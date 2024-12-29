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МЧМ по хоккею 2025 – результаты, календарь, таблица, видео, 28 декабря 2024 года

Редкое унижение Казахстана! Итоги дня МЧМ-2025
Денис Лутченко
Редкое унижение Казахстана! Итоги дня МЧМ-2025
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Сборная Чехии забила 14 голов за 60 минут, а Латвия не смогла повторить вчерашнее чудо.

28 декабря в Канаде продолжился молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года. В третий день турнира состоялись два матча. Коротко подводим итоги матчей, рассказывая о ключевых событиях встреч.

Турнирная таблица МЧМ-2025

Сборная Чехии разгромила Казахстан, забив 14 голов в матче МЧМ-2025

Завершился матч в рамках группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Чехии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 14:2 (4:1, 8:0, 2:1) победу одержала сборная Чехии.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
28 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
2 : 14
Чехия U20
0:1 Машталиржски (Фибигр, Шале) – 05:45 (5x5)     0:2 Сикора (Штанцль) – 05:51 (5x5)     0:3 Дворжак (Шале, Фельцман) – 11:01 (5x5)     0:4 Градец (Порт, Фибигр) – 14:45 (5x5)     1:4 Ляпунов (Симонов, Бейсембаев) – 18:34 (5x4)     1:5 Ехо (Порт, Чихар) – 22:54 (5x5)     1:6 Машталиржски – 24:10 (5x5)     1:7 Штанцль (Сикора, Градец) – 25:09 (5x5)     1:8 Машталиржски (Петр, Фибигр) – 27:25 (5x5)     1:9 Штанцль (Градец) – 29:17 (5x5)     1:10 Новотны – 29:32 (5x5)     1:11 Градец (Сикора) – 31:35 (5x5)     1:12 Чихар (Порт, Фибигр) – 32:05 (5x5)     2:12 Ким (Русланулы, Оразов) – 41:29 (5x5)     2:13 Штанцль (Гусинецкий) – 58:18 (5x5)     2:14 Градец (Штанцль) – 58:49 (5x5)    

В составе национальной команды Чехии заброшенными шайбами отметились Матей Машталиржски, оформивший хет-трик, Петр Сикора, Якуб Дворжак, Войтех Градец, забивший хет-трик, Адам Ехо, Якуб Штанцль, сделавший дубль, Адам Новотны, Войцех Чихар. За Казахстан забили Александр Ким и Кирилл Ляпунов.

Для команды из Чехии это вторая победа подряд, команда из Казахстана потерпела второе поражение. Причём за два матча в ворота казахстанской молодёжки влетело 22 шайбы. Ранее команда Сергея Старыгина со счётом 1:8 проиграла сборной Швеции.

Таким образом, Казахстан проиграл два матча групповой стадии молодёжного чемпионата мира с общим счетом 3:22 и замыкает группу B. 30 декабря казахстанская команда сыграет со Словакией, 31 декабря будет противостоять Швейцарии.

Сборная США уверенно обыграла Латвию на МЧМ-2025

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Латвии и США. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой американской команды со счётом 5:1.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 23:30 МСК
Латвия U20
Окончен
1 : 5
США U20
0:1 Нельсон (Айзерман, Ральф) – 01:58 (5x5)     0:2 Леонард (Хэгенс, Перро) – 25:08 (5x4)     0:3 Буйум (Хэгенс) – 31:13 (4x4)     0:4 Нельсон (Цимер, Айзерман) – 39:54 (5x4)     1:4 Лившиц (Дилевка, Наудиньш) – 48:22 (5x5)     1:5 Планте (Стига, Мур) – 55:31 (5x5)    

В составе победителей забивали Дэнни Нельсон (дважды), Райан Леонард, Зив Буйум и Макс Планте.

Единственный гол за сборную Латвии забил Давид Лившиц.

Сборная США одержала вторую победу подряд. В первом матче команда разгромила сборную Германии со счётом 10:4. Латвия, в свою очередь, потерпела первое поражение на турнире. В первом матче команда обыграла сборную Канады (3:2 Б).

В следующем матче сборная США встретится с Финляндией, а Латвия сыграет с Германией.

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