Грандиозный конфуз Канады! Итоги дня МЧМ-2025

Финны дожали сборную Германии, Словакия в концовке вырвала победу у Швейцарии, а Казахстан угодил под мощный разгром.

27 декабря в Канаде продолжился молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года. Во второй день турнира состоялись четыре матча. Коротко подводим итоги матчей, рассказывая о ключевых событиях встреч.

Словакия обыграла сборную Швейцарии на МЧМ-2025

Завершился матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборная Швейцарии и национальная команда Словакии. Команды играли на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Оттаве (Канада). Словакия одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В команде Словакии забили Даньель Александер Енчко, Ян Хован. За Швейцарию шайбу забросил Эрик Шнеллер. Судьба встречи решилась за три минуты до конца основного времени, когда отличился Хован.

Ранее команды сыграли по одному матчу. Словакия уступила Швеции (2:5), а Швейцария не смогла одолеть Чехию (1:5). Таким образом, словаки одержали первую победу на МЧМ-2025.

Сборная Финляндии выиграла у команды Германии на МЧМ-2025

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Германии и Финляндии. Победу со счётом 3:1 одержали финские хоккеисты.

На 18-й минуте счёт открыл защитник молодёжной сборной Финляндии Эмиль Пиениниеми. На 26-й минуте нападающий Артту Аласиуруа удвоил преимущество скандинавской сборной, двумя минутами позже немецкий форвард Клеменс Загер сократил отставание своей команды до минимума. На 59-й минуте финский нападающий Ессе Киискинен установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Ранее сборная Финляндии уступила Канаде со счётом 0:4, Германия проиграла команде США со счётом 4:10.

Швеция разгромила Казахстан на МЧМ-2025, забросив восемь шайб

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился матч группы B молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Швеции и Казахстана. Разгромную победу со счётом 8:1 одержали шведские хоккеисты.

Заброшенными шайбами в составе сборной Швеции отметились нападающие Виктор Эклунд, Давид Эдстрём, Линус Эрикссон, Феликс Нильссон, Антон Вальберг (дубль), Оскар Вуоллет и Давид Гранберг. Гол престижа молодёжки Казахстана при счёте 0:6 на 38-й минуте оформил нападающий Артур Гросс с передач Никиты Ситникова и защитника Бейбарыса Оразова.

Ранее молодёжная сборная Швеции со счётом 5:2 взяла верх над Словакией. Для команды Казахстана эта игра стала первой на турнире.

Канада сенсационно потеряла очки с Латвией на МЧМ-2025, уступив по буллитам

В ночь с 27 на 28 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Латвии и Канады. Хозяева турнира канадцы сенсационно проиграли по буллитам — итоговый счёт 3:2 Б в пользу латвийцев.

Все шайбы в этой встрече были заброшены в неравных составах. На 24-й минуте канадский нападающий Джетт Лучанко открыл счёт во время игры своей команды в меньшинстве. На 54-й минуте латвийский форвард Эрик Матейко реализовал численное преимущество своей команды. Минуту спустя Калум Ритчи в большинстве вновь вывел сборную Канады вперёд. За две с половиной минуты до сирены Петерис Буланс в ситуации «пять на четыре» снова сравнял счёт, переведя встречу в овертайм, который также не выявил победителя.

В серии буллитов первые 15 дуэлей завершились в пользу вратарей, только в восьмой сессии Матейко принёс итоговую победу Латвии.