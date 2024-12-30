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МЧМ по хоккею 2025 – результаты, календарь, таблица, 29 декабря 2024 года, что происходит на турнире

Главный фаворит впервые проиграл, Канада избежала нового конфуза. Итоги дня МЧМ-2025
Сергей Емельянов
Итоги дня МЧМ-2025
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Швеция и Швейцария выдали самый яркий матч всего турнира, а американцы пропустили на второй минуте овертайма.

29 декабря в Канаде продолжился молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года. В четвёртый день турнира состоялись четыре матча. Коротко подводим итоги матчей, рассказывая о ключевых событиях встреч.

Турнирная таблица МЧМ-2025

Швеция обыграла Швейцарию в результативном матче МЧМ-2025 с 12 голами

Завершился матч группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Швеции и Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Оттаве (Канада). Со счётом 7:5 (3:1, 3:0, 1:4) победу одержала сборная Швеции.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
5 : 7
Швеция U20
0:1 Вилландер (Сандин-Пелликка, Унгер Cёрум) – 06:52 (5x4)     1:1 Грубер (Антенен, Бюнцли) – 12:18 (5x5)     1:2 Форсфьелль (Хедквист, Гранберг) – 13:15 (5x5)     1:3 Стенберг (Линдштейн, Нильссон) – 18:52 (5x4)     1:4 Гранберг (Хедквист, Форсфьелль) – 24:52 (5x5)     1:5 Вилландер (Унгер Cёрум, Эдстрём) – 28:52 (5x4)     1:6 Эклунд (Сандин-Пелликка, Вилландер) – 39:48 (5x5)     2:6 Грубер (Муггли, Дорте) – 44:21 (5x4)     2:7 Сандин-Пелликка (Эклунд, Унгер Cёрум) – 49:44 (5x4)     3:7 Брайяр (Грубер, Граф) – 51:17 (5x4)     4:7 Кадерли (Муггли, Грубер) – 54:16 (5x4)     5:7 Брайяр (Кадерли) – 59:47 (5x4)    

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Кимо Грубер и Лео Брайяр, оформившие дубли, а также Андро Кадерли. За Швецию забили Аксель Сандин-Пелликка, Виктор Эклунд, Том Вилландер, сделавший дубль, Давид Гранберг, Отто Стенберг и Зеб Форсфьелль.

Стоит заметить, что перед началом третьего периода младшие «Тре Крунур» лидировали с преимуществом в пять шайб, выдавая практически идеальный матч. Долгое время шведы демонстрировали убойную реализацию моментов. В этом матче им удалось реализовать первые три удаления швейцарцев. К тому же цели достигли пять из первых 13 бросков команды Магнуса Хевелида.

Но заключительная двадцатиминутка шведам не удалась. Они допустили огромное количество удалений, чем и воспользовались швейцарские хоккеисты, в свою очередь, сумевшие реализовать четыре нарушения правил за один период. Однако разница в счёте была слишком велика, поэтому совершить камбэк не получилось. Швеция занимает первое место в турнирной таблице группы В, Швейцария находится на предпоследнем, четвёртом месте.

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Сборная Финляндии обыграла США в матче МЧМ-2025 по хоккею

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой сборной Финляндии в овертайме со счётом 4:3.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
29 декабря 2024, воскресенье. 22:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
0:1 Аласиуруа (Саарелайнен) – 09:50 (4x5)     1:1 Тэрранс (Свобода, Уиллис) – 14:20 (5x5)     2:1 Хатсон (Хенслер) – 21:45 (5x5)     2:2 Киискинен (Пиениниеми, Хелениус) – 24:09 (5x4)     2:3 Миеттинен (Халттунен, Кумпулайнен) – 29:19 (5x5)     3:3 Цимер (Стига, Мур) – 43:26     3:4 Уронен – 61:46 (3x3)    

За сборную Финляндии заброшенными шайбами отметились Артту Аласиуруа, Ессе Киискинен, Юлиус Миеттинен и Туомас Уронен, отличившийся на второй минуте дополнительного времени.

В составе сборной США забивали Кэри Тэрранс, Коул Хатсон и Броди Цимер.

Считающаяся главным фаворитом мирового первенства сборная США потерпела первое поражение на турнире. Финляндия, в свою очередь, одержала две победы в трёх матчах.

В заключительном матче группового этапа сборная США встретится с Канадой, а Финляндия сыграет с Латвией. Игры пройдут 1 января и 31 декабря соответственно.

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Сборная Чехии обыграла Словакию в матче МЧМ-2025

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Словакии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и закончилась победой чешской национальной команды со счётом 4:2.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 2
Словакия U20
1:0 Градец (Машталиржски) – 11:12 (4x5)     2:0 Шимек (Ехо, Жидлицки) – 15:10 (5x5)     2:1 Цисар (Кралович, Хован) – 30:48 (5x5)     3:1 Шале (Машталиржски, Иржичек) – 37:21 (4x4)     4:1 Шале (Голинка, Галвас) – 48:48 (5x4)     4:2 Дворски (Штрбак, Войцех) – 54:52 (6x5)    

В составе победителей голами отметились Войтех Градец, Павел Шимек и Эдуард Шале (дубль). За сборную Словакии отличились Петер Цисар и Далибор Дворски.

Сборная Чехии занимает первое место в группе В, в активе команды девять очков по итогам трёх матчей. В ночь с 31 декабря на 1 января мск шведы и чехи в очном матче определят победителя группы B.
Словакия располагается на третьей строчке турнирной таблицы, команда набрала три очка в трёх играх.

Сборная Канады всухую обыграла Германию в матче МЧМ-2025

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч группы A молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Канады и Германии. Хозяева турнира канадцы одержали уверенную победу — итоговый счёт 3:0.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
30 декабря 2024, понедельник. 03:30 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 0
Германия U20
1:0 Бонк (Коуэн, Каттон) – 09:40 (5x4)     2:0 Прайс (Минио, Ритчи) – 55:02 (5x5)     3:0 Катафорд (Джордж) – 59:57 (en)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Оливер Бонк, Кейден Прайс и Мэтью Катафорд (в пустые ворота). Первая шайба была заброшена в стартовом игровом отрезке, вторая и третья — в последние пять минут матча. Спустя 55 минут после начала встречи преимущество канадцев всё ещё было минимальным, и только в самой концовке им удалось решить судьбу встречи.

Любопытно, что автором уже второго шат-аута на МЧМ-2025 стал голкипер «кленовых листьев» Картер Джордж. 18-летний вратарь нынешний сезон проводит в юниорской лиге Онтарио, где он отражает 90,5 % бросков на последнем рубеже «Оуэн Саунд Аттак», а в НХЛ права на вратаря принадлежат «Лос-Анджелес Кингз» (второй раунд драфта-2024, 57-й номер). На нынешнем турнире Картер не пропустил ни одной шайбы, дважды подряд отыграв на «ноль».

Напомним, в прошлом матче канадцы потерпели сенсационное поражение, в серии буллитов уступив сборной Латвии (2:3 Б). Таким образом, сегодня хозяева турнира с трудом сумели избежать второго конфуза подряд.

После трёх матчей Канада имеет в своём активе семь очков и идёт на второй строчке. Возглавляют группу А США, у них те же семь очков, однако они выше по дополнительным показателям. Германия за три матча очков набрать не сумела.

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