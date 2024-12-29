«Настоящая рок-звезда!» Что говорят о голе Овечкина через 40 дней после перелома ноги

Александр Овечкин продолжил с того момента, на котором остановился, когда сломал ногу. Он снова забрасывает шайбы в НХЛ, всего через 40 дней после травмы! И пусть это пока только был гол в пустые ворота, их тоже надо уметь забивать.

«Любой гол в этой лиге тяжело забить. Если хотите попробовать, наденьте коньки, выйдите и сыграйте «5 на 6», — заявил он после матча.

В раздевалке Ови встречали радостным улюлюканьем, и по его лицу видно, насколько он рад вернуться.

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«Люди взбираются друг на друга, чтобы снять видео с ним. Он — настоящая рок-звезда!»

«Первые два периода мы были немного заржавелыми после паузы, игра складывалась не так, как мы планировали. Но мы смогли забить голы, вратарь делал важные сейвы, а третий период был лучшим в нашем исполнении.

Да, возвращение Ови чувствовалось на скамейке. Он сыграл солидно. Ему нужно время… Мы все хотим, чтобы он сразу начал без раскачки и заиграл так же, как он играл в матче с «Ютой» (в этом матче Овечкин получил травму. – Прим. «Чемпионата»), но он пропустил много времени, ему нужно несколько матчей, чтобы набрать скорость. Однако он сыграл солидно, выходил на лёд во всех ситуациях, где он был нужен, проявил себя и забил важный гол. Все говорят о голах в пустые ворота, но в таких ситуациях многие тренеры выпускают своих лучших атакующих игроков, потому что они могут заранее понять, куда пойдёт шайба. Гол Ови – отличный пример, он знал, что Протас завладеет шайбой и что он сможет поставить точку в матче. Поэтому он настолько хорош в голах в пустые ворота», — отметил Спенсер Карбери.

«Надо было найти ритм, почувствовать игру, шайбу. Конечно, нужно несколько матчей, чтобы тело привыкло. Тренироваться – это одно, и у меня было не так много тренировок с командой. А матч – это другое, в игре всё очень быстро происходит. Но после первой смены я понял: да, нормально, теперь я могу играть», — добавил Овечкин.

«Все в воодушевлении, мы тоже. Когда он выходит на лёд, люди взбираются друг на друга, чтобы снять видео с ним. Он увлекает хоккейный мир в это безумное путешествие, он настоящая рок-звезда! Молоток, и мы его любим», — сказал Том Уилсон.

«Овечкин — величайший снайпер на земле. Законы старения — не про него»

«Когда ты один из самых крепких спортсменов всех времён и наконец получаешь серьёзную травму в своём 20-м сезоне, то не представляешь, как твоё тело отреагирует на возвращение. Овечкин никогда не пропускал больше шести матчей за раз, и никогда прежде у него не было такой серьёзной травмы, как перелом малоберцовой кости.

Конечно, Овечкин – это Овечкин, он вернулся менее чем через шесть недель, быстрее, чем могло бы вернуться большинство простых смертных.

На бумаге он без всяких проблем возобновил погоню за Гретцки, забив один из самых лёгких голов в своей карьере. Но это не всё, что было в этой встрече. Он был заметен в борьбе у ворот, а также в проваленном бэкчеке в моменте со вторым голом «Торонто». Он сыграл всего 14.58, намного меньше своего среднего времени 17.36.

Нанёс всего два броска по воротам перед тем, как забил в пустые. У «Кэпиталз» было только одно большинство, так что мы мало видели, как Овечкин действует в своём «офисе». Можно с уверенностью сказать, что он играл не прям как Александр Великий, что вполне понятно. Но его возвращение точно придало команде эмоций.

Мы ещё не знаем, сколько времени понадобится Овечкину (которому 39 лет, не будем забывать), чтобы вернуться в свою невероятную форму, которую он набрал до травмы. Он забил 15 голов в первых 18 матчах, включая семь в пяти играх до травмы, шёл по безумному графику на 68 голов за сезон, в котором он смог бы установить рекорд уже в этом сезоне. Сейчас, когда «Вашингтону» осталось провести 46 встреч, ему надо забить 26, чтобы установить рекорд.

Возможно ли это? Конечно. Овечкин – величайший снайпер на земле. Законы старения – это не про него. Но тяжело предсказать, насколько быстро он разгонится. В худшем случае он установит рекорд в следующем сезоне, а забьёт ли он 26 в этом, зависит от того, как его тело отреагирует на испытание, с которым он прежде не сталкивался», — пишет Daily Faceoff.