Редкое унижение Казахстана! Итоги дня МЧМ-2025

28 декабря в Канаде продолжился молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года. В третий день турнира состоялись два матча. Коротко подводим итоги матчей, рассказывая о ключевых событиях встреч.
Сборная Чехии разгромила Казахстан, забив 14 голов в матче МЧМ-2025
Завершился матч в рамках группового этапа Молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Чехии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 14:2 (4:1, 8:0, 2:1) победу одержала сборная Чехии.
В составе национальной команды Чехии заброшенными шайбами отметились Матей Машталиржски, оформивший хет-трик, Петр Сикора, Якуб Дворжак, Войтех Градец, забивший хет-трик, Адам Ехо, Якуб Штанцль, сделавший дубль, Адам Новотны, Войцех Чихар. За Казахстан забили Александр Ким и Кирилл Ляпунов.
Для команды из Чехии это вторая победа подряд, команда из Казахстана потерпела второе поражение. Причём за два матча в ворота казахстанской молодёжки влетело 22 шайбы. Ранее команда Сергея Старыгина со счётом 1:8 проиграла сборной Швеции.
Таким образом, Казахстан проиграл два матча групповой стадии молодёжного чемпионата мира с общим счетом 3:22 и замыкает группу B. 30 декабря казахстанская команда сыграет со Словакией, 31 декабря будет противостоять Швейцарии.
Сборная США уверенно обыграла Латвию на МЧМ-2025
Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Латвии и США. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой американской команды со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Дэнни Нельсон (дважды), Райан Леонард, Зив Буйум и Макс Планте.
Единственный гол за сборную Латвии забил Давид Лившиц.
Сборная США одержала вторую победу подряд. В первом матче команда разгромила сборную Германии со счётом 10:4. Латвия, в свою очередь, потерпела первое поражение на турнире. В первом матче команда обыграла сборную Канады (3:2 Б).
В следующем матче сборная США встретится с Финляндией, а Латвия сыграет с Германией.
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