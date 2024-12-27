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МЧМ по хоккею — 2025 – результаты, календарь, таблица, видео, 26 декабря 2024 года

США забили 10 голов, крутой швед начал погоню за рекордом Фетисова. Итоги дня на МЧМ-2025
Сергей Емельянов
Итоги дня МЧМ-2025
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Сборная Канады не оставила шансов команде Финляндии, а немцы угодили под мощный разгром от звёздных американцев.

26 декабря в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года. В первый день турнира состоялись четыре матча. Коротко подводим их итоги, рассказывая о ключевых событиях.

Турнирная таблица МЧМ-2025

Сборная Швеции победила Словакию, у защитника Сандин-Пелликки — хет-трик

В Оттаве, Канада, на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» закончился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Словакия U20
Окончен
2 : 5
Швеция U20
1:0 Дворски (Хромяк, Штрбак) – 11:53 (4x4)     1:1 Бергквист (Сандин-Пелликка, Гранберг) – 23:41 (5x5)     1:2 Сандин-Пелликка (Унгер Cёрум, Вилландер) – 37:43 (5x4)     1:3 Сандин-Пелликка (Унгер Cёрум, Нильссон) – 43:58 (5x4)     1:4 Сандин-Пелликка (Стенберг, Эдстрём) – 54:01 (5x5)     1:5 Эрикссон (Гранберг, Хедквист) – 55:29 (5x5)     2:5 Енчко (Пекарчик, Штрбак) – 58:35 (5x4)    

На 12-й минуте первого периода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт. Выступающий уже на четвёртом в карьере молодёжном чемпионате мира 19-летний Дворски стал автором первого гола МЧМ-2025. Однако в дальнейшем на площадке доминировали представители младших «Тре Крунур», а если быть точным, то особенно усердствовал их капитан – защитник Аксель Сандин-Пеликка, выдавший невероятный концерт в матче открытия турнира.

На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте. Примечательно, что Бергквист в этом сезоне не забросил ни одной шайбы в чемпионате Швеции, а в первой же встрече МЧМ стал автором первого шведского гола на турнире. В эпизоде с голом Бергквиста Сандин-Пеликка отметился результативной передачей, после чего в полной мере сконцентрировался на снайперской ноше.

На 18-й минуте периода Аксель с передач Феликса Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Сандин-Пелликка с передачи Унгер Cёрума сделал счёт 3:1, а за пять минут до конца Аксель забросил четвёртую шайбу Швеции в игре, оформив хет-трик. Через минуту Линус Эрикссон довёл счёт до крупного. А в самой концовке Даньель Александер Енчко оформил вторую шайбу Словакии в игре.

ВИДЕО

Набравший 4 (3+1) очка в этом матче Аксель Сандин-Пеликка приехал на этот турнир в надежде повторить достижение самого Вячеслава Фетисова и стать первым с той поры игроком обороны, которого два года подряд призна́ют лучшим защитником МЧМ. Легендарный защитник сборной СССР становился лучшим защитником МЧМ в 1977 и 1978 годах, спустя 47 лет АСП реально претендует на повторение этого достижения, ведь именно он в прошлом году уже стал лучшим защитником МЧМ.

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Сборная США разгромила Германию, забросив 10 шайб

Во втором матче молодёжного чемпионата мира встречались сборные США и Германии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась разгромной победой американцев со счётом 10:4.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
26 декабря 2024, четверг. 22:40 МСК
США U20
Окончен
10 : 4
Германия U20
1:0 Хэгенс (Леонард, Перро) – 08:07 (5x5)     2:0 Перро (Хэгенс, Леонард) – 11:56 (5x5)     3:0 Коннелли (Айзерман) – 21:38 (5x5)     3:1 Зумпф (Тропман) – 25:00 (5x4)     3:2 Левандовский – 29:23 (5x5)     4:2 Хэгенс (Перро) – 34:01 (5x5)     5:2 Свобода (Уиллис, Фишер) – 38:40 (5x5)     6:2 Перро (Хатсон, Хэгенс) – 39:39 (5x5)     7:2 Тэрранс (Свобода) – 43:04 (5x5)     7:3 Боос (Нихус, Шварц) – 45:37 (5x5)     8:3 Цимер (Планте, Хатсон) – 47:16 (5x5)     9:3 Цимер (Коннелли) – 49:44 (5x5)     9:4 Ракдахель – 56:14 (5x5)     10:4 Айзерман (Хатсон, Нельсон) – 58:13 (5x5)    

