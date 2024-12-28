«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко

Бывший спортивный директор «Металлурга» подробно рассказал о периоде своей работы в уральском клубе и о том, что очень удивился увольнению.

Теперь уже бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко, собиравший в Магнитогорске чемпионскую команду, активно ищет новое место для трудоустройства и открыт для предложений. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Гомоляко рассказал, как занимался селекцией в «Магнитке», в чём ошибся и с чем угадал, а также подробно разъяснил систему взаимодействия с тренерским штабом уральцев во главе с Андреем Разиным.

«У нас с Разиным не было никаких передряг, мы не ругались»

— Чем занимаетесь после своего ухода из «Металлурга»?

— Провожу время дома с семьёй, занимаюсь собаками, которых у меня четыре. Смотрю хоккей, приезжаю в Москву к детям.

— В Челябинск не заезжаете?

— Один раз ездил, когда они с Омском играли. А так живу в Магнитогорске.

— Действительно ли к вам был интерес со стороны «Авангарда»?

— На меня никто с конкретикой не выходил. Были разговоры, но не более того. А так, конечно, я готов.

— В каких отношениях остались с руководством, тренерским штабом «Металлурга»?

— Андрея Разина поздравил с днём рождения, с остальными вижусь, здороваюсь. С Алексеем Жлобой (директор клуба. – Прим. «Чемпионата») один раз вместе летели на самолёте, поговорили.

— С Андреем Разиным вы не расставались врагами, но и друзьями вас не назвать?

— Мы не близкие друзья, но у нас всегда были хорошие отношения, когда играли вместе. У нас не было никаких передряг, мы не ругались. Я не лез в его работу, каждый занимался своим делом. Тренер мог сказать: «Я хочу такого-то игрока». Рекомендация, как это обычно бывает.

— Да, стандартная практика.

— Вот многие говорили, что Разин привёл своих. Что значит привёл своих? Это ограниченно свободные агенты, люди были на контрактах, с тем же Макаром Хабаровым прошёл оффершит. Сложно было поменять Коростелёва на Петунина или Кошелева на Гераськина, помните тот тройной обмен с участием Жафярова? Непросто было расставаться с ребятами, которые бились в финале с ЦСКА. Пацаны приносили медали, играли неплохо, но Андрей Владимирович хотел определённых игроков, а заявка и потолок зарплат заставляли идти на изменения. Я это сделал, как бы трудно это не было.

— Не было такого, что Разин выполнял в «Металлурге» чуть ли не функции генерального менеджера, как в своё время «Северстали»?

— Нет, поддавить в этом плане он меня никак не мог. У нас были профессиональные отношения. Никакого давления со стороны главного тренера не было. Он мне сказал: «Хочу Петунина». Мы сели, поговорили, решили взять его в обмен на Коростелёва. Я позвонил в «Северсталь», в итоге договорились. Разумеется, согласовав с Виктором Филипповичем Рашниковым (президент «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»).

Андрей Разин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я точно знал, что Уфа была готова платить 20-22 млн рублей Башкирову и повторить этот контракт»

— Расскажите про историю со странным оффершитом Башкирову, которую много обсуждали в прессе.

— Это выдуманная история, которую везде при удобном случае вставляют. Я точно знал, что Уфа была готова платить 20-22 млн рублей Башкирову и повторить этот контракт, но мы хотели взять парня себе, это было согласовано и с тренером, и с руководством. Если бы тренер сказал нет, этого игрока, как и других хоккеистов, здесь бы не было.

— А почему же он оказался не нужен Разину?

— Летом он на сборах нравился тренерскому штабу, поближе посмотрели – не особо подошёл. К системе Разина надо привыкать. Если бы мы хотели просто поднять человеку контракт, то, повторюсь, сделали бы другое предложение, и Уфа оставила бы игрока себе. Всё очень просто.

— Вообще, оффершитов со стороны «Металлурга» я помню немало.

— Я приходил к президенту клуба и говорил: «Мы хотим взять молодых хоккеистов, которые в будущем будут играть у нас». Мы делали оффершиты Зоркину, Галенюку, Ерёменко и Орехову, четырём защитникам. Теперь проанализируйте ситуацию. Зоркин где? Игрок основного состава Уфы. Галенюк – в обойме СКА. Орехов и получивший травму Ерёменко в «Металлурге» на ведущих ролях. И Макар Хабаров, кстати, тоже на ведущих ролях. Я говорил Виктору Филипповичу, что, если делаю молодым игрокам оффершиты, мы берём этих ребят на пять-шесть лет минимум.

«Мы за Петаном бегали два года»

— Не считаете, что приглашение Ди и подписание нового контракта с Карповым стали ошибочными?

— Знаете, какая здесь история. Я захожу в раздевалку, сидит Макс. Говорю ему: «Ты чего здесь сидишь, почему соглашение не подписываешь?» Карпов мне ответил, что его агент звонил Разину. Пётр Приходько, представитель Максима, спросил у Андрея Владимировича: «Он тебе нужен? Сумма такая-то, два года». Тренер согласился и сказал, что игрок нужен. Затем Карпов пошёл и подписал контракт. Кстати, именно я посоветовал убрать Карпова от Зернова. В итоге Макс хорошо заиграл как в равных составах, так и в меньшинстве, а Денис раскрылся с Канцеровым и Силантьевым. По мне, я бы вообще оставил Карпа, а Уилсона не брал.

— А с Ди – это ошибка?

— Я бы не сказал. Возможно, в сумме контракта, но, опять же, есть много обстоятельств. Он получил несколько серьёзных травм плюс магнитогорская наценка. Скорее всего, нужно было ещё поторговаться с агентом. Наверное, соглашусь с ошибкой.

— В любом случае странно, что спортивного директора чемпионской команды так неожиданно уволили.

