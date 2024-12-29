«Авангард» и «Лада» устроили безумное шоу, «Салават» стал лидером Востока. Итоги дня в КХЛ

28 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

Игровой день стартовал во Владивостоке, где «Адмирал» принимал «Сибирь». Дальневосточники нанесли 33 броска в створ ворот Дениса Костина (ровно в три раза больше соперника), но так и не смогли забить хотя бы раз. Голкипер «Сибири» сыграл великолепно и оформил второй подряд «сухой» матч, а единственную шайбу в этой встрече забросил Максим Карпов на 15-й минуте первого периода. «Сибирь» одержала третью победу подряд и приблизилась на расстояние двух очков к «Нефтехимику», занимающему восьмую строчку на Востоке. При этом у команды Вадима Епанчинцева две игры в запасе.

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Если во Владивостоке случилась голевая засуха, то в Омске творилось настоящее безумие. «Авангард» и «Лада» забили 13 голов на двоих, а интрига в матче держалась до самого конца. «Ястребы» мощно начали, повели 2:0 и давили соперника, но гости умело ловили омичей на контратаках, да и сами показывали отличную игру в нападении. «Ладе» удалось превратить 0:2 в 3:3, а затем едва не достать «Авангард» после того, как счёт стал 3:6. Но вратари тольяттинцев в Омске оглушительно провалились, «ястребы» добыли победу в первой встрече под руководством Ги Буше, ну а ставший победным гол Маклауда – это хоккейное искусство в чистом виде.

«Авангард» одержал важную победу, укрепив свои позиции в кубковой восьмёрке, а главным героем матча стал новичок омичей Константин Окулов, оформивший дубль и отдавший одну (зато какую!) результативную передачу в дебютной игре.

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В Екатеринбурге «Автомобилист» и «Металлург» очень долго держали зрителей на сухом пайке, играя 0:0 до второй половины третьего периода, но развязка встречи получилась интересной. Джесси Блэкер забросил очень красивую шайбу на 53-й минуте, порадовав болельщиков на трибунах, но в концовке основного времени «Магнитка» отыгралась. Гостей спас великолепный в декабре Роман Канцеров (восьмой гол в шести последних матчах), а передачу магнитогорскому герою отдал Рендулич, оформивший первое результативное действие за «Металлург». Судьба встречи решалась в серии буллитов, где победу чемпиону принёс всё тот же неудержимый Канцеров. И, конечно, уверенные действия Ильи Набокова в воротах.

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В Уфе «Салават» принимал «Северсталь» и добился некрупной, зато сухой победы. Александр Самонов сделал 29 сейвов, из-за чего череповчане в который уже раз в этом сезоне остались без голов в матче. Лидеры-легионеры юлаевцев результативными действиями не отметились, зато по шайбе забросили Сучков и Алалыкин. «Салават» одержал третью победу подряд и всё-таки сместил «Трактор» с первого места Восточной конференции.

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Прежний же лидер Востока «Трактор» гостил в Казани, и в столице Татарстана челябинцы наглядно продемонстрировали, что переживают сейчас непростые времена. Челябинцы ни разу не смогли забить Амиру Мифтахову, тогда как у «Ак Барса» нашлись способные на голевые подвиги. Исход встречи предопределил дубль Артёма Галимова во втором периоде (забросил в большинстве и меньшинстве), а в третьем отрезке казанцы уже просто дожали кризисного соперника. 0:4 – «Трактор» впервые в сезоне уходит со льда без единого гола и теряет первое место в конференции, пропуская туда «Салават».

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В Нижнем Новгороде встречались команды, забывшие в последнее время вкус побед – «Торпедо» и «Барыс». Гости открыли счёт уже на второй минуте усилиями Станислава Бочарова, но волжане во втором периоде полностью изменили ход матча, забросив трижды. Кагарлицкий, Атанасов и Ларионов-младший забили по голу, обеспечив «Торпедо» комфортное преимущество в счёте. И в третьем периоде, как ни странно, нижегородцы сумели его сохранить, прервав серию поражений.

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Матчи 29 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2