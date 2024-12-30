Как прошли последние матчи уходящего года.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Магнитка» дожала «Авангард», «Ак Барс» проиграл на последних секундах. Итоги дня в КХЛ

30 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем обзор всех игр.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Дублем отметился нападающий «Сибири» Валентин Пьянов. Форвард забросил первую шайбу в игре и стал автором победного гола. Ещё по голу в составе новосибирской команды забили Никита Коротков и Алексей Яковлев. За «Амур» шайбы забросили Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.

Таким образом, «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд и взяла реванш у «Амура» за недавнее поражение в Новосибирске со счётом 1:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

На седьмой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Кирилл Кирсанов, которому ассистировали Василий Атанасов и Богдан Конюшков. В середине первого периода Остин Вон сравнял счёт в матче. Во втором периоде Никита Шавин вновь вывел «Торпедо» вперёд. Китайский клуб на старте третьего периода забросил две шайбы и впервые повёл в игре. Вскоре Василий Атанасов сравнял счёт. Овертайм выдался богатым на опасные моменты, а победную шайбу забросил нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

В составе «Авангарда» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. За «Металлург» забили Никита Михайлис и Александр Петунин.

Магнитогорская команда проиграла только один раз в последних семи встречах. «Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 41 матч. «Авангард» располагается там же на седьмой строчке, заработав 39 очков после 39 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джош Ливо, оформивший хет-трик, Шелдон Ремпал, Никита Зоркин, Нэйтан Тодд. «Салават» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 56 очков за 39 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 23 очка после 43 игр. Для казахстанцев это пятое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Лада» одержала победу над «Автомобилистом» со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Семён Кизимов, Брукс Мэйсек. За «Ладу» забили Данила Моисеев, Данил Юртайкин. Победный буллит на счету Дмитрия Кугрышева.

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков за 39 матчей. «Лада» располагается там же на 10-й строчке, заработав 35 очков после 37 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). За «Трактор» забили Максим Шабанов, Стивен Кэмпфер, Григорий Дронов, Семён Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачёв, Матвей Гуськов. В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров и Михаил Пашнин.

Для «Нефтехимика» это поражение стало пятым подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Северсталь» одержала победу над «Ак Барсом» со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Казанцы дважды выходили вперёд благодаря голам Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина. Однако «Северсталь» всякий раз отыгрывалась, а за 17 секунд до конца основного времени Данил Аймурзин забросил решающую шайбу.

«Северсталь» вышла на четвёртое место в Западной конференции, опередив СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.