ЦСКА усилился канадским центром, «Авангард» расстался с хоккеистом спустя два месяца после приобретения.

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«Автомобилист» вышел вперёд в уральском дерби, в КХЛ поток переходов. Итоги дня в хоккее

26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две встречи. Представляем обзор этих игр и трансферных новостей лиги.

«Автомобилист» в конце встречи вырвал победу у «Трактора» в уральском дерби

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Брукс Мэйсек с передачи Джесси Блэкера открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте.

На 19-й минуте третьего периода Максим Денежкин вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Степан Хрипунов установил окончательный счёт в игре.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Барыс» потерпел четвёртое поражение подряд, всухую уступив «Сибири»

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Никиты Короткова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Кирилл Рассказов с передач Владислава Кары и Георгия Белоусова удвоил преимущество гостей.

В следующем матче «Барыс» сразится в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». «Сибирь» во Владивостоке встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся в субботу, 28 декабря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарём Игорем Бобковым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2026 года. Ранее вратарь расторг контракт с «Амуром», за который начинал выступление в текущем сезоне.

В сезоне-2024/2025 33-летний Бобков провёл 20 матчей, в которых одержал лишь три победы с 89,7% отражённых бросков. В апреле 2024 года голкипер продлил контракт с хабаровским клубом сроком на два года.

Всего в КХЛ на счету Бобкова 389 встреч, в которых голкипер одержал 168 побед с 92% отражённых бросков. В текущем сезоне «Амур» испытывает большие трудности и на данный момент занимает последнее место в КХЛ.

«Спартак» произвел обмен хоккеистами с «Нефтехимиком»

«Спартак» оформил сделку с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. В обмен на защитника Тимура Хайруллина в «Нефтехимик» «Спартак» получает вратаря Артёма Загидулина. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

24-летний Хайруллин дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, проведя за «Спартак» 43 матча и набрав 7 (2+5) очков. Также защитник сыграл 65 встреч в составе воскресенского «Химика», набрав 24 (7+17) очка в ВХЛ.

29-летний Загидулин до 2024 года играл за родной «Металлург» из Магнитогорска. Также в активе вратаря — два сезона в АХЛ за систему «Калгари Флэймз», два сезона за «Лукко» в чемпионате Финляндии и 24 матча за «Нефтехимик» при 92% отражённых бросков. Всего на счету Загидулина в КХЛ — 94 игры, 35 побед и 91,7% отражённых бросков.

«Куньлунь» обменял Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», «Куньлунь» обменял нападающего Рурка Шартье в ЦСКА на денежную компенсацию. 28-летний канадский форвард проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Шартье сыграл за китайский клуб 37 матчей, в которых набрал 17 очков — забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

Леворукий центральный нападающий прошлый сезон провёл в «Оттаве Сенаторз». В сезоне-2023/2024 он провёл 37 встреч, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Также Шартье сыграл 19 матчей за фарм-клуб канадского клуба в АХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков. Кроме «Оттавы», у форварда есть опыт выступления за «Сан-Хосе Шаркс».

«Авангард» обменял Заседу в «Витязь» на спортивные права на голкипера «Каролины» Кочеткова

Хоккейный клуб «Авангард» в результате обмена с «Витязем» получил спортивные права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба омского клуба. В подмосковный клуб переходит нападающий Матвей Заседа.

Заседа перешёл в «Авангард» по ходу текущего сезона. Всего в составе омского клуба 25-летний форвард провёл 12 матчей, в которых набрал три очка — забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Пётр Кочетков – 25-летний российский вратарь, воспитанник пензенского хоккея. В КХЛ выступал за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо». В НХЛ защищает цвета клуба «Каролина Харрикейнз».

«Сочи» продлил контракт с нападающим Тимуром Хафизовым

«Сочи» продлил контракт с Тимуром Хафизовым. Новое соглашение будет действовать до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба южан.

26-летний нападающий пополнил состав «Сочи» в октябре 2022 года. В текущем чемпионате форвард принял участие в 35 матчах и набрал 20 (13+7) очков при среднем игровом времени 17 минут 32 секунды. Всего в КХЛ капитан «Сочи» сыграл 235 встреч и записал в личную статистику 65 (36+29) очков.

Напомним, «Сочи» после 37 сыгранных матчей имеет в активе 27 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Детройт» назвал имя нового главного тренера

«Детройт Ред Уингз» назначил Тодда Маклеллана новым главным тренером клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Бывший наставник Дерек Лалонд отправлен в отставку. Кроме того, «Ред Уингз» наняли Трента Йони в качестве помощника главного тренера.

Тодд Маклеллан ранее возглавлял такие клубы, как «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз». Работал с национальной командой Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.

В нынешнем сезоне «Детройт Ред Уингз» провёл 34 матча, в которых набрал 30 очков. «Красные крылья» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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