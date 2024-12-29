Грандиозное возвращение Овечкина! Забил гол и установил вечный рекорд

То, чего все ждали с 18 ноября, свершилось – Александр Овечкин вернулся на лёд. Именно тогда в матче с «Ютой» произошло то самое злосчастное столкновение с Джеком Макбэйном, которое оставило Ови на полтора месяца без хоккея. В последних пяти проведённых матчах статистика Александра была на самом высоком уровне – все матчи с набранными очками, а в сумме их вышло аж девять (семь из них шайбы).

«Вашингтон» без капитана времени зря не терял и из 16 матчей выиграл 12 – сейчас «Столичные» идут на втором месте в дивизионе. Спенсер Карбери безболезненно перестроил игру немного на другие рельсы и предоставил шансы другим игрокам команды. Сегодня Овечкин вернулся к своим привычным партнёрам, с которыми и выходил на лёд в последнее время. Речь о Строуме и Протасе.

Первый период у Овечкина ожидаемо ушёл на адаптацию – нужно было почувствовать игровой ритм и вкатиться в матч. Александр дозировал время на площадке, смены не переигрывал и пятым колесом точно не выглядел. Команда поддержала Ови и сумела после пропущенной шайбы от Тавареса быстро вернуться и даже выйти вперёд – Джейкоб Чикран отлично сыграл на синей линии, несколько раз продлив атаку «Кэпиталз», и он же мощным щелчком в ближний угол закончил комбинацию.

Ближе к середине матча «Торонто» счёт сравнял – Мэтт Рой заигрался в атаке, «листья» побежали в контратаку «два в один» со вторым догоняющим в лице Овечкина, но Александру не удалось догнать Макманна, даже прыжок не помог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На перерыв «Вашингтон» ушёл, вновь ведя в счёте – роскошная поперечная передача Сандина и точный бросок Дауда с острого угла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «Вашингтон» первый раз получил возможность поиграть в большинстве и сразу же её реализовал. Правда, без участия Овечкина. Но в следующей шайбе Александр уже поучаствовал напрямую – «Торонто» снял вратаря и Овечкина нашли передачей. Эта шайба стала для Ови 869-й за карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Да, Овечкину ещё нужно набрать кондиции, но возвращение получилось грандиозным! Гол в первой же игре после восстановления – лучшая подпитка для получения уверенности. А «Вашингтон» одерживает очередную победу и приближается к вершине Востока.

А ещё Овечкин забросил 40-ю шайбу в календарном году. Сделал это Алекс в 14-й раз за карьеру и побил рекорд Бретта Халла, у которого таких сезонов было 13. Кажется, Ови установил вечный рекорд.