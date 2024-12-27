Такого в великом клубе не было почти 40 лет! Отставка тренера спасёт сезон «Детройта»?

Одна из главных характеристик «Детройта» в эпоху Майка Илича и его наследников — лояльность. «Ред Уингз» всегда отмечали за создание и поддержание семейной атмосферы в клубе, в менеджменте прямо сейчас работает зашкаливающее число клубных легенд. Однако от игроков в ответ тоже требуется лояльность — и баннер с №91 в ближайшие годы вряд ли появится под сводами арены в Детройте, если учитывать трансферную историю Сергея Фёдорова.

Говорящий показатель этой лояльности — тренерские отставки. В последний раз «Детройт» увольнял тренера по ходу регулярного чемпионата почти 40 лет назад: 30 декабря 1985 убрал Гарри Нила, начавшего работу лишь осенью того же года. Во всех последующих сезонах кадровые решения случались лишь в межсезонье, и чаще всего контракты просто истекали. И вот теперь под Новый год «Детройт» прервал традицию и уволил Дерека Лалонда, и это показывает, в какой аховой ситуации оказался клуб. Последними каплями стали два поражения в матчах с другим аутсайдером Востока «Монреалем» и домашние 0:4 от «Сент-Луиса», после которых команду освистали болельщики.

Лалонд пришёл в «Детройт» летом 2022-го и стал лишь третьим тренерским назначением Стива Айзермана после Ги Буше и Джона Купера в «Тампе». На фоне того, что контракт Джеффа Блэшилла истекал, все ожидали, что Айзерман подтянет за собой человека из системы «Лайтнинг». Назывались разные фамилии, но выбор пал на ассистента Купера, который дебютировал в качестве главного тренера клуба НХЛ. Тогда болельщики посмеивались, что одного лысого тренера и бывшего вратаря (Блэшилла) сменил другой лысый бывший вратарь. Как оказалось, поработали они примерно одинаково.

Дерек Лалонд в последнем матче во главе «Детройта» Фото: Jose Juarez/AP Photo/ТАСС

Два первых сезона Лалонда характеризовал неплохой старт, после которого всё разваливалось. Если в первый год победы были одержаны во многом за счёт классной игры Вилле Хуссо, который отлично начинал свою карьеру в «Детройте», то спустя год «Ред Уингз» играли в довольно безумную «шугу-пугу», много забивая и немногим меньше пропуская. Летние подписания 2023 года помогли «Ред Уингз» создать довольно глубокую линию атаки, и прошлой осенью «Детройт» играл чуть ли не в самый весёлый свой хоккей с момента начала перестройки.

Такое ощущение, что тогда команда повалилась после декабрьского матча с «Сан-Хосе» дома: того самого «Сан-Хосе», с которым на старте прошлого сезона спокойно расправлялись почти все клубы НХЛ. «Детройт» комфортно повёл 4:0 к середине второго периода, сразу после четвёртой шайбы получил большинство, в ходе которого… пропустил две шайбы за 40 секунд. Лалонд никак не встряхнул команду, не взял логичный в такой ситуации тайм-аут (не в первый и не в последний раз), и к перерыву счёт был уже 4:4. «Акулы» выиграли в овертайме, после чего «Детройт» проиграл девять из следующих 12 игр. Героическая игра в январе-феврале была перечёркнута новым кризисом, в который клуб угодил после травмы Дилана Ларкина: в марте «Ред Уингз» выиграли лишь три матча из 14.

Ну а в этом сезоне какой-либо смысл смотреть игры «Детройта» вообще пропал. Конечно, Стив Айзерман допустил ошибки в селекции, однако состав команды собран, как в анекдоте — «это, конечно, ужас, но не ужас-ужас-ужас». При Лалонде команда выглядела именно как «ужас-ужас-ужас»: ни энергии, ни прессинга, а когда «красные крылья» выходили вперёд в счёте, то зачастую начинали играть в лютый откат, вставая в собственной зоне. «Ред Уингз» идут последними в лиге по всем атакующим метрикам — ожидаемые голы, явные голевые моменты, броски в створ. Повторимся: этот состав не настолько плох!

