Казахстан совершил редкий подвиг, но не закрыл сына чемпиона России! Итоги дня МЧМ-2025

Латвия отыгралась с 0:2 в матче с командой Германии и гарантировала себе участие в плей-офф мирового первенства.

30 декабря в Канаде продолжился молодёжный чемпионат мира по хоккею 2025 года. В пятый день турнира состоялись два матча. Коротко подводим итоги матчей, рассказывая о ключевых событиях встреч.

Казахстан героически отыгрался с 0:3, но проиграл Словакии в овертайме

Завершился матч в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025 по хоккею. В нём встретились сборные Словакии и Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Канаде. Со счётом 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 1:0) в овертайме победу одержала сборная Словакии.

К началу этой встречи сборная Казахстана подходила в статусе главного разочарования мирового первенства. Команда Сергея Старыгина вчистую провалила старт МЧМ, потерпев два подряд сокрушительных поражения. В тех матчах в соперниках у казахстанских хоккеистов были топовые европейские сборные, но проигрывать со счётом 1:8 (сборной Швеции) и уж тем более 2:14 (сборной Чехии) всё равно было за гранью приличного.

Вот и первый период во встрече со сборной Словакии сложился по идентичному сценарию. После стартовой двадцатиминутки казахстанские хоккеисты горели со счётом 0:3, и казалось, что в результате всё для них закончится очередным разгромом. Однако в начале второго периода размочить счёт удалось Артуру Гроссу. До перерыва соперники успели обменяться заброшенными шайбами, а ключевые события в матче оказались припасены на заключительный период.

За пять минут до конца основного времени словаки вполне комфортно вели со счётом 4:2. И окончательно решить судьбу встречи должно было нарушение Ассанали Саркенова, который умудрился в такой момент ещё и получить удаление до конца матча. Пятиминутный штраф за пять минут до конца третьего периода – что могло быть хуже для команды Старыгина?

Но надо же такому случиться, что, оказавшись практически в безнадёжном положении, казахстанцы выдали пока что свой лучший отрезок на всём турнире. Сначала Давлат Нуркенов, а затем и Кирилл Ляпунов, последовательно отличились при игре в меньшинстве, благодаря чему матч оказался переведён в овертайм. Совершив редкий подвиг, казахстанцы набрали первое очко на турнире, но довести встречу до победы у них всё-таки не получилось.

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Судьба встречи решилась в овертайме, где последнее слово всё-таки осталось за Словакией – 5:4 ОТ. Автором победной шайбы стал 19-летний защитник Максим Штрбак — сын бывшего защитника «Локомотива», ЦСКА, «Магнитки», ХК МВД и московского «Динамо» Мартина Штрбака. В чемпионате России и КХЛ Штрбак-старший в общей сложности провёл девять лет, выиграв за это время золотую медаль Суперлиги и став финалистом Кубка Гагарина. Теперь же выступающий уже на четвёртом в своей карьере МЧМ его сын является одной из главных надежд словацкого хоккея.

Благодаря этой победе команда Ивана Фенеша гарантировала себе третье место в группе B, тогда как казахстанцы всё-таки потерпели третье поражение подряд. В заключительный день группового этапа им предстоит встреча со сборной Швейцарии, по итогам которой определится заключительный участник плей-офф от этой группы. Неудачник же отправится в раунд за выживание.

Сборная Латвии отыгралась с 0:2 и пробилась в четвертьфинал МЧМ-2025

Завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Латвии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой латвийской национальной команды в овертайме со счётом 4:3.

К середине второго периода немцы лидировали с преимуществом в две шайбы благодаря точным броскам Симона Зайдля и Эдвина Тропмана. Но уже спустя 32 секунды после второй пропущенной шайбы команде Артиса Аболса удалось распечатать ворота соперника – отличился Эрик Матейко. Тот самый нападающий, который принёс европейцам сенсационную победу над сборной Канады (3:2 Б) на старте МЧМ-2025. В том матче Эрик отметился заброшенной шайбой в основное время и реализованным буллитом в серии послематчевых бросков.

В начале третьего периода латвийские хоккеисты восстановили равновесие в счёте, поставив команду Германии в максимально затруднительное положение. Исходя из текущего турнирного положения, их устраивала исключительно победа в основное время, тогда как прибалтам достаточно было уйти в овертайм, чтобы гарантировать себе путёвку в плей-офф.

Поэтому при счёте 2:2 Тобиас Абштрайтер пошёл на отчаянный шаг, заменив голкипера Линуса Фиелларда на шестого полевого игрока. Оливер Мурниекс поразил пустые ворота и впервые в матче вывел свою команду вперёд. Дальше Давид Левандовский счёт сравнял, но немцев этот сценарий уже не спасал. Латвия доиграла концовку до овертайма, где отличился оформивший дубль Матейко.

Команда Аболса одержала вторую победу на турнире и пробилась в четвертьфинал соревнования. В последнем туре ей предстоит сыграть со сборной Финляндии, но от исхода этой встречи будет зависеть исключительно дальнейшее распределение команд по сетке плей-офф. Германии же предстоит готовиться к решающему для них матчу на этом МЧМ – со сборной Казахстана или Швейцарией. От результата этой встречи будет зависеть ответ на вопрос, выступят ли немцы в элитном дивизионе уже на следующем чемпионате мира.