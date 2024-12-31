Грандиозный юбилей Панарина! Набрал 500 очков за «Рейнджерс», установив рекорд всех времён

«Рейнджерс» — обладатели Президентского кубка в прошлом сезоне – в нынешнем чемпионате продолжают тонуть. Они проиграли 14 из последних 18 встреч, недавние обмены ряда игроков никак не расшевелили команду, а известный колумнист Ларри Брукс на днях выпустил резкую статью, где написал, что «напряжение в раздевалке нарастает, игроки кажутся немотивированными, а время Лавиолетта, судя по всему, сочтено».

У нью-йоркцев оставался последний шанс порадовать болельщиков в уходящем году, когда они приехали в гости к «Флориде». И они показали один из лучших своих матчей за последнее время, но этого всё равно оказалось недостаточно.

«Пантерз» в последних двух встречах не забросили ни одной шайбы, поэтому сегодня вышли максимально заряженными и на шестой минуте уже вели 2:0 благодаря голам Ээту Луостаринена и Мэки Самоскевича. После этого хозяева немного расслабились и позволили «Рейнджерс» вернуться в игру.

Второй период гости проводили внушительно, проводя одну атаку за другой, сравняли счёт. Сначала Хитил «доел» шайбу после броска Берарда, а менее чем через две минуты Райан Линдгрен переправил шайбу в ворота после великолепной передачи Адама Фокса.

Но «Флорида» тут же включилась сама, навалилась на ворота «Рейнджерс» всеми силами и вновь вышла вперёд. Лунделль попытался завести шайбу по-бобровски, потом Вераге ожесточённо «копал» на пятачке. К моменту, когда шайба отскочила к Йесперу Боквисту, Шестёркин уже лежал на льду и не мог спасти свою команду.

В третьем периоде случилось знаменательное событие, даже несколько. Во-первых, «Рейнджерс» смогли отличиться в большинстве, которое в последнее время у них сбоит так же сильно, как и игра всей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во-вторых, Артемий Панарин отметился передачей на гол Крису Крайдеру и отпраздновал грандиозный юбилей – 500 очков за клуб. Он стал 14-м игроком в истории франшизы, который достиг этой отметки. Также Панарин быстрее всех игроков в клубной истории покорил эту планку. На набор 500 очков он затратил 384 матча — это быстрее, чем кто бы то ни был.

Концовка тем не менее осталась за «Флоридой». Боквист оформил дубль, Александр Барков установил окончательный счёт голом в пустые ворота. Это поражение стало для «Рейнджерс» 15-м в последних 19 матчах, и конца этой беспросветной безнадёге по-прежнему не видно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Мы сделали достаточно, чтобы выиграть, но сделали достаточно, чтобы проиграть. Это раздражает, потому что есть ощущение, что мы делаем больше хорошего, чем плохого, но в конечном счёте на табло это не отражается. Таков бизнес, главное – победы», — отметил Лавиолетт после игры. Долго ли он ещё продержится?

«Лавиолетт оказался между молотом и наковальней. Он уже давно тренирует и знает, что в этом бизнесе главное – результат. Наверняка он думает то же самое, что и все остальные: да что ж такое, как мы вообще до такого дошли? Уверен, у него не находится слов», — считает Эллиотт Фридман.