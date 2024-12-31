За чем следить 1 января: каким получится первый матч Леброна в 40 лет, Малкин и Кочетков — в НХЛ, «Тур де Ски» и «Брентфорд» — «Арсенал»!

Топ-события первого дня 2025 года: Канада — США на МЧМ по хоккею, НБА и АПЛ

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: Швеция U20 — Чехия U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, группа B

Интрига: кто займёт первое место в группе B?

К заключительной встрече на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2025 года сборные Швеции и Чехии подошли без очковых потерь. Две европейские команды выиграли три матча из трёх, разобравшись со сборными Словакии, Швейцарии и Казахстана. В новогоднюю ночь в очном противостоянии шведы и чехи определят, кто из них отправится в плей-офф с первого места в своей группе, а кто впервые на турнире познает вкус неудачи.

🏒 3:30: Канада U20 — США U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, группа A

Интрига: кто победит в североамериканском противостоянии?

Украшением последнего дня предварительного раунда МЧМ-2025 станет североамериканская разборка. Канадцы на этом турнире пока что выступают очень серо. Чего стоит только поражение сборной «кленового листа» в игре с Латвией (2:3 Б). В свою очередь, американцы допустили осечку в матче с финнами (3:4 ОТ). Кто победит в очной встрече?

🏒 4:00: «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 января 2025, среда. 04:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Евгений Малкин отличиться во второй встрече подряд?

В последнем матче «Питтсбург» нанёс поражение «Айлендерс» (3:2). Изначально считалось, что в составе «Питтсбурга» забивали Энтони Бовиллье, Майкл Бантинг и Филип Томасино, а российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями, однако после завершения встречи в НХЛ внесли изменение протокола, согласно которому гол Томасино оказался переписан на Малкина. Сможет ли теперь Евгений отличиться во втором матче подряд?

Видео спорного гола Малкина в матче с «Айлендерс»: Видео НХЛ переписала на Евгения Малкина победный гол «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс»

🏒 4:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 января 2025, среда. 04:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: подберут ли россияне «Коламбуса» ключи к воротам Петра Кочеткова?

Для Петра Кочеткова минувшая игровая неделя сложилась неудачным образом, но с большой долей вероятности именно российский голкипер «Каролины» займёт место на последнем рубеже в ночь на 1 января. Сумеют ли Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков подобрать ключи к воротам своего старого знакомого?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «волки» остановят лидера Запада?

Лучшая команда Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» набрала крейсерскую скорость в нынешнем сезоне – команда вообще почти не ощущает соперников у себя на пути. За последние 15 матчей чемпионата «молнии» уступили лишь дважды, одно из поражений – финал Кубка НБА. В общем, клуб находится в невероятной форме, а ему предстоит сыграть с «Миннесотой Тимбервулвз». Энтони Эдвардс и компания понемногу выходят из зимней спячки, удастся ли им побороться за победу?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: каким получится первый матч Короля в 40 лет?

30 декабря Леброну Джеймсу стукнуло 40 лет! Мало кто в таком возрасте ещё продолжает играть в НБА. Король же не просто играет, а до сих пор является одним из лучших баскетболистов лиги, порой выдавая невероятные перформансы. «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с лучшей командой НБА по результатам «Кливленд Кавальерс». Удастся ли Леброну проявить себя в матче со своим бывшим клубом, да ещё и в 40-летнем возрасте?

🎾 12:30*: Карен Хачанов (Россия, 3) — Кей Нисикори (Япония, WC), Гонконг, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Хачанов стартует на турнире в Гонконге?

Карен Хачанов начинает сезон-2025 матчем второго круга на турнире ATP-250 в Гонконге. Первым соперником россиянина будет японец Кей Нисикори. Теннисисты ранее встречались шесть раз, и пока впереди Кей — 4-2. В частности, японец выиграл их последнюю встречу в рамках «Ролан Гаррос» — 2021. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Кэмерон Норри — Лоренцо Сонего.

🎿 12:30: Лыжные гонки, «Тур де Ски», четвёртый этап, гонка преследования, 15 км, классический стиль, мужчины

Интрига: Амундсен обойдёт Клебо в общем зачёте?

После прекрасно проведённой коньковой разделки Харальд Амундсен почти вплотную приблизился в общем зачёте многодневки к Йоханнесу Клебо. В классическом преследовании у Харальда есть отличный шанс догнать и даже обойти Йоханнеса. Использует ли он такую возможность?

🎿 14:30: Лыжные гонки, «Тур де Ски», четвёртый этап, гонка преследования, 15 км, классический стиль, женщины

Интрига: сможет ли Йохауг достать Диггинс?

Терезе Йохауг, несмотря на упущенную победу в коньковой разделке, серьёзно приблизилась к Джессике Диггинс в общем зачёте. В классике у легендарной норвежки будет самая реальная возможность догнать американку. Однако Терезе, кажется, нужно думать не только о борьбе с Диггингс, но и о том, как отбивать атаки соотечественницы Астрид Слинн.

Йохауг упустила победу в коньковой разделке: Слинн выиграла разделку на «Тур де Ски», Йохауг стала второй, Диггинс замкнула топ-6

⚽️ 20:30: «Брентфорд» — «Арсенал», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» начнёт 2025 год с победы?

«Арсенал» на девять очков отстаёт от «Ливерпуля» после 18 туров АПЛ. Тяжёлая ситуация. Чтобы рассчитывать на титул, нужны осечки конкурента, а самим – вообще не ошибаться. Поэтому 2025-й «Арсеналу» необходимо начать с победы. Команда Микеля Артеты едет в гости к «Брентфорду». Не самый простой соперник. Хотя «Брентфорд» идёт в середине турнирной таблицы. Всё же «Арсенал» обязан побеждать.