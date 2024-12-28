Россияне растоптали «Бостон» в матче НХЛ! Воронков и Марченко приближают сенсацию?

«Коламбус» уже продолжительное время интересен российским болельщикам, так как в этой франшизы обычно играет много россиян. Так происходит и сейчас, но самое главное в том, как они играют: Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко перед этим матчем шли на внушительных результативных сериях, а второй и вовсе является лучшим бомбардиром «Блю Джекетс».

Первый укол в матче с «Бостоном» был нанесён на 12-й минуте – «Коламбус» реализовал большинство, а в голевой атаке поучаствовал Кирилл Марченко, который не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в первом периоде продлил результативную серию до семи матчей. Автором этой шайбы мог стать и Воронков (на него сначала шайбу и записали), но решающее касание сделал всё-таки Монахан.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке «Коламбус» продолжил терроризировать «Бостон» в большинстве, и тут уже никто не мог лишить Воронкова записи в протоколе. Сначала Дмитрий изящно разобрался с Корписало, направив шайбу с неудобной руки в ближний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем забил более привычный гол, сумев со второй попытки внести шайбу в ворота, и преобразовал передачу Марченко в голевую.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Двумя голевыми передачами Кирилл не ограничился и на старте заключительного периода удачно сыграл на добивании, прибив интригу окончательно. Эта шайба стала 14-й для форварда в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:2 – «Коламбус» уверенно переигрывает «Бостон» и одерживает вторую победу подряд. «Жакеты» находятся уже в трёх очках от зоны плей-офф, хотя перед началом сезона все прогнозировали команде нахождение в подвале турнирной таблицы и борьбу за первый пик.

Главные герои матча (а то и сезона) Воронков и Марченко набрали по три очка и уверенно идут на лучший сезон в карьере. Дмитрий, проводящий в НХЛ второй сезон, уже набрал 22 очка в 27 матчах – в прошлом сезоне было 34 балла в 75 играх. Марченко же стал третьим россиянином в нынешнем сезоне, преодолевшим отметку в 40 очков – максимум Кирилл набирал 42 за сезон.

При этом стоит напомнить, что несколько лет назад Марченко играл в ВХЛ, а Воронков в прошлом сезоне едва не сорвался в КХЛ.