (13+7) очков при среднем игровом времени 17 минут 32 секунды. Всего в КХЛ капитан «Сочи» сыграл 235 встреч и записал в личную статистику 65 (36+29) очков.

Напомним, «Сочи» после 37 сыгранных матчей имеет в активе 27 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Детройт» назвал имя нового главного тренера

«Детройт Ред Уингз» назначил Тодда Маклеллана новым главным тренером клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Бывший наставник Дерек Лалонд отправлен в отставку. Кроме того, «Ред Уингз» наняли Трента Йони в качестве помощника главного тренера.

Тодд Маклеллан ранее возглавлял такие клубы, как «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз». Работал с национальной командой Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.

В нынешнем сезоне «Детройт Ред Уингз» провёл 34 матча, в которых набрал 30 очков. «Красные крылья» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Матчи 27 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
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