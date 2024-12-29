Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Магнитка», «МЮ» — «Ньюкасл» в АПЛ и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увеличится ли вечный счётчик?

Александр Овечкин вернулся и сразу же забил, а «Вашингтон» продолжает давить всех соперников подряд. Впереди выезд в Детройт: «Ред Уингз» пока проваливают сезон, но недавно получили нового главного тренера. Тодд Маклеллан известен как сторонник активного прессинга и чёткой игры в средней зоне. Успеет ли новый штаб «Детройта» сдержать Ови и его команду?

🏒 1:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: возьмёт ли «Питтсбург» реванш?

Во вчерашнем матче проблемные «островитяне» напомнили «Питтсбургу» о проблемах защиты команды и забросили сразу шесть шайб. «Пингвины» после провального старта сезона цепляются за позицию в зоне уайлд-кард, однако и «Айлендерс» с их возрастным составом пока не готовы сливать вторую половину чемпионата.

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🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит во встрече лучших команд Запада?

Если «Оклахома-Сити Тандер» уже привычно наблюдать на первом месте Западной конференции, то «Мемфис Гриззлиз» на второй строчке – не очень. «Мишки» пока обходятся без травм лидеров, а Джа Морант, Джарен Джексон и Десмонд Бейн находятся в отличной форме. Встреча лидеров конференции – всегда достойное противостояние. Кому достанется победа?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли Мичков серию без очков?

Последние семь матчей стали для Матвея Мичкова тотальной катастрофой: 0 очков, «-11» в полезность. Это влияет как на его позиции в команде, где в играх с «Питтсбургом» и «Анахаймом» Матвей играл 11 и девять минут соответственно, так и на гонку за «Колдером», где на первый план вырвался Маклин Селебрини. Сможет ли Матвей найти свою игру на тяжёлом калифорнийском выезде?

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🏒 14:00: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто одержит победу в одном из главных дерби Востока?

Ги Буше наконец-то приехал в Омск на постоянной основе, и в первой же его встрече «Авангард» устроил безумную перестрелку с «Ладой» (7:6). Такого тренер явно не ожидал — а в следующем матче проверять адаптацию канадского тренера к КХЛ будет действующий чемпион. Команда Андрея Разина разогналась в последних играх, одержав семь побед в восьми встречах.

⚽️ 22:45: «Ипсвич Таун» — «Челси», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Челси» предпоследнюю команду лиги?

Вторая половина декабря — тяжёлое время для «Челси». Сначала команда Энцо Марески сгоняла по нулям с «Эвертоном» (0:0), после чего уступила дома «Фулхэму» (1:2). В лондонском дерби «Челси» пропустил на 82-й и 90+5-й минутах. «Челси» занимает третье место в таблице АПЛ, «Ипсвич Таун» — второе, но с конца. Он проиграл четыре раза в пяти предыдущих турах и забил всего 16 мячей по итогам 18 матчей в турнире. Кажется, «Челси» спокойно обойдёт аутсайдера. Или нас ждёт очередной сюрприз?

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» прервёт серию без поражений в домашних встречах с «Ньюкаслом» в АПЛ?

Четыре поражения в пяти предыдущих турах, 21 забитый мяч и 24 пропущенных, 14-е место в таблице АПЛ. Вот так сейчас выступает «Манчестер Юнайтед». И даже смена главного тренера пока не встряхнула команду. Возможно, перспективный Рубен Аморим уже пожалел, что возглавил манкунианцев. А что «Ньюкасл»? Команда Эдди Хау одержала три победы подряд с общим счётом 11:0 и забралась в топ-5. 3:2, 0:0, 4:1, 3:1, 4:1, 3:2, 4:1 — результаты предыдущих матчей с участием соперников на «Олд Траффорд». Кошмарная статистика для «Ньюкасла». Удастся ли «МЮ» улучшить турнирное положение?