«Время в запасе СКА — полная хрень. Никто ничего не объяснял». Интервью с Рендуличем

Хорватский нападающий долго просидел в запасе питерской команды, а теперь будет перезапускать сезон в «Металлурге».

«Обученный хоккеист, мастерюга. К сожалению, пока в слабом функциональном состоянии, баллоны его ждут. Надеемся, что подтянет свои физические кондиции», — сказал Андрей Разин после первого матча Борны Рендулича за «Металлург». Впрочем, вряд ли хорватского форварда сильно испугает перспектива отработки олдскульного упражнения: в новой команде он получает игровую практику, которую потерял в СКА.

Прошлогодний трансфер Рендулича в СКА, как оказалось, никому не принёс пользы: «Сочи» после его ухода быстро сдулся, хорват после удачного старта на новом месте быстро выпал из фавора и в новом сезоне чаще оставался в запасе. После дебютной встречи Рендулича за «Металлург» в Екатеринбурге хорватский нападающий ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Как оцените дебютный матч за «Металлург» и голевой пас?

— Я играл в другой конференции, сегодня была довольно вязкая оборонительная игра. Старался не наделать сегодня ошибок и сыграть в простом стиле. Думаю, сегодня у меня была не хорошая, не плохая, но нормальная игра. Просто старался адаптироваться к новым условиям, хорошо, что нам удалось победить.

— Бо́льшую часть сезона в СКА вы провели в запасе. Что чувствовали?

— Полная хрень. Никто мне ничего про это не говорил, они просто не хотели ставить меня в состав. Никто ничего не говорил и не объяснял причин этого. Теперь я счастлив быть здесь, могу снова играть в хоккей.

— Как сложились ваши отношения с Романом Ротенбергом?

— Всё было превосходно, но я так и не узнал причину своего попадания в запас. Однако в итоге и СКА, и «Металлург» получили тех игроков, которых хотели.

— Были ли разговоры об обмене до перехода в «Металлург»?

— Да, месяц назад мне сообщили, что готовы к обмену, я был выведен из состава команды и тренировался отдельно. Занимался самостоятельно и готовился к трансферу. Потом СКА лишился нескольких игроков, вызвал меня в основу, я подумал: хорошо, я наконец-то сыграю. Однако они всё равно меня обменяли.

— Первые мысли после обмена в «Металлург»? Вы пополнили состав действующего чемпиона.

— Никогда не знаешь, что случится, я был рад отправиться в хороший клуб. Здесь отличный коллектив, в который я теперь должен влиться.

Борна Рендулич Фото: Пресс-служба ХК «Металлург»

— Как оцените игровой стиль «Магнитки»?

— Это скоростной хоккей, я должен влиться в него. Первый матч был неплохим, мне нужно лучше понять свои обязанности как вингера, прибавлять от игры к игре.

— Как вы видите своё место в новой команде?

— Сегодня мне удалось сыграть в большинстве. Надеюсь, продолжу получать возможности в спецбригаде, я знаю, что могу дать команде в таком случае. Рассчитываю, что сумею продолжить в таком же темпе.

— Вы один из немногих праворуких форвардов в команде. Как это скажется на игре?

— Хват здесь не будет иметь значения. Мы должны играть по системе и добывать победы.

— Вы как-то говорили про хорватский менталитет, что вас невозможно сломать. Вам помогло это в этом сезоне?

— Это всегда помогает мне. Я всегда стараюсь концентрироваться на игре и не думать о том, что происходит вне льда. Счастлив, что снова могу играть в хоккей в «Металлурге» и двигаться дальше.