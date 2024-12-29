Бэкап для Просветова и два североамериканских центра. Как ЦСКА провёл дедлайн в КХЛ

Команда Ильи Воробьёва набрала мощный ход в регулярном чемпионате КХЛ. Если раньше кто-то критиковал армейцев за скучный и малорезультативный хоккей, то теперь и с заброшенными шайбами полный порядок. Российские мастера, вернувшиеся из Северной Америки, всё больше раскрываются и приносят результат.

Однако усиление на заключительную часть регулярки и плей-офф в любом случае необходимо. Команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи, не могла промолчать в дедлайн.

Так как же ЦСКА провёл заключительный трансферный отрезок в году? На фоне слухов о возможном отъезде Дмитрия Гамзина в Северную Америку и его неготовности стать полноценным сменщиком Ивана Просветова красно-синие заключили контракт с Павлом Хомченко, с которым ранее расстались в «Авангарде». Хомченко – отличный вариант на позицию второго голкипера, чтобы периодически давать отдых Просветову. За 7 млн рублей до конца сезона сделку можно считать успешной.

Кроме того, армейский клуб нуждался в усилении центральной линии нападения. Сильный центр по нынешним временам на вес золота, но в ЦСКА нашли решение и достойно смогли выйти из ситуации: из «Авангарда» на подзакисшего в столице Константина Окулова выменян Коул Касселс, а «Куньлунь» за денежную компенсацию расстался с Рурком Шартье, имеющим опыт выступления за «Оттаву» и «Сан-Хосе» в НХЛ.

Рурк Шартье Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Касселс пригодится при игре на «точке» и в меньшинстве, а также сможет навязать борьбу на пятаке и у бортов. Такой боевой центр никогда не будет лишним, пускай и сильной результативностью он не отличается. В свою очередь, Шартье был одним из лидеров «Куньлуня» по набранным очкам, а теперь добавит креатива и мастеровитости армейской атаке. К Шартье был серьёзный интерес со стороны других клубов КХЛ, однако менеджменту ЦСКА во главе с президентом клуба Игорем Есмантовичем удалось выиграть в борьбе за форварда.

Важный момент заключается ещё и в том, что главный тренер армейцев Илья Воробьёв прекрасно умеет работать с легионерами и свободно разговаривает на английском языке, о чём мы прекрасно помним по его работе в магнитогорском «Металлурге».

Ещё одним новичком москвичей стал крайний нападающий Станислав Галиев, ещё один бывший форвард «Авангарда». Расторгнув контракт с «ястребами», Стас сразу подписался в ЦСКА, толком не успев задержаться на рынке свободных агентов.

Да, нынешний сезон у Галиева проходит волнами, были травмы. Однако опыта этому хоккеисту не занимать, как и мотивации, которую он обязательно должен продемонстрировать в родной для себя Москве. Галиев добавит глубины армейскому составу и заработает до конца сезона вполне адекватные деньги – 10 млн рублей и ещё 2 млн в качестве бонусов. Также форвард имеет опыт выступления в сборной России и чемпионский опыт в «Ак Барсе» времён Зинэтулы Билялетдинова.

Станислав Галиев Фото: ХК ЦСКА

Нельзя не отметить, что армейцы заполучили в свои ряды двух праворуких нападающих (Касселса и Галиева), что тоже пойдёт в плюс, так как с праворукими форвардами ранее были проблемы.

Напомним, ЦСКА провёл хорошую работу в межсезонье, вернув из-за рубежа перспективных российских хоккеистов. В целом команда во главе с новым главным тренером доказала свою состоятельность, обыгрывая по ходу сезона ведущие клубы КХЛ: «Ак Барс», «Локомотив», СКА, «Спартак», московское «Динамо». Очередное усиление соответствует армейским традициям: ЦСКА не столько усиливает состав, сколько увеличивает конкуренцию внутри коллектива. В чемпионской команде за своё место надо бороться, ведь когда-то даже великий Валерий Харламов отправлялся в «Чебаркуль». Всё подчинено главной цели – завоеванию Кубка Гагарина.