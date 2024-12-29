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Драка после празднования гола, «Локомотив» разбит в Минске. Итоги дня в КХЛ

29 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр и главных событий дня.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Спартак» одержал победу со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Даниил Орлов, Андрей Локтионов, Адам Ружичка, Герман Рубцов. За «Витязь» забили Иван Воробьёв и Дмитрий Бучельников.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 39 матчей. «Спартак» располагается там же на второй строчке в турнирной таблице, заработав 55 очков после 39 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Спартак» завязал драку со скамейки из-за празднования гола «Витязем»

В середине первого периода первый гол «Витязя» забил нападающий Иван Воробьёв. 22-летний форвард эмоционально отпраздновал гол и прокатился вдоль скамейки запасных «Спартака», активно жестикулируя. Внезапно форвард красно-белых Адам Ружичка схватил Воробьёва за рукав, после чего началась массовая потасовка. По итогам стычки по две штрафные минуты за грубость получили Ружичка и Михал Чайковски. «Витязь» отделался малым штрафом Игоря Головкова за грубость и получил большинство, которое реализовал и сравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Лидер чемпионата «Локомотив» был разбит в Минске – местное «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

Единственный гол ярославцев забил Артур Каюмов, отличившийся в большинстве в концовке первого периода. В составе хозяев шайбами отметились Виталий Пинчук, Егор Бориков и Джордан Гросс, который оформил дубль.

Капитан «зубров» Вадим Шипачёв сделал две передачи и побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голевых пасов в истории отечественного хоккея — 657. Более того, нападающий первым в истории КХЛ достиг отметки в 950 результативных действий.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. ЦСКА одержал победу со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе «Сочи» заброшенной шайбой отметился Уилл Биттен. За ЦСКА забили Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Виталий Абрамов и Станислав Галиев. Для команды из Москвы это 11-я победа подряд, что стало повторением лучшего результата текущего сезона в КХЛ. Ранее подобного достижения в этом сезоне добился «Локомотив», который смог 11 раз подряд обыграть соперников. Серия длилась с 16 октября до 12 ноября.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 39 матчей. «Сочи» располагается на 11-й строчке, заработав 27 очков после 39 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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