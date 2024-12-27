Топ-события субботы: финал Кубка России в волейболе, «Лацио» — «Аталанта» и хоккей

Яркое 28 декабря: Капризов — в гонке снайперов НХЛ, старт «Тур де Ски», лидер НБА против MVP лиги, матчи Серии А и регулярка в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оторвётся ли «Нью-Джерси» от «Вашингтона»?

«Дэвилз» и «Кэпиталз» ведут активную борьбу за первую строчку на Востоке. На данный момент «Нью-Джерси» опережает «столичных» на одно очко и может оторваться. Хоть «дьяволы» сыграли на три матча больше, этот задел способен помочь им повысить шансы на итоговое первое место в конференции. Однако «Каролина» также ещё имеет шансы побороться за лидерство — они отстают от «Нью-Джерси» всего на шесть очков.

🏒 4:00: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Капризов выйти на первое место в списке снайперов?

Нападающий «Миннесоты» занимает второе место в гонке лучших снайперов сезона. Капризов забросил 23 шайбы в 34 матчах и сейчас уступает лишь форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю. На счету немецкого хоккеиста 24 гола в 34 встречах. Тем не менее в соперниках у «Миннесоты» будет «Даллас» — самая «сухая» команда сезона. Получится ли у Капризова распечатать ворота «Старз»?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: MVP лиги остановит лидера НБА?

«Кливленд Кавальерс» не просто возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, но и является лучшей командой во всей НБА по результатам. Подопечные Кенни Аткинсона проиграли в последних 10 матчах лишь раз, находясь в шикарной форме. «Денвер Наггетс» во главе с MVP лиги Николой Йокичем всё ещё нестабилен. Лишь серб из кожи вон лезет, чтобы добыть результат, а другие игроки команды пока не впечатляют. Удастся ли «самородкам» навязать борьбу лучшим из лучших?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: встреча старых друзей — кто победит?

Раньше Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг играли вместе за «Бруклин Нетс», теперь же они по разные стороны баррикад – первый из них выступает за «Финикс Санз», а второй – за «Даллас Маверикс». В последнем матче Лука Дончич получил травму, поэтому Кайри придётся из кожи вон лезть, чтобы добывать победы. Кому удастся выиграть на этот раз?

🏒 16:30: «Авангард» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли «Авангард» от двух поражений подряд?

Омичи после прихода Ги Буше вновь начали оживать, однако их положение всё ещё вызывает вопросы. «Авангард» занимает седьмое место на Востоке и опережает идущую девятой «Сибирь» на четыре очка. Сейчас им нужны любые очки. «Лада» также ещё борется на плей-офф. Тольяттинцы отстают от топ-8 всего на три очка, имея при этом три матча в запасе. Поэтому «Лада» тоже будет бороться.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Металлург» серию побед?

Магнитогорцы одержали три победы подряд и забронировали за собой пятую строчку на Востоке. При этом у «Металлурга» и «Автомобилиста» равное количество очков. Любая команда может сравняться по очкам с идущим третьим в конференции «Ак Барсом». У каждого клуба есть шансы на это, однако «Металлург» сейчас явно на ходу.

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🎿 18:00: Лыжные гонки, «Тур де Ски», спринт, свободный стиль, мужчины и женщины, финалы

Интрига: станет ли Клебо лидером общего зачёта и сколько будет проигрывать Йохауг?

В Тоблахе стартует 19-я в истории многодневка «Тур де Ски». Интересна она тем, что даже в сезон, когда проходит чемпионат мира, лидеры сборной Норвегии заявились для участия, а вот шведы, финны и все остальные выставили не сильнейшие составы. Йоханнес Клебо, безусловно, фаворит конькового спринта, и вопрос только в том, сколько он будет выигрывать в общем зачёте уже после первого этапа? Терезе Йохауг также бежит спринт, поскольку одно из условий многодневки для тех, кто хочет дойти до финиша — участие во всех гонках. Но она не спринтер, и вопрос в том, сколько она проиграет после первого этапа.

🏒 19:30: «Торпедо» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Торпедо» серию поражений?

Нижегородцы проиграли три последних матча и теперь опережают идущий девятым «Витязь» всего на три очка. «Торпедо» может потерять место в зоне плей-офф. Однако против них выйдет «Барыс» — вторая с конца команда чемпионата. Астанинцы проиграли четыре встречи подряд и также находятся в кризисе. Кто прервёт серию поражений?

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🏐 19:30: «Динамо» Москва — «Зенит-Казань», Кубок России, мужчины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: восьмой финал Москвы и Казани подряд!

Волейбольный год завершится финалами Кубков России. У мужчин «Зенит-Казань» и московское «Динамо» сыграют уже в восьмой раз подряд в матче за трофей. Даже в этом сезоне они уже дважды сражались в финальной встрече. Суперкубок достался казанцам, а москвичи завоевали Кубок Легенд. Кому достанется Кубок страны?

🏒 21:00: «Флорида Пантерз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: догонит ли «Флорида» «Вашингтон»?

«Пантерз» выиграли четыре из пяти матчей и вырвались на третье место в Восточной конференции. «Флорида» отстаёт от идущего вторым «Вашингтона» всего на два очка — это расстояние одной победы. «Монреаль» же, несмотря на то что является одной из худших команд Востока, одержал три победы в последних четырёх встречах и поднялся с последнего места в конференции. Чьё возрождение сильнее?

⚽️ 20:00: «Кальяри» — «Интер» Милан, Серия А, 18-й тур

Интрига: «Интер» спокойно продлит победную серию?

Действующий чемпион Италии приедет на Сардинию, где встретится с «Кальяри». Обе команды решают совсем разные задачи. Чёрно-синие находятся на третьей строчке в таблице с отставанием от лидера турнира в три очка при одном матче в запасе. «Кальяри» тоже находится на третьем месте, но только с конца. До спасительной зоны — одно очко, но впереди тяжёлая игра с чемпионом. «Интер» одержал восемь побед в 10 предыдущих матчах во всех турнирах — очень впечатляет! Помимо этого, миланский клуб здорово играет против «Кальяри» — семь побед в 10 предыдущих очных встречах.

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Аталанта», Серия А, 18-й тур

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Интрига: тормознёт ли «Лацио» лидера чемпионата Италии?

Обе команды находятся в зоне Лиги чемпионов. «Аталанта» возглавляет таблицу Серии А (40 очков), «Лацио» находится на четвёртой строчке в таблице (34 очка). Бергамаски не проигрывали в чемпионате Италии больше трёх месяцев — с 24 сентября. Они одержали 12 побед в 13 предыдущих матчах во всех турнирах. Не справились только с «Реалом» (2:3) в Лиге чемпионов. У «Лацио» четыре победы в пяти предыдущих встречах во всех турнирах. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, забивая суммарно в среднем по 4,5 мяча за игру. Как будет на этот раз?