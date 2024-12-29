«Даже рад, что именно так всё вышло». Первое интервью с Окуловым после обмена в «Авангард»

Новичок «ястребов» — о мощном дебюте в Омске и расставании с ЦСКА, где он провёл семь лет.

Обмен Константина Окулова из ЦСКА в «Авангард» на Коула Касселса – одна из самых неожиданных и ярких сделок в прошедший дедлайн КХЛ. Как уже рассказал новый главный тренер омичей Ги Буше, «ястребы» очень хотели заполучить Окулова, с которым был готов расстаться армейский клуб, и в результате Константин покинул ЦСКА после семи сезонов в Москве и трёх выигранных Кубков Гагарина.

В нынешнем сезоне Окулов как будто потерялся в новой команде Ильи Воробьёва, зато после смены обстановки сразу же выдал ярчайший матч за «Авангард». Дубль, шедевральная голевая передача, а в раздевалке после игры – небольшое интервью с корреспондентом «Чемпионата».

Окулов — лучший игрок встречи с «Ладой» Фото: hawk.ru

— Невероятный матч с «Ладой» получился! Как это выглядело с твоей стороны?

— Да уж (смеётся). Конечно, всегда приятно набирать очки, но, как я уже сказал сразу после игры, я очень благодарен ребятам – партнёрам и персоналу. Подсказали, направили, очень по-доброму приняли, и это сильно помогло мне после долгого периода в ЦСКА адаптироваться с первой же встречи в «Авангарде». Получилась хорошая игра сегодня, но это только мой первый матч, и впереди ещё очень много работы. Мне нужно оставаться в этом же темпе и приносить пользу команде.

— Блистательная атака была у «Авангарда» в этой встрече, но что случилось с обороной?

— Думаю, всё потихоньку выправим. Сегодня же ещё и игра получилась такая, очень открытая. Плюс новый тренер, новая система, ещё идёт притирка. Будем, конечно, улучшать игру в обороне и не давать сопернику столько шансов.

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— У тебя сегодня гениальная передача на победный гол Маклауда и отличное взаимодействие в тройке с Буше и Спунером. Талантливым игрокам не нужно много времени на поиск «химии»?

— Конечно (смеётся). У ребят столько мастерства, где-то им нужно просто не мешать, где-то – грамотно подстроиться. Всё равно это только моя первая игра, ещё пока присматриваюсь, где мне лучше находиться на площадке. Но мне прям очень понравилось играть с парнями.

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— Твой обмен из ЦСКА в «Авангард» стал неожиданностью. Как всё произошло?

— На всё ушло буквально пару дней. Агент позвонил и сказал, что будет обмен. Я говорю: «Ну хорошо, это карьера, всякое бывает». Тут самое тяжёлое – разобраться с семьёй. Дети, переезд, тут надо всё решить. А так, мне сказали про обмен, вечером подтвердили, что это точно будет «Авангард», и через день я уже вылетел в Омск и потом сразу почти вышел на тренировку.

— В чём причина того, что этот сезон в ЦСКА у тебя получался значительно слабее предыдущих?

— Да, не очень хорошая первая половина сезона, из чего и вытек, собственно, этот обмен. Прежде всего хочу сказать, что у меня ни к кому никаких претензий нет. Я прекрасно понимаю руководителей ЦСКА: если хоккеист, который должен набирать очки, этого не делает, то… В каком-то смысле я даже рад, что именно так сейчас всё вышло. Да, это тяжёлый бытовой момент, но это также новые эмоции. Снова, как в 20 лет, буду доказывать сам себе, что чего-то стою, и я хочу сейчас получать удовольствие, наслаждение от хоккея, улыбаться и приносить пользу «Авангарду».

— Возможно, где-то не попал в требования, систему Ильи Воробьёва в ЦСКА?

— Нет, с Ильёй Петровичем всё было отлично. Даже при моей не лучшей статистике он всегда подсказывал, давал мне игровое время, в том же большинстве я всегда играл. Так что с тренерским штабом всегда были хорошие взаимоотношения, просто где-то чуть не пошло, забуксовал и не смог выбраться из этой ситуации. Может, и хорошо, что появился такой шанс взбодрить себя.

Константин Окулов в ЦСКА Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— Шёл ли разговор после обмена сразу о продлении контракта с «Авангардом»?

— Пока нет, об этом мы не говорили. Сейчас я хочу просто привыкнуть к команде, к городу. Понятно, что я из сибирского региона, но мы долгое время с семьёй прожили в Москве, это совсем другой темп жизни. Поэтому необходимо сначала притереться, адаптироваться, а потом уже можно будет о чём-то говорить.

— Твой переход в «Авангард» вызвал весьма болезненную реакцию у некоторых новосибирских болельщиков. Вообще, ты рассматривал переход в таком контексте?

— Да рассматривал или нет… Тут ведь не я выбирал. Разумеется, у меня нет абсолютно никаких претензий, что я перешёл в «Авангард». Просто в принципе ЦСКА решал, куда мне ехать, я тут человек подневольный.