«Это возмутительно!» Реакция Америки на 870-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин, кажется, вовсе не заметил травмы. Нападающий «Вашингтона» только вернулся после перелома и сразу же продолжил погоню за рекордом Уэйна Гретцки!

В ночь с 29 на 30 декабря Ови забил свой 870-й гол в НХЛ. Капитан «столичных» забросил в своём классическом стиле, хоть и в контратаке. Теперь его отделяет от Гретцки всего 24 гола!

А вместе с тем Овечкин ещё и обрушил очередной ветеранский рекорд. Александр стал лучшим снайпером в истории НХЛ на отрезке в первых 20 матчах сезона для игрока в возрасте 36+ лет. На счету форварда «Кэпиталз» оказалось 17 шайб. Овечкин побил рекорд легендарного Брэндана Шэнахана. В сезоне-2006/2007 нападающий «Детройта», которому тогда было 37 лет, забил 15 голов в первых 20 матчах регулярки.

Как наши североамериканские коллеги отреагировали на знаменательную 870-ю шайбу Ови в НХЛ?

«Мне кажется, или Овечкину легче забивать голы в 39 лет, чем в 25?»

Журналист Yahoo Sports Шон Лихи восхитился нападающим «столичных» и напомнил о том, как хоккеист был хорош до травмы.

«Некогда казавшийся несокрушимым рекорд НХЛ может пасть уже в сезоне-2024/2025 благодаря голевому мастерству звёзды «Вашингтона» Алекса Овечкина.

Великая восьмёрка находится в шаге от рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ. Овечкин начал этот сезон с 853 голами за карьеру. А сейчас, после того как он забил «Детройту», на его счету уже 870 шайб.

Алекс ярко стартовал в этой регулярке, забив 15 голов в своих первых 18 матчах. Его бросок, превращающий всё в золото, продолжает работать с конца сезона-2023/2024, когда он оформил 13 шайб в своих последних 17 встречах. С марта прошлого чемпионата Ови забил 35 голов в 35 матчах.

Александр Овечкин Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Вернувшись после травмы, нападающий быстро отличился, поразив пустые ворота «Торонто». На его счету яркая серия, которая позволяет ему в ближайшие недели обойти Гретцки», — написал Лихи.

Sportsnet в соцсети X (ранее Twitter) отреагировал так: «Овечкин становится ещё ближе!»

Схожая реакция была и у издания Bleacher Report: «Восхождение Овечкина продолжается!»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти напомнил о результативности Ови в этом сезоне: «Он забивал голы в последних четырёх матчах, в которых играл (всего семь голов). В последних 13 встречах Алекс забросил 15 шайб».

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд пошутил о том, что капитан «Вашингтона», видимо, с возрастом только молодеет: «Мне кажется, или Алексу Овечкину легче забивать голы в 39 лет, чем в 25?»

Журналистка The Athletic Шайна Голдман также напомнила об успешности форварда в конце прошлого сезона: «Овечкин буквально продолжает с того места, на котором остановился. Шайба в пустые ворота вчера вечером, ещё один гол – сегодня. Нереально!»

«Алекс не упускает ни единого шанса»

Издание Barstool Sports крайне эмоционально отреагировало на достижения Александра.

«Это возмутительно! Ови только что забил в двух матчах подряд, спустя 40 и 41 день после перелома ноги. Он не сидел без дела, не сосредоточился на «управлении командой». Нет. Он зашнуровал коньки и забил голы №869 и №870 — и теперь находится всего в 25 шайбах от того, чтобы обойти Гретцки. Это невероятно.

К слову: 39-летний Александр Овечкин, откатавший два матча подряд, должен лишить Джоэла Эмбиида возможности попасть в Зал баскетбольной славы. Я не пытаюсь сделать из этого противостояние НХЛ и НБА, но… да бросьте! Чувак сломал ногу и после этого сыграл две встречи подряд. Русская машина устроена по-другому», — говорится в сообщении.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер рассказала, чего Ови может добиться, если сохранит нынешний темп.

«Овечкин продолжает горячую погоню за Уэйном Гретцки. Матч с «Детройтом» был всего лишь вторым для него после перелома ноги, но Алекс не упускает ни единого шанса.

Теперь Ови не хватает 25 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, и он идёт по графику в 56 шайб. Это позволит ему обойти Великого и превзойти отметку в 900 голов в нынешнем сезоне», — написала Сильбер.