— Это и обидно.

— Кого ещё могли подписать?

— Мы за Петаном бегали два года. В середине сезона слышим: «Всё, он готов». Мы готовы были взять его за 70 млн рублей, а агент просил 80 млн. Мне в руководстве сказали: «Много». Я объяснил, что если бы не заберём за 80 млн, то за 75 млн его заберёт Казань. Так и случилось. И таких примеров несколько.

— Слышал, что вы могли взять Ремпала, который нынче в Уфе.

— Он у нас первый был в шорт-листе. Тодд тоже был в шорт-листе.

— Тодда нам вообще первым предложили, – добавил известный в прошлом нападающий и бывший скаут «Металлурга» Дмитрий Денисов.

— Но кто-то не нравился главному тренеру, а других зачехлил директор, посчитав, что они дорогие, – подытожил Гомоляко.

«Разве я провалил работу летом? Чемпионский костяк сохранился»

— Кстати, меня очень удивила формулировка в релизе «Металлурга» после вашего увольнения. Дескать, Гомоляко устал и хочет взять паузу. Вас тоже?

— Конечно, я удивился. Разве я провалил работу летом? Чемпионский костяк сохранился. Да, новых ребят особо не было, но нужно было подождать.

— Уехал Гребёнкин, пришёл Уилсон, которого накануне обменяли в «Салават Юлаев».

— Да. Например, защитники все остались, как и вратари. За четыре месяца до дедлайна можно было спокойно укрепляться. Что, «Локомотив» взял словака Паника в сентябре? Кстати, форвард ярославцев Байрон Фрейз тоже был в нашем шорт-листе. Посмотрите, все переходы осуществляются сейчас, за несколько суток до дедлайна.

— Интересная история с Дмитрием Силантьевым. Мне в интервью он рассказывал, что прислал Разину нарезки видео со своей игрой. Андрей Владимирович остался доволен и решил оставить игрока. Всё было именно так?

— Сейчас расскажу, как было, – снова взял слово Дмитрий Денисов. – Сергей Юрьевич прислал мне нарезки и попросил посмотреть Силантьева, подойдёт он нам или нет. Мы его рассмотрели, я ответил, что может побороться и зайти в состав. В итоге мы его подписали.

— А Разина поставили перед фактом? – спрашиваю у Гомоляко.

— Конечно. Взяли Силантьева на просмотровый контракт. Андрей Владимирович его посмотрел. В Орске поиграл после травмы, а потом раскрылся в «Металлурге». Особенно выстрелил в плей-офф. По ходу регулярки были спады.

Дмитрий Силантьев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«С нашей стороны было бы глупостью продать MVP Кубка Гагарина»

— Долго договаривались о повышении контракта Илье Набокову после фееричного плей-офф?

— Спасибо агенту Шуми Бабаеву, всё прошло без каких-то жёстких переговоров и выкручивания рук с его стороны. Договорились об адекватном повышении контракта и прописали бонусы.

— Не пробовали договориться на два года?

— Решили, что вернёмся к этому разговору позже.

— На вас выходили другие топ-клубы с просьбой о продаже прав на Набокова?

— Нет. С нашей стороны было бы глупостью продать MVP Кубка Гагарина. И это все понимают.

— Удержать Гребёнкина было нереально?

— Я даже сейчас с ним переписываюсь, на что он отвечает: «Вы же знаете, я упёртый. Зайду в НХЛ и буду там биться». Мы много разговаривали с Никитой по ходу сезона. Он поехал за мечтой и готов на 100%.

— Вообще, играть в команде у Андрея Разина наверняка непросто, он же сложный по характеру человек. Может, вам стоило выступать эдаким противовесом?

— Мне никто не запрещал разговаривать с хоккеистами, старались держать баланс, направлять эмоции Андрея Владимировича в нужное русло. Он молодец, что не выплёскивает всё сразу после игры, хотя на лавке не прочь накричать и продемонстрировать жёсткость. На следующий день, когда всё просмотрено и осмыслено, он доносил свои мысли на собрании. Это большой плюс.

«Я предлагал подписать с Бирюковым контракт, чтобы Женя сыграл 1000-й матч в своём родном клубе — в «Металлурге»

— Мозякин никого влияния на Разина не оказывает?

— Никакого. Но Мозякин, конечно, авторитет для ребят.

— А кто посоветовал поставить Мозякина на лавку?

— Когда у нас не шло большинство, я предложил этот ход. Сказал Серёге: «Давай, встань на лавку». Он сперва не сказал ни да, ни нет. В итоге и я, и Алексей Жлоба с ним поговорили и пришли к общему знаменателю: дома Мозякин будет на лавке, а в поездки ездить не будет.

Сергей Мозякин Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Интересно. А как Ярослав Хабаров оказался на лавке, ведь он хотел ещё поиграть?

— Посмотрев, что у нас молодая оборона и высокая конкуренция, я посчитал, что места в составе Ярославу не будет, и предложил ему место в тренерском штабе. Он изначально вообще думал ещё поиграть, официально о завершении карьеры не объявлял, агент Черёмин звонил по его контракту. Я предложил Ярославу войти в тренерский штаб, так как места в составе не было. Он взял время для раздумий, а через день пришёл и сказал, что согласен.

— С новым спортивным директором Евгением Бирюковым, пришедшим на ваше место, у вас хорошие отношения?

— Поздравил его, он меня поблагодарил. Сказал Жене, что, если нужна будет помощь, пусть звонит. Кстати, я предлагал, чтобы с ним подписали контракт перед тем сезоном, чтобы Женя сыграл 1000-й матч в своём родном клубе — в «Металлурге». Но в руководстве меня не услышали, в итоге он подписал контракт с Уфой и провёл свой 1000-й матч в КХЛ в другой команде.