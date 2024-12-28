«Авангард» вернул 2007-й, СКА не стал сильнее. Первые итоги дедлайна КХЛ

Самый безумный дедлайн КХЛ в истории закончен. Он мог бы дать фору и многим дедлайнам НХЛ, когда зачастую интересные движения на рынке происходят лишь в последние час-полтора перед его закрытием. Такие вещи тоже повышают интерес к нашей лиге — правда, вряд ли всем болельщикам понравится то, как именно сработали их клубы в декабре. Кратко пробежимся по тому, как поменялись ведущие клубы лиги.

«Салават Юлаев»

Казалось бы, переход Скотта Уилсона означал, что «Салават» наконец может скроить более-менее полноценную топ-9. Спад игрока в «Металлурге» не выглядит тотальной трагедией: в хоккей Разина вписываются далеко не все. Однако вслед за этим сразу же последовало максимально загадочное расторжение контракта с Александром Шаровым, для которого прошлый год был прорывным и который вернулся на родную позицию центра и там год назад расцвёл.

Никаких усилений для глубины, которая у уфимцев отсутствует, проведено не было, и разрыв между топ-6 и нижними звеньями выглядит колоссальным. Чистого атакующего защитника тоже нет. Понятно, что жизнь «СЮ» отравляют местные «игры престолов», которые выливаются в задержки по зарплате, но всё-таки какие цели ставит клуб? Если проходить первый раунд, то нужно усиление, а если хватит и выхода в плей-офф, то зачем выкладывать Ремпалу и Ливо более 170 млн на двоих?

ЦСКА

Обмен Окулов — Касселс, конечно, многих удивил. Однако, судя по тому, что контракт Константина истекал и как он играл после прихода Ильи Воробьёва, Окулов всё равно бы ушёл из клуба следующим летом — возможно, даже по проторённой дорожке в «Локомотив» к Игорю Никитину. Ну а так ЦСКА получает игрока, который в «Авангарде» получил роль, которую явно не тянул, а в Москве Касселс должен выполнять чисто утилитарные функции и выигрывать точку. Рурк Шартье с его опытом в боттом-6 в НХЛ тоже едет выполнять схожую роль.

Коул Касселс Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Переходы Станислава Галиева и Павла Хомченко тоже были частью договорённостей с омским клубом. Зависимость Галиева от звёздных партнёров по ходу карьеры вызывает вопросы, однако, опять же, Станислав явно едет в Москву не на лидерские роли и получил не очень большой контракт. В целом москвичи провели солидную работу, в распоряжении Ильи Воробьёва есть пять полноценных троек, а Хомченко в воротах разгрузит «наевшегося» Ивана Просветова.

«Ак Барс»

Казанский клуб закрыл те позиции, которые и должен был — третьего центра и вингера для нижних звеньев или ротации. Однако уже по именам возникают большие вопросы. Здоровый Эрик О’Делл как третий центр — роскошь, но приедет ли он в Казань здоровым? Это известно только медицинскому персоналу. Алексеем Пустозёровым даже после неудачных сезонов интересовались топ-клубы, но он перешёл к тренеру, у которого играл в детстве — однако после полугодичного простоя Алексею надо будет обкатываться в ВХЛ. 15 млн рублей — компенсация, сопоставимая с переходом оказавшегося в такой же ситуации Никиты Шашкова.

Расставание с Дмитрием Юдиным резануло по-живому — и это можно увидеть хотя бы по реакциям на объявление «Ак Барса» об обмене, где преобладают неодобрительные и грустные эмодзи в реакциях. Однако обмены в хоккее суровы, и казанский менеджмент отдал игрока, в игре которого случился резкий спад, и Юдин перестал входить в планы Гатиятулина. Фальковский же чуть ли не самый большой хоккеист КХЛ, в СКА державший стабильный уровень при любых пертурбациях.

