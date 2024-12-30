«Переход в «Ак Барс» был близок. На игру с ними будет мотивация». Интервью с Шашковым

Никита Шашков всю взрослую карьеру провёл в «Сибири» и был сердцем и мотором команды, а также любимцем новосибирских болельщиков. Его страстная и самоотверженная игра никого не оставляла равнодушным, несмотря на то что игроки подобного амплуа не всегда по заслугам оцениваются широкой публикой.

Этой весной силовой форвард стал ограниченно свободным агентом, но безболезненно договориться с новым генеральным менеджером не удалось. Никита пропустил почти половину регулярного чемпионата, и только в декабре его права были обменяны в «Автомобилист», где в его переходе был заинтересован лично Николай Заварухин, который работал с Шашковым ещё в МХЛ.

В интервью «Чемпионату» новичок екатеринбургской команды рассказал:

почему не удалось договориться с «Сибирью»;

о слухах о переходе в «Ак Барс» и СКА;

о словах Марата Валиуллина о том, что в Казани есть игроки не хуже;

о том, как тренировался без команды;

как со временем поменялась система Заварухина;

и самом важном голе в карьере.

«Слова Валиуллина будут мотивацией в играх с «Ак Барсом»

— Были ли какие-то контрактные договорённости со старым менеджментом команды?

— Нет, не было обсуждений. Было непонятно по руководству.

— В каком основном вопросе вы не сошлись с новым руководством?

— Не могли договориться по финансам.

Агент Шашкова ещё в октябре рассказал о сложностях ситуации: Эксклюзив Агент Шашкова рассказал, почему права на игрока не получается обменять из «Сибири»

— Всё это время сохранялась вероятность, что вы останетесь в клубе, или в какой-то момент случилась точка невозврата?

— Шансы были. Я ждал, какое решение примет руководство: продавать или договариваться, я был готов договариваться.

— Летом были слухи о переходе в «Ак Барс» и СКА. Насколько они были близки к осуществлению?

— Да, я про это слышал, конечно. Казань была близка, потом что-то сорвалось в моменте, не срослось. Про Питер, честно говоря, никаких подробностей не было: знал, что интересуются, что хотят.

— После слов Марата Валиуллина о том, что у Казани есть ребята не хуже, будет ли лишняя мотивация в играх с Казанью?

— Конечно, это будет мотивацией. Просто проявлять себя сейчас нужно, чтобы показать уровень.

— Был пример Николая Демидова, который после долгого контрактного спора не вернулся на свой уровень. Такая история не пугала?

— Знаете, ситуации могут быть схожими, но они по-своему разные. Я на это не смотрел, не обращал внимания. Мы с Николаем — разные люди, немножко ситуации тоже разные.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Сибири» за огромную поддержку, море тёплых слов»

— Вы играли в системе с «Сибири» с 12 лет, считались одним из самых лояльных игроков команды. Насколько тяжело было расставаться?

— Вопрос решался очень долго, морально я был готов к любому решению. На тот момент, когда ситуация разрешилась, я был готов.

— Можете сейчас как-то обратиться к болельщикам команды?

— В принципе, я уже поблагодарил, клуб печатал моё обращение. Могу повториться: хочу поблагодарить их за огромную поддержку, море тёплых слов ещё с тех времён, когда я играл за «Снайперов» в МХЛ.

Никита Шашков в составе «Сибири» Фото: hcsibir.ru

— Как вообще прошло такое необычное межсезонье в плане тренировочного процесса и подготовки к сезону?

— Я тренировался самостоятельно, работал в зале с тренером по программе. На лёд тоже ходил, занимался каждый день, по возможности — на два льда, катался со знакомыми ребятами. Всё, что мог, то и делал по максимуму.

— По какому распорядку занимались уже после того, как сезон в сентябре начался?

— Ничего не поменялось — я ждал решения и готовил себя физически, немного программа в зале только менялась. Продолжал каждый день работать и на льду, и в зале.

— Два сезона в «Сибири» были во многом испорчены травмами. Ощущаются ли их последствия сейчас, стоит ли беспокоиться о рецидиве?

— Всё давно залечено, не стоит беспокоиться.

— Первые впечатления от Екатеринбурга и от клуба в целом?

— Всё отлично организовано, всё круто, мне всё нравится. Приятно находиться в таком коллективе, такой команде, очень рад здесь оказаться.

— Стал ли фактор Николая Заварухина одной из важных причин того, что вы перешли в Екатеринбург?

— Конечно, это сыграло свою роль. Мы с Николаем Николаевичем работали, есть такой момент. Мы летом разговаривали, периодически поддерживали связь.

«Гол в ворота «Автомобилиста» в плей-офф — главный на взрослом уровне»

— Сильно ли изменились его требования за те несколько лет, что вы не работали вместе?

— Небольшие изменения есть, а так требования остались теми же. Время идёт, чуть-чуть что-то надо менять, некоторые мелочи изменились. Хоккей с каждым годом ускоряется, приходится вносить новшества в подготовку.

— Заварухин постоянно говорит про «грязные» голы и их необходимость.

— Конечно, такие требования есть, буду стараться их выполнять.

— Наверное, главный гол в вашей карьере забит как раз в ворота «Автомобилиста», в овертайме серии плей-офф. Припоминали его при переходе?

— Не припоминали, с ребятами не обсуждал, но для меня это памятный момент. Скорее всего, на взрослом уровне это самый важный гол, в плей-офф каждая шайба решает ситуацию, так что на данный момент это главный гол на взрослом уровне, соглашусь с вами. На молодёжном уровне памятны две шайбы на МЧМ-2019.

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— Вы набирали форму в ВХЛ. Успели оценить уровень этой лиги, её скорости сейчас?

— Конечно, успел. Я уже играл в ВХЛ за «Кузню» в сезоне-2019/2020. Я набрал форму там, сейчас всё хорошо.

— Кого из нынешних партнёров по «Авто» знали до перехода?

— Если взять близко знакомых, то Данила Романцева, с Евгением Аликиным один раз были в олимпийской сборной. Хоккейный мир тесен, всё равно со всеми ребятами заочно знаком, с этим проблем нет.

Никита Шашков Фото: hc-avto.ru

— Вы — один из главных силовиков КХЛ. Когда поняли, что интересно играть в таком стиле?

— Это у меня началось с того момента, когда я приехал в Новосибирск. Тренеры нашего 1999 года прививали нам силовой стиль игры, мы постоянно отрабатывали силовые приёмы. С того момента этот стиль мне стал близок — я пытался его сохранить при переходе из детского хоккея в молодёжный и из молодёжного – во взрослый. Поэтому сейчас я и играю так.

— Почему не так много нападающих в нашем хоккее готовы часто играть в тело?

— Не смогу точно ответить на этот вопрос. У нас в лиге есть команды, которые вообще не играют в силовую борьбу — та же «Северсталь», там такие требования.

— Как вообще относитесь к такой позиции «Северстали»? Это будущее хоккея или нельзя представить игру без силовых?

— Знаете, у каждого тренера своё видение, они считают, что это приносит результат. Болельщику интереснее видеть атакующий хоккей, много голов, силовые приёмы, драки — это даёт эмоции, заводит трибуны, команду и игроков. От этого игра становится ярче, я считаю, это интересные моменты, их нужно использовать правильно, по правилам.