Гениальный белорус! «Бостон» остановил Овечкина, но «Вашингтону» вовремя помог Протас

«Вашингтон» завершал 2024 год, имея возможность возглавить Восток. «Столичные» выиграли три из последних пяти матчей и выглядели реальным претендентом на лидерство в конференции — для этого им нужна была победа. К тому же в состав вернулся Александр Овечкин, забивший в обеих встречах после травмы.

«Бостон» же благодаря победе мог выбраться на пятую строчку, сравнявшись по очкам с идущим на четвёртом месте «Торонто». «Брюинз» выиграли три из четырёх последних матчей — было очевидно, что «мишки» находятся в хорошей форме.

Именно «Бостон» и открыл счёт во встрече. Да ещё как! Паркер Уозерспун вбросил шайбу в зону «Вашингтона». Ударившись о лицевой борт, шайба неожиданно выскочила на пятачок. А там быстрее всех сориентировался Джастин Бразо, пробивший Логана Томпсона. 1:0 уже через 81 секунду после начала матча!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого «Бостон» не потерял инициативу. Он полностью переигрывал «столичных». К середине первого периода гости даже в два раза перебрасывали соперника. Однако в этом году «Кэпиталз» намного более крепкая и характерная команда. На 13-й минуте хозяева отыгрались!

«Вашингтон» вошёл в чужую зону и даже нанёс бросок, хоть и не самый удачный. Пьер-Люк Дюбуа подхватил шайбу за воротами и отдал на пятачок — а там уже поджидал Алексей Протас, попавший голкиперу над ловушкой! 1:1!

На 17-й минуте «Брюинз» остались в меньшинстве. «Вашингтон» начал розыгрыш, Дилан Строум скинул шайбу на Джейкоба Чикрана. Защитник показал, что будет отдавать передачу, но пошёл вперёд, вкатился в круг вбрасывания и мощно бросил с кистей — 2:1! Чикран попал точно в девятку!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

И, несмотря на явный перевес «Бостона», на первый перерыв лидером ушёл именно «Вашингтон».

Во втором периоде игра выравнялась. Сначала «Брюинз» выстояли в меньшинстве, затем «Кэпиталз» сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности в формате «4 на 5». Овечкин же себя проявил только в середине второго периода, нанеся первый бросок в створ. На этот матч из звена капитана убрали Протаса — его место занял Коннор Макмайкл.

Под конец периода «Вашингтон» получил удаление — и трижды (!) сумел убежать в контратаку! Конечно, голами они не завершились, но в этот момент стало очевидным, что «мишки» потеряли инициативу.

На старте третьего игрового отрезка Том Уилсон получил шикарную возможность укрепить преимущество «столичных». После броска хоккеиста «Вашингтона» голкипер «Бостона» Джереми Свейман сделал сейв, но шайба после отскока попала прямо к Уилсону. Тот расстреливал уже пустой угол ворот, однако первый номер «мишек» успел переместиться и вновь спас свою команду!

На 45-й минуте невезения Тома продолжились. В борьбе с соперником Уилсон случайно с размаху попал клюшкой по лицу защитника «Кэпиталз» Мартина Фехервари. Тот рухнул на лёд — ему потребовалась помощь медперсонала.

Впрочем, в третьем периоде игра несколько подуспокоилась. В середине двадцатиминутки Никита Задоров попытался ещё разжечь — и получил удаление. Удивительно, но у российского защитника получилось! Эти две минуты штрафа выдались просто огненными. Сначала Чарли Макэвой в чужой зоне столкнулся с Чикраном, попав сопернику точно в колено — судьи промолчали. Потом Овечкин несколько раз разрядил свой щелчок (хоть и неудачно). А под занавес штрафного времени у ворот «Вашингтона» и вовсе произошла потасовка. Наиболее активное участие в ней приняли Эндрю Манджапане и Брэндон Карло, устроившие драку.

Реализовать удаление, однако, не вышло.

В концовке периода «Бостон» серьёзно надавил и даже зажал «Вашингтон» в своей зоне. Но «мишкам» это не помогло. На последней минуте, когда «Брюинз» сняли вратаря, Протас убежал на пустые ворота и оформил дубль — а также победу «столичных» в последней встрече 2024 года. Благодаря этому успеху «Кэпиталз» вернулись на первое место на Востоке и в борьбу за лидерство в НХЛ.