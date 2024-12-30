Топ-события в последний день 2024 года: ждём подарков от Овечкина, «Тур де Ски» и НБА

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: начнут ли «Рейнджерс» побеждать?

Сезон команды из Нью-Йорка, который так успешно начинался, обернулся полной катастрофой. Ни обмен Трубы, ни обмен Какко, ни отправка в запас Крайдера не помогли «синерубашечникам» побеждать, и команда Питера Лавиолетта даже опустилась на последнее место дивизиона. Станет ли матч с действующими чемпионами переломным?

Комментарии Лавиолетта о кризисе команды: Питер Лавиолетт оценил восьмое поражение «Рейнджерс» в последних 10 матчах

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри остановит лучшую команду в НБА?

Дела у Стефена Карри и его «Голден Стэйт Уорриорз» идут не лучшим образом – команда находилась в топе Западной конференции, но сейчас располагается на девятом месте. К тому же игра «воинов» удручает. Чего нельзя сказать о «Кливленд Кавальерс», клубе, который проиграл всего четыре раза в 31 матче. «Кавалеристы» не просто лучшая команда Востока, но и всей НБА по результатам. Поэтому «воинам» предстоит показать что-то экстраординарное, но ведь Карри на это способен, да?

🎾 7:00*: Анна Блинкова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 8), Брисбен, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Мирра стартует в сезоне-2025?

17-летняя Мирра Андреева блестяще отыграла в декабре на показательном турнире Мировая теннисная лига, победив во всех одиночных и парных поединках, а теперь пришла пора официально стартовать в сезоне-2025. Как высоко сеянная россиянка начнёт «пятисотник» в Брисбене со второго круга матчем с соотечественницей Анной Блинковой, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Линда Носкова — Анка-Алексия Тодони.

🎿 13:30: Лыжные гонки, «Тур де Ски», свободный стиль, 20 км, мужчины

Интрига: сможет ли Клебо увеличить преимущество?

Третий этап лыжной многодневки — это коньковая разделка по трассе, первая половина которой представляет собой подъёмную часть, а вторая — спусковую. Фаворитом гонки, но далеко не безоговорочным, является Йоханнес Клебо, однако претендентов на победу достаточно много. Правда, все они норвежцы. Йоханнес или кто-то другой из сборной Норвегии — других вариантов нет. Главная задача Клебо — сохранить преимущество в общем зачёте.

🎿 16:45: Лыжные гонки, «Тур де Ски», свободный стиль, 20 км, женщины

Интрига: Диггинс или Йохауг?

Лидером многодневки перед коньковой разделкой является американка Джессика Диггинс. Она же — фаворит предстоящей гонки, которая подходит ей по стилю и по рельефу. Пожалуй, единственная, кто может её обыграть — Терезе Йохауг. Опытнейшая норвежка во всех коньковых гонках текущего сезона выглядела невероятно сильно. И для неё важно сокращать отставание от Диггинс.

🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин забивать?

«Столичные» провалили игру с «Детройтом», который после прихода нового главного тренера провёл чуть ли не лучший матч в сезоне. Теперь надо отмазываться перед своими болельщиками в игре с «мишками», которые тоже набрали хороший ход после назначения Джо Сакко. Покажет ли команда Александра Овечкина, что поражение в Мичигане было лишь осечкой?

🏀 23:00: «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «олени» проснутся после победы в Кубке НБА?

«Милуоки Бакс» совсем недавно стал победителем Кубка НБА. Впрочем, после триумфа результаты команды в регулярном чемпионате пошли на спад. Если поражение от «Кливленда» ещё можно понять, то уступить «Бруклину» и «Чикаго» – это уже слишком… Адетокунбо и Лилларду необходимо завязывать с поражениями, на очереди матч с удобным для «оленей» соперником «Индианой Пэйсерс». Тем не менее «иноходцы» в отличной форме, должна получиться яркая игра.

🎄 00:00: Новый 2025-й год

Интрига: каким он будет?

Команда «Чемпионата» желает всем исключительного счастья в наступающем году. Спортсменам — новых достижений и отсутствия травм, болельщикам — максимально ярких эмоций. Вы любите спорт, как и мы. Так пусть новый год пройдёт на волне побед и адреналина, а «Чемп» будет освещать главные события для вас!