«Локомотив»

Игорь Никитин подтвердил, что клуб претендовал на Никиту Коростелёва. Судя по всему, почти все свободные деньги ухнули в контракт Рихарда Паника, который, по данным «СЭ», получил 45 млн за остаток сезона — в пересчёте на весь год это сделало бы его одним из самых дорогих форвардов лиги. С другой стороны, «Локо» получил универсального игрока с хорошим опытом и в НХЛ, и в сборной — как раз для закрытия короткой скамейки. Подписание Киселевича пока выглядит ходом чисто для ротации: иначе в случае травм у «Локомотива» на замену были только игроки моложе 20 лет.

«Автомобилист»

«Авто» традиционно работал на дедлайне весьма скупо. Это легко объяснить: клубы КХЛ почти всегда хотят в обмен других хоккеистов, а своих игроков в Екатеринбурге ценят очень высоко. Год назад директор «Автомобилиста» Максим Рябков говорил, что «за хороших хоккеистов просят наших хороших игроков, с которыми мы не готовы расставаться». Однако в этом году на рынке сложилась конфигурация, которая наконец позволила прижимистому уральскому менеджменту усилить состав.

Александр Шаров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Николай Заварухин снова собирает друзей по «Сибири». Первая попытка двухлетней давности имени Гуркина и Ли откровенно провалилась, закончившись досрочными расторжениями. Теперь, впрочем, ситуация иная. Никита Шашков, который может делать за матч четыре-пять силовых, идеально вписывается в требования тренера, ставящего на жёсткий и рабочий хоккей. Шаров может сыграть как на фланге, закрывая брешь, возникшую после ухода Лайпсика, так и в центре, страхуя Кёртиса Валка. Даже в случае неясностей со здоровьем натурализованного казахстанца в топ-9 «Авто» уже не должно быть провисаний.

СКА

Вчера, за час до дедлайна, новостные ленты были взбудоражены обменом Дорожко в СКА, но он не случился, и питерский клуб остался с вратарским трио Заврагин — Мойсевич — Плешков, у которого совокупно один матч в плей-офф на троих. Однако перефразируем классика: «Мы без конца ругаем вратарей СКА, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто допустил 37 бросков в створ в матче с худшей командой Запада?».

Судя по фото Романа Ротенберга с Ильёй Карпухиным после питерского турнира, СКА явно хотел приобрести челябинского домоседа и в целом укрепить защиту — и сделал это очень дорогой ценой. Василий Глотов в плей-офф-2024 выглядел единственным игроком СКА, кто хоть как-то оживлял обстановку в самые трудные моменты, пробиваясь на пятак за счёт своей энергии. Конечно, он может уехать в НХЛ вообще бесплатно, такие слухи есть — только с ресурсами питерского клуба тогда было бы проще доиграть сезон, всё-таки семь лет без финала главных спонсоров явно не удовлетворяют.

СКА идёт в топ-4 Запада — но это достигнуто за счёт успешной игры с клубами ниже классом, после 25 октября питерский клуб не выиграл ни одного матча с командами из топ-4 обеих конференций. Выглядит ли эта команда лучше, чем в начале сезона, когда в воротах ещё числился опытный Серебряков, играл Глотов, а Толчинский не катался после матчей в темноте? Нет.

«Динамо» Москва

За два первых матча в бело-голубой форме Владислав Подъяпольский отражал 95,5% бросков, но оба проиграл — «спасибо» здесь стоит сказать динамовской атаке. С другой стороны, второй тройкой в Минске (пусть и формально) было сочетание Кудрявцев — Ильенко — Швец-Роговой: чисто рабочее сочетание. Идти в плей-офф с такой глубиной — крайне и крайне рискованно, и в последний день дедлайна динамовцы предприняли шаги по её укреплению, которые сложно назвать очевидными.

Владислав Подъяпольский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Конечно, без контракта на рынке оставались более интересные легионеры, чем заваливший первую половину чемпионата Дилан Сикура, но в Россию их сейчас чудовищно сложно привезти. Поэтому в «Динамо» явно надеются, что канадец сможет вернуть себе форму образца предсезонки, где Дилан был лучшим снайпером. Получится — вытащит на себе третье звено (если считать звено Михеева вторым по важности). Ну а переход Бурмистрова — типичный шаг для дедлайнов и в НХЛ, опытный ветеран за минималку никогда никому не мешал.

