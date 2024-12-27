Самая сенсационная сделка в истории дедлайнов КХЛ. Зачем СКА обменял лидера команды?

Мы привыкли, что последний день работы трансферного рынка в КХЛ, также именуемый дедлайном, проходит не так уж насыщенно. Не всегда удаётся дождаться ярких сделок, а обычно их попросту мало – большинство клубов предпочитают решать проблемы комплектования заранее. Но в этом году случилось мощнейшее исключение. Дедлайн-2024 уже смело можно называть самым интересным в КХЛ, возможно, за всю историю лиги.

Подробнее обо всех интересных сделках поговорим позднее, а пока фиксируем главную сенсацию – СКА обменял в «Трактор» Василия Глотова. Конечно, нет ничего удивительного в том, что СКА в принципе кого-то куда-то обменял, но Глотов? Казалось, что уж этот-то форвард армейцев неприкасаем, какой бы ни была сумасшедшей текучка кадров в Санкт-Петербурге. Василий – практически местный воспитанник (уроженец Барнаула в 17 лет попал в «Серебряные львы», а в 2019 году вернулся из Америки в СКА); его всегда ценил и выделял Роман Ротенберг, и трудно вспомнить, когда трудягу Глотова отправляли в ротацию или сажали по ходу матчей; наконец, Глотов – второй снайпер СКА в текущем сезоне, да и в целом его статистика идёт по нарастающей от сезона к сезону, увеличивается степень влияния Василия на результаты команды.

Василий Глотов в СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

И тут – обмен. Внезапно, странно, непонятно. Разумеется, главный смысл обмена для СКА – переезд в Санкт-Петербург защитника Ильи Карпухина. Роман Ротенберг давным-давно положил глаз на этого хоккеиста, беспрестанно вызывал его в свои сборные как в мае, так и в декабре, и нетрудно догадаться, что всё это время велись переговоры с «Трактором» о сделке. Сейчас же внезапно выяснилось, что у СКА – громадные проблемы с обороной, за спинами Никишина и Деанджело почти нет опытных дефов, а те, что есть – разочаровывают. Так что «хочу» Ротенберга насчёт Карпухина наверняка зазвучало в полный голос.

Но за нового любимца Роману Борисовичу пришлось отдать любимца старого – в «Тракторе» нынче умеют вести дела. Не то чтобы команде Бенуа Гру был так уж необходим ещё один центральный, но взамен Карпухина – воспитанника и самой настоящей «кровинушки» — генменеджер Алексей Волков обязан был привести в «Трактор» большого игрока. Иначе болельщики, и без того испытывающие неоднозначные чувства после ухода Шарова и Котляревского, попросту бы не поняли.

Илья Карпухин в «Тракторе» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

И Волков привёл в «Трактор» результативного и при этом трудолюбивого форварда, находящегося в своей праймовой форме. С Карпухиным Челябинску, уверен, расставаться грустно, но Глотов как хоккеист всё-таки намного интереснее защитника с весьма ограниченным функционалом.

Впрочем, не нужно думать, что в СКА сошли с ума и отдали лидера команды и любимца многих болельщиков только из-за острого желания Ротенберга заполучить Карпухина. Тут есть нюанс, и заключается он в том, что контракт Глотова истекает в конце сезона, после чего нападающий планирует уехать в Америку. Уже не раз в подобных ситуациях главный человек в СКА терял всякий интерес к хоккеисту – Кирилл Марченко и Иван Морозов не дадут соврать. Вот и Глотов, вероятно, в представлении Ротенберга – уже отрезанный ломоть. И в то же время великолепный актив на рынке КХЛ, который СКА и потратил на столь желанного Карпухина. А полное отсутствие у армейцев в нынешнем сезоне «железобетонной обороны» при статусе самой забивающей команды лиги позволило Ротенбергу найти объяснение сенсационной сделке.

Объяснение сделки от Романа Ротенберга: Ротенберг: Глотов многое сделал для СКА, а Карпухин поможет команде в поиске баланса

Так что вполне возможно, что в стратегическом плане эта сделка будет для СКА не такой плохой, как кажется на первый взгляд. Абсолютно вероятный сценарий: Глотов доигрывает сезон в «Тракторе» и уезжает за океан, тогда как Карпухин остаётся играть в Санкт-Петербурге, подписав новый контракт со СКА. Челябинск получает игрока только на полсезона, а армейцы теряют Глотова не просто так.

Но прямо сейчас обмен точно не выглядит в пользу петербуржцев, да и уход главного мотора СКА, всегда неравнодушного хоккеиста смотрится не очень в контексте командной морали и духа раздевалки. Глотов был важнейшей частью коллектива, который собирается выиграть Кубок Гагарина, и гипотетическая стратегическая выгода от обмена Василия явно не заменит, да ещё ослабит нападение СКА, в котором очень много мастеров, но очень мало мастеров стабильных. Да и что важнее для СКА и Ротенберга: быть сильнее здесь и сейчас или бесконечно думать о будущем, разрушая настоящее? К тому же кто даст гарантии, что Карпухин освоится в СКА (это его первый переезд в карьере за пределы Челябинска) и что Роман Борисович не разочаруется в нём уже весной?

Так что позиция «Трактора» кажется более логичной. Глотов уедет в НХЛ летом? Пусть. Но здесь и сейчас он усиливает и без того яркое нападение челябинцев, повышая шансы «Трактора» на успех в плей-офф. Кажется, именно на это и делает ставку генменеджер Алексей Волков. И он прав, потому что в нашем мире довольно наивно жить не сегодняшним днём, а мечтами и долгосрочными стратегиями.