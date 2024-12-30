Мичков забил чудо-гол броском из-за ворот! Русский новичок НХЛ прервал ужасную серию

Но «Филадельфия» всё потеряла за один период.

Давно мы ничего не писали про Матвея Мичкова. Потому что особо и писать было нечего. После ударного отрезка в начале декабря российский новичок НХЛ, главный претендент на «Колдер Трофи», ушёл в длинную серию пустых встреч без набранных очков. Это объяснимо, всё-таки выдержать темп и интенсивность календаря НХЛ дано не каждому, уж тем более в первом же сезоне. Но за Мичкова мы переживали, ведь никогда не знаешь, как к его кризису отнесётся одиозный Джон Торторелла, уже выступивший довольно резко в адрес Матвея в СМИ.

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Но вот настал очередной матч «Филадельфии», Торторелла не привёл в действие свои угрозы, Мичков попал в состав, и уже в первом периоде ему удалось прервать крайне неприятную серию. На 15-й минуте игры с «Лос-Анджелесом» Матвей хотел забить сам хитрым броском, но получилось ассистировать Скотту Лотону.

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Этот гол состоялся при счёте 1:1 и впервые вывел «Флайерз» вперёд в матче. «Кингз» довольно быстро отыгрались, однако в середине встречи Мичков прибавил к результативной передаче и собственный гол. Матвей положил канонического «свояка» от голкипера, бросив с отрицательного угла точно в ногу Риттиху.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Умные действия, прерванная чёрная серия, возвращённое лидерство в бомбардирском списке новичков лиги – матч для Мичкова задался уже к 32-й минуте. Более того, вскоре «Филадельфия» забила ещё один гол усилиями Фараби, создав себе более-менее комфортный задел.

И он пригодился уже через полторы минуты, когда Фёгеле вернул «Лос-Анджелес» в игру после грубейшей ошибки Конечны.

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Ну а в третьем периоде весь задел гостей растаял. На 47-й минуте «Лос-Анджелес» сравнял счёт, вскоре «Кингз» получили большинство, которое реализовали за пять секунд. Автором обеих шайб стал великолепный нестареющий лидер калифорнийцев Анже Копитар, дважды потрясающе сыгравший на пятачке ворот Алексея Колосова.

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Перевернуть игру обратно «Филадельфия» уже не смогла. Хотя были неплохие моменты и в большинстве, и в концовке, когда «Флайерз» действовали уже вшестером. Но итогом этого матча для команды Тортореллы стало очередное поражение, не позволившее «лётчикам» подобраться к зоне плей-офф.