«Предполагал обмен в середине сезона». Первое интервью с новичком «Трактора»

Никита Коростелёв год назад едва не стал игроком челябинцев, но перешёл в уральский клуб только сейчас.

«Трактор» — один из самых активных игроков на дедлайне переходов КХЛ. Команда уже выменяла из «Лады» Остапа Сафина, объявила о переходе защитника фарм-клуба «Вашингтона» Логана Дэя, а недавно приобрела Никиту Коростелёва у «Северстали». Этот обмен должен был состояться ещё год назад: в Череповец мог уехать Никита Тертышный, но в последний момент переход отменили. Слухи утверждают, что такое решение принял чуть ли не губернатор.

Однако на следующий год переход всё-таки состоялся, но уже не в обмен на Тертышного. Коростелёв провёл первый матч в составе новой команды вчера, 26 декабря, в Екатеринбурге, куда он добрался незадолго до игры. После матча с «Автомобилистом» Никита ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Как оцените свою дебютную игру и матч в целом?

— Интересный матч, страсти и накал до последнего, было очень интересно. Не удалось победить, сделаем выводы. Вратари шикарно сыграли, меньшинство, реализация подкачала.

— Как оцениваете саму идею «Уральского дерби», чувствуется накал, атмосфера?

— Конечно, болельщиков слышно и тех, и тех. Позитивные эмоции, но не от концовки игры, конечно.

— До какой стадии дошёл прошлогодний обмен?

— В день дедлайна было понимание, что обмен случился, а потом стало известно, что не случился. Как было на самом деле, так легенды и ходят, никакого смысла выяснять это нет, рад быть здесь.

Никита Коростелёв Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— Было понимание, что «Трактор» сохраняет интерес?

— В межсезонье я знал, что никуда не уйду, начну сезон в «Северстали». Предполагалась ситуация, которая получилась с обменом в середине сезона, тут команду понять можно. Ей только успехов, позитивные у меня воспоминания – с ребятами, коллективом и тренерским штабом расстались на хорошей ноте. Знал, что «Трактор» интересуется и что они будут фаворитами на дедлайне.

— Говоря про тренерский штаб: можно сказать, что при Андрее Козыреве заиграли в лучший хоккей в карьере?

— Наверное, могу. Были хорошие отрезки в Магнитогорске, хоккей «Северстали» другой. Все мы знаем, чем отличается хоккей Андрея Леонидовича, получал безумное удовольствие от игры.

— Чем в первую очередь отличается хоккей Козырева с точки зрения игрока?

— Количеством передач, наверное. Партнёр постоянно близко, за счёт коротких передач мало кто играет.

— Хорошо выучили английский язык за несколько сезонов игры в Америке?

— Да, в идеале знаю.

— Упоминали, что в команде почти 20 знакомых. С Дер-Аргучинцевым играли в одной команде долго – ждать ли вашу связку на льду?

— Наверное, здесь человек семь, с кем я в одном клубе играл до этого. Посмотрим, мы с Семёном очень близкие друзья вне льда, летом вместе ездим на отдых. В какой-то момент, возможно, тренерский штаб попробует такое сочетание.

— Какие первые требования у Гру? Можете сравнить его с тренерами, с которыми работали за океаном?

— Слишком рано что-то говорить, я приехал с корабля на бал. Лишь в час ночи добрался до Екатеринбурга. Сегодня мы поговорили, конечно, базовые тактические действия мне объяснили, но это всё с чистого листа. Нужно время, чтобы адаптироваться под любого тренера.

— Насколько трудной была дорога? Как сложно играть сразу после самолёта?

— Достаточно тяжело – меня вчера подвела пересадка, переносили рейс несколько раз, иначе было бы всё быстрее. Ничего, не впервой играть после самолёта, не первый раз меняли по ходу сезона – этот опыт помог мне.