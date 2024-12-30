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Детройт — Вашингтон — 4:2, обзор матча, Овечкин забросил во втором матче подряд, видео

Неудержимый гений! У Овечкина — 870 голов в НХЛ, он вновь забил после тяжёлой травмы
Максим Макаров
Овечкин забросил 870-ю шайбу в НХЛ
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Но «Вашингтон» провалил первый период матча с «Детройтом» и упустил возможность возглавить Восточную конференцию.

Во встрече «Вашингтона» и «Торонто», которая проходила вчера, случилось самое долгожданное событие последнего месяца – Александр Овечкин вернулся на лёд после восстановления от тяжёлой травмы. Ярким матч в исполнении Ови не назовёшь, но ожидать этого было слишком наивно – нужно время, чтобы почувствовать игровой ритм.

Впрочем, это не помешало российскому снайперу в конце третьего периода найти момент и забить в пустые ворота «листьев». Эта шайба наверняка помогла снять лишнее давление с Александра, потому что надо было, в первую очередь, доказать себе готовность играть.

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Но долго радоваться времени точно не было – матч с «Детройтом» начался через 19 часов после окончания предыдущей встречи. Неизвестно, стало ли это главной причиной того, как тяжело и потерянно выглядел «Вашингтон» в первом периоде, но факт остаётся фактом – стартовый период «столичные» вдрызг провалили. «Ред Уингз» с первых минут захватили инициативу, хозяйничали в чужой зоне и по делу обеспечили себе комфортное преимущество, организовав четыре шайбы. Особенно постарался Патрик Кейн, который набрал два очка и отметил крупный юбилей – 1300 очков в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но ложка мёда для «Вашингтона» всё-таки нашлась – Чикран вывел Овечкина под бросок из «офиса», и капитан «столичных» не сплоховал, забросив шайбу во втором матче подряд после возвращения. Соперник в очередной раз убедился в том, что много моментов Александру не надо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На второй период вышла совсем другая команда — «Кэпиталз» уже не давали столько свободы «Ред Уингз», что отобразилось и на рисунке игры. Подопечные Карбери начали создавать угрозы у чужих ворот, заработали два большинства, где самым активным был как раз Овечкин, который беспрерывно «стрелял» из левого круга вбрасывания.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебринкэт (Шьяро, Зайдер) – 03:19     2:0 Кейн (Густафссон, Рэймонд) – 06:44 (pp)     2:1 Овечкин (Чикран, Макмайкл) – 12:04     3:1 Дебринкэт (Кейн, Копп) – 12:35     4:1 Рэймонд (Ларкин, Велено) – 14:18     4:2 Дауд (Рэддиш, Дьюхейм) – 50:27    

Но отыграть одну шайбу удалось лишь в третьем периоде после того, как Дауд отлично поработал на пятаке. На большее гостей не хватило, хотя моментов в заключительной трети было предостаточно.

4:2 – «Детройт» одерживает первую победу при Тодде Маклеллане, а «Вашингтон» упускает возможность возглавить восточную конференцию. Александр Овечкин забросил 870-ю шайбу в НХЛ, расстояние до Гретцки тает на наших глазах. Сегодня Ови был, наверное, самой заметной персоной на площадке, а также Александр показал образец заряженности – целых восемь бросков по воротам нанёс капитан «столичных».

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