За сборную США забивали Джеймс Хэгенс (дважды), Гейб Перро (дважды), Тревор Коннелли, Брендон Свобода, Кэри Тэрранс, Броди Цимер (дважды) и Коул Айзерман. В первом периоде американцы отличились дважды, тогда как во второй и третьей двадцатиминутках перешли на более высокий темп – по четыре гола за период.

Главным же героем встречи стал 18-летний защитник американцев Коул Хатсон, оформивший ассистентский пента-трик – на его счету 5 (0+5) очков в матче. Также проспект «Вашингтон Кэпиталз» отметился ещё и удивительным показателем полезности – «+7». Коул является братом защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона, который в нынешнем сезоне вовсю завоёвывает себе имя на уровне НХЛ. Кажется, скоро такими темпами у династии братьев Хьюз в лучшей лиге мира появится серьёзная конкуренция со стороны братьев Хатсон.

Во встрече же с немцами также мощно себя проявили главный фаворит ближайшего драфта НХЛ Хэгенс и самый перспективный проспект «Нью-Йорк Рейнджерс» Перро. Джеймс и Гейб завершили встречу с довольно похожей статистикой – в активе у каждого из них по дублю, но при этом Хэгенс сделал на одну результативную передачу больше, нежели Перро.

В составе национальной команды Германии отметились Юлиус Зумпф, Давид Левандовский, Ленни Боос и Тимо Ракдахель. Таким образом, американцы со столь яркой победы начали защиту титула.

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Сборная Чехии переиграла Швейцарию на МЧМ-2025

В ночь с 26 на 27 декабря на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в Оттаве завершился второй матч группы B молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержали чешские хоккеисты.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
27 декабря 2024, пятница. 01:00 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 1
Швейцария U20
1:0 Голинка (Галвас) – 04:46 (5x5)     2:0 Шале (Голинка, Галвас) – 26:10 (5x4)     3:0 Кос (Порт, Фибигр) – 27:28 (5x5)     4:0 Штанцль (Фельцман, Ехо) – 44:31 (5x5)     4:1 Брайяр (Майер, Майер) – 47:08 (5x5)     5:1 Сикора (Штанцль, Градец) – 57:31 (en)    

Заброшенными шайбами в составе молодёжной сборной Чехии отметились Мирослав Голинка, Эдуард Шале (в большинстве), Ондржей Кос, Якуб Штанцль и Петр Сикора (в пустые ворота). Гол престижа у швейцарцев на 48-й минуте при счёте 0:4 на счету Лео Брайяра.

Эта победа позволила чешской сборной набрать три очка и по разнице шайб опередить Швецию.

Сборная Канады с победы стартовала на МЧМ-2025, крупно обыграв Финляндию

В заключительном матче игрового дня встречались сборные Финляндии и Канады. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой канадцев со счётом 4:0.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
0 : 4
Канада U20
0:1 Маккенна (Шефер, Бонк) – 19:08 (5x5)     0:2 Коуэн – 25:22 (5x5)     0:3 Пинелли (Прайс, Катафорд) – 55:14 (5x5)     0:4 Шефер – 59:41 (en)    

В составе победителей голами отметились нападающие Гэвин Маккенна, Истон Коуэн и Лука Пинелли, а также защитник Мэттью Шефер. Примечательно, что в первом же матче канадцев на домашнем турнире точными бросками отметились Маккенна и Шефер – одни из наиболее раскрученных игроков в составе команды.

Автором же первого шат-аута на МЧМ-2025 стал голкипер сборной «кленового листа» Картер Джордж. 18-летний голкипер нынешний сезон проводит в юниорской лиге Онтарио, где отражает 90,5% бросков на последнем рубеже «Оуэн Саунд Аттак», а в НХЛ права на вратаря принадлежат «Лос-Анджелес Кингз» (второй раунд драфта – 2024, 57-й номер).

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