«Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне!» Что Америка ждёт от Овечкина после травмы

Александр Овечкин готовится выйти на лёд впервые после травмы. Уже в ночь с 28 на 29 декабря мск капитан «Вашингтона» может сыграть во встрече с «Торонто». Впервые после травмы, полученной в середине ноября.

А это значит, что вскоре продолжится погоня Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Сейчас на счету нападающего 15 голов в 18 матчах сезона и 868 шайб за карьеру. Алекс отстаёт от Величайшего всего на 26 голов. Это всё ещё расстояние, которое можно покорить до конца нынешнего сезона.

В преддверии возвращения Ови в строй активизировались и обсуждения возобновляющейся погони. В Северной Америке поделились ожиданиями от игры капитана «Вашингтона» и рассказали, сможет ли Александр побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне. Что же думают наши заокеанские коллеги?

«Не ставь против Ови, просто не делай этого!»

Журналисты TSN Джино Реда и Крейг Баттон в своём обсуждении ответили на вопрос: обойдёт ли Овечкин Величайшего уже в этом сезоне?

Реда: Окей, есть шансы, что Ови вернётся в состав «Кэпс» уже в эти выходные, но не упущено ли слишком много времени, чтобы всё ещё можно было догнать Гретцки в этом сезоне? Крейг, вот что мы знаем: когда он выбыл в прошлом месяце, то забивал в среднем 0,83 гола за матч. Если он быстро возьмётся за дело, продолжив забрасывать в том же темпе, Алекс всё ещё будет способен побить рекорд в этом году, потому что у него будет около 50 встреч, чтобы забить всего 27 голов. По шкале от 1 до 10 каковы шансы, что Овечкин сделает это в текущем сезоне?

Баттон: Я ставлю восемь. Для некоторой симметрии — для Великой восьмёрки. Если Ови будет оставаться здоровым, то сможет это сделать. Послушайте, он забил 23 гола в своих последних 36 матчах в прошлом сезоне после крайне тяжёлой первой половины — это темп на более чем 50 шайб за всю регулярку. Ты только что отметил график, по которому он идёт в этом году — Овечкин продолжил с того места, на котором остановился в прошлой регулярке. Он был просто блестящ в текущем сезоне. Рядом с ним Дилан Строум — отличный плеймейкер, а «Вашингтон» — топовая команда. У «столичных» много способных хоккеистов в составе.

Дилан Строум и Александр Овечкин Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Смотря на карьеру Александра Овечкина, ты видишь, что он редко «простаивал», когда дело доходит до забитых голов. Вот почему мы называем его Великой восьмёркой. Поэтому, когда ты рассматриваешь его способность побить рекорд в этом сезоне, не ставь против Ови, просто не делай этого! Ставить против Алекса — это не в чьих-либо интересах! Джино, я считаю, что Великая восьмёрка побьёт рекорд в этом сезоне! Главное, чтобы он оставался здоровым.

Реда: Крейг, это было бы потрясающе, если бы рекорд Гретцки пал в этом сезоне, но что насчёт общей картины? «Кэпс» имеют лучший процент набора очков во всей лиге в этом сезоне, поэтому они хотели бы, чтобы Ови подошёл к плей-офф на пике своей игры. Но ему 39 лет, и он восстанавливается после перелома ноги. Должны ли в «Вашингтоне» проявить осторожность и сказать Алексу, чтобы он не торопился с возвращением, или «столичным» стоит отбросить осторожность и пойти на риск?

Баттон: Слушай, я не думаю, что они отбрасывают осторожность. Александр Овечкин — превосходный спортсмен. Вы не пытаетесь укрощать льва — вы выпускаете льва на волю. И это именно то, что делает Овечкин. Вы можете возиться с Алексом, можете обернуть его пузырчатой плёнкой, но это не соответствует тому, к чему Ови приучил всех в ходе своей карьеры.

Ему дали этот небольшой перерыв для того, чтобы он вернулся здоровым. «Вашингтон» не выпустит его на лёд, пока он полностью не выздоровеет, мы это знаем. Александр хочет попасть в состав и сыграть в матче, «Кэпиталз» хотят, чтобы он попал в состав и сыграл. Судя по тому, как «столичные» играют, у них есть все шансы на хороший, длительный поход в плей-офф. Ови будет играть большую роль в оставшейся части регулярного чемпионата. А в плей-офф пузырчатая плёнка не нужна.

Реда: Справедливо! Ови вылетел из-за травмы 18 ноября, но теперь, похоже, он готов вернуться. Так что пристегнитесь!

«Ови завершит этот сезон с 55 голами»

Журналист The Hockey Writers Райан Раджио прикинул, сколько Ови забьёт к концу сезона. Ожидания североамериканского обозревателя от капитана «Вашингтона», честно говоря, крайне оптимистичные.

«Несмотря на злополучную паузу в квесте Овечкина, который стремится покорить рекорд Гретцки, горячий старт сезона в его исполнении придаёт прогнозируемым результатам обнадёживающий оптимизм, хоть Алекс и пропустил большое количество игр.

Исходя из текущего темпа Ови, за вычетом 16 встреч, что предположительно будут пропущены из-за травмы, он, как ожидается, завершит этот сезон с 55 голами в 66 матчах. Бо́льшая часть шайб Алекса приходится на игру в большинстве. В среднем «Кэпиталз» получают почти три возможности сыграть в формате с численным перевесом за встречу. И 4 из 15 голов Овечкин забил именно в большинстве. Исходя из его текущего темпа, ожидается, что он забросит около 15 шайб в таком формате в этом сезоне.

В нынешней регулярке Алекс проводит на льду в среднем 17.36. Из этого времени 4.39 приходится на игру в большинстве. Кроме того, по данным MoneyPuck, в 82,5% случаев он начинает свои смены, направляясь к зоне нападения или в ней, 14,2% — в нейтральной зоне, а оставшиеся 3,3% — в зоне защиты. В сочетании со временем, которое он проводит в большинстве, этот факт подтверждает наши ожидания от его результативности», — написал Раджио.