КХЛ не нашла виновных в травме Кузнецова. И это единственное правильное решение

Дерби между ЦСКА и СКА выдалось по-настоящему огненным. Оглушительный провал санкт-петербургской команды и шикарная игра москвичей в первом периоде, сумасшедший провал москвичей и героический почти-камбэк санкт-петербуржцев за оставшиеся 40 минут, обилие голов, жёсткая игра — в этом матче было всё, за что любят хоккей.

Однако 60 минутами игрового времени дерби не завершилось. Оно ещё долго будет напоминать о себе. Например, инцидентом с нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

В середине второго периода гости проводили атаку в зоне москвичей, шайба ушла за ворота. В борьбу за неё включились Кузя и защитник ЦСКА Владислав Провольнев. Хоккеист хозяев выиграл позицию и, видя надвигающего соперника, приготовился к силовому приёму. Кузнецов врезался в Провольнева и рухнул на лёд, схватившись за лицо. Евгений долгое время не мог подняться. В итоге его увели под руки со льда в сопровождении медицинского персонала команды.

Позже «Матч ТВ» сообщил, что после обследования невролога нападающему СКА поставили диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия». Кроме того, появилась информация, что Кузнецов пропустит два месяца из-за травмы, а главный тренер команды Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции сообщил следующее: «Долго не выйдет на лёд. Он был практически без сознания. Поехал в больницу, мы надолго его потеряли. Он не будет играть».

А сегодня, 27 декабря, спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес свой вердикт по эпизоду с Кузей.

«Принято решение не накладывать санкций, предусмотренных статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на защитника ЦСКА Владислава Провольнева», — сказано в сообщении на официальном сайте лиги.

Насколько справедливо решение КХЛ? Давайте разберём эпизод детальнее.

Видно, что Провольнев не пытается ударить Кузнецова или выцелить в какое-то конкретное место. Наоборот, Владислав даже немного пригибается и сжимается, готовясь принять обычный силовой приём. Прыжка также нет. Ни локоть, ни руку защитник не выставляет. Это нормальные действия хоккеиста перед силовым приёмом соперника.

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Есть ли у игроков возможность разъехаться? Оба на скорости, оба заходят на вираж — но, как можно заметить на повторе, Кузнецов при этом всё же может избежать столкновения — или хотя бы попытаться сделать это. Нападающий двигается по приемлемой для этого траектории. Однако в последний момент Евгений, включаясь в борьбу за пролетающую мимо шайбу, тормозит. Именно это действие приводит к удару. В итоге выходит так, что сам Кузя ненамеренно провоцирует столкновение с Провольневым.

Причём оно получается крайне неудачным для форварда СКА. Евгений явно не успевает подготовиться к силовому, а удар приходится в область челюсти и щеки.

Стоит отметить, что, несмотря на жёсткость столкновения, сам удар произошёл по касательной. И тут скорее удивительно то, как и Кузнецов, и Провольнев избежали травм колен. Удар пришёлся и по этой области — поначалу казалось, что форвард СКА получил повреждение как раз нижней части тела.

Вот и выходит, что травма Кузнецова — неудачное стечение обстоятельств. КХЛ разобралась в этом эпизоде верно. Провольнева было совершенно не за что наказывать.

Впрочем, возможно, и инсайд о травме Евгения не совсем точен. В начале сентября Кузнецов уже вылетел из строя, как сообщалось, на два месяца. Однако вернулся на лёд менее чем через две недели.

Обнадёжил и агент нападающего СКА Шуми Бабаев: «Я не в курсе диагноза, этим занимаются врачи. Женя чувствует себя нормально, как это возможно после сотрясения. Живой, и слава богу. Сейчас он отдыхает».

Так что похлопаем КХЛ за справедливое решение и будем ждать скорейшего возвращения Кузи в игру.