Это хорошо видно по тому факту, что большинство у «Детройта» неплохое: 22,5% реализации, 11-е место в лиге. Тренер спецбригады Алекс Тэнгуэй пост сохранил — зато отвечавший за оборону и меньшинство Боб Бугнер тоже покинул клуб. Это решение напрашивалось ещё летом, когда прошлогодняя весёлость «Детройта» маскировала полное отсутствие поставленной игры в своей зоне — а в этом году к проблемам «5 на 5» добавилось ещё и чудовищное меньшинство. 68,8% нейтрализации — это не только второй худший результат в НХЛ, но и четвёртый худший вообще с тех пор, как лига стала вести такую статистику в сезоне-1979/1980.

Ещё летом журналисты намекали на разногласия между менеджером и тренером. Какие-то игроки выпадали из фавора тренерского штаба, и их приходилось менять. Например, в позапрошлом сезоне Джейк Уолман выглядел идеальным партнёром для Морица Зайдера, а в прошлом вдруг присел в запас. Защитника пришлось менять в «Сан-Хосе», отдав сверху ещё и пик второго раунда — и в «Шаркс» Джейк расцвёл, у него 25 очков в 31 матче и положительная полезность в глубоко «минусовых» «акулах». Это тоже очень хорошо показывает, как тренерский штаб «Детройта» распоряжался своими ресурсами.

Однако до последнего момента ничего из офиса «Детройта» не утекало: неудивительно, Айзерман очень жёстко следит за всеми сливами информации. Пару месяцев назад американские журналисты разгоняли слухи о Джоэле Кенневилле, но сложно представить, что после чикагского скандала тренер получит новую работу в лиге. Сейчас же клуб удивил всех, уволив тренера сразу после Рождества. Даже ритуальных слов вежливости в коммюнике «Детройта» не было: просто «освобождены от обязанностей» — и это тоже показательно.

Тодд Маклеллан Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Тодд Маклеллан был ассистентом в штабе чемпионской команды-2008, где отвечал за атаку. Маклеллану не впервой возглавлять команды, которые выходили из перестройки: он руководил «Эдмонтоном» в начале эры Коннора Макдэвида, а потом работал в «Лос-Анджелесе», где тоже выводил на новый уровень молодых игроков. Маклеллана часто критикуют за отсутствие гибкости в плей-офф, однако «Детройту» в этот плей-офф надо бы сначала попасть. Маклеллан известен строгой и скучной игрой в средней зоне, но это комбинируется с агрессивным прессингом на чужой половине. Можно вспомнить Канаду на ЧМ-2015, которая при Маклеллане просто смела всех с пути, играя в атакующий вертикальный хоккей.

Маклеллан, с учётом его регулярочных успехов во многих клубах, был явным претендентом №1 или №2 после любой отставки в НХЛ. Главное, чего ожидают болельщики от него сейчас — появления хоть какой-нибудь структуры. Вслед за главным тренером приходит и его помощник по «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесу» Трент Йони, отвечающий за оборону. Даже с учётом тех сезонов, когда «Кингз» не попадали в плей-офф, команда Маклеллана шла в десятке по допущенным ожидаемым голам — и это с учётом того, что за спиной Дрю Даути оборона «королей» именами обычно не поражала.

Оптимизма болельщикам «Детройта» должен придавать и тот факт, что на этот МЧМ сразу несколько задрафтованных игроков команды поехали в статусе лидеров своих сборных. Защитник Аксель Сандин-Пелликка в первом же матче на турнире оформил хет-трик, Трей Огастин считается чуть ли не лучшим вратарём МЧМ, форвард Ессе Киискинен — игрок первого звена финнов.

Возможно, прогресс этих парней позволит исправить те ошибки, что клуб допускал на рынке свободных агентов, а пока «Детройту» нужно лишь одно: выбить из раздевалок тот самый «пораженческий менталитет», о котором так много говорят в НХЛ на примере того же «Баффало».