«Металлург»

Евгению Бирюкову не пришлось выдерживать экзамен в виде обмена со СКА, но менеджер-новичок неплохо укрепил глубину. Болельщикам было жалко расставаться с Акользиным, который был хорош в плей-офф, однако Рендулич — тоже боевой игрок, при этом с хорошим броском, на два года моложе, да ещё и с редким правым хватом. Трой Джозефс не специалист по вбрасываниям, который явно нужен «Металлургу», однако очень нужный рабочий центр. Наконец, Никита Камалов — самоотверженный защитник для третьей пары, где после тяжёлой травмы Владислава Еремёнко появилась брешь. «Магнитка» сработала без громких шагов, но провисания закрыла.

«Спартак»

Брендан Перлини до Москвы ещё не доехал — но это интригующий трансфер. Правда, у «Спартака» уже и так есть снайперы, которые спорадически играют в обороне, однако в красно-белый атакующий стиль они вполне вписываются. Правда, учитывая судьбу легионеров в «Спартаке» этого сезона, не всё так однозначно. Старательный Биттен фактически так и не получил шанс, а в «Сочи» уже дважды за два матча забил, Рыбар же вообще уехал на драфт отказов после того, как проиграл конкуренцию Дмитрию Николаеву. В качестве бэкапа его заменит Артём Загидулин.

«Трактор»

Когда сезон начинался, казалось, что у «Трактора» и так очень хороший состав, которому не хватает одного крепкого защитника и опционально одного оборонительного форварда для глубины. В реальности же состав челябинцев внезапно перетряхнули за неделю, что можно связать с игровой пробуксовкой последнего месяца. Переходы Сафина (большой форвард, которых так любит Алексей Волков) и Логана Дэя и так были ожидаемыми — а потом началась почти что чистая импровизация.

Приход Коростелёва нужно рассматривать и в контексте ухода Тертышного — увы, Никита после шикарного года с Гикой и Седлаком к тому уровню так и не вернулся, так что фактически это апгрейд на позиции форварда-технаря. При этом «Трактор» на минимуме цены за Тертышного получил рабочего центра для четвёртого звена Дениса Почивалова, который на бумаге неплохо заменит ушедшего Шарова. Коромыслов, полученный в обмене Ильи Карпухина, — тоже более молодая версия ушедшего защитника.

Василий Глотов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Минусы таких действий «Трактора» в том, что все эти шаги не косметическое укрепление готовой команды, а довольно решительная перестройка посреди сезона, которая снова потребует времени на поиск сочетаний и адаптацию. С другой стороны, стратегия Челябинска понятна — создать глубокий и универсальный состав с мощной центральной линией, и все шаги последних дней прекрасно ложились в эту канву.

«Авангард»

О трансферном безумии, которое захлестнуло в этом году Омск, можно написать хорошую книгу. Клуб всего за полгода фактически провёл три разных селекционных кампании, за один декабрь сменил трёх врио главного тренера, пока сам главный тренер катался в Канаду за страховкой — в общем, пахну́ло старыми добрыми временами увольнений тренеров в перерыве и сигарами Анатолия Бардина.

Селекционная политика омичей тоже напомнила нулевые — наберём все громкие имена и завалим другие клубы деньгами. Можно было бы считать слухи о Рашевском, Пилипенко и прочих игроках вбросами, если бы менеджеры «Динамо» и «Северстали» сами их не подтвердили. При этом сегодня председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников заявляет: «Исходя из концепции тренерского штаба и стратегии развития клуба, был принят ряд кадровых изменений, направленных на перестройку всех линий команды». А Пилипенко со своим стилем — это точно концепция Ги Буше?

Василий Уткин пару лет назад говорил о фильме «Легенда №17», что это «винегрет из клубничного варенья вперемешку с солёными огурцами и свёклой». Состав «Авангарда» прямо сейчас напоминает примерно то же. Это не значит, что он плохой — если брать новичков, то Окулов должен перезагрузиться, Маклауд уже не будет тащить всю игру на себе, а станет выигрывать вбрасывания и борьбу в окружении более креативных партнёров. Но у Буше не так много времени, чтобы разобраться в уровне всех своих игроков, ведь турнирная ситуация всё равно весьма шаткая.