Что было бы с «Блю Джекетс» без наших лидеров…

Феерия от россиян из «Коламбуса»! Забили три гола и тащат аутсайдера НХЛ в плей-офф

Пока в центральной части нашей страны вовсю праздновали наступивший 2025 год, в НХЛ игралось множество матчей. Особое внимание привлекала игра между «Коламбусом» и «Каролиной» — и в той, и в другой команде есть большие российские диаспоры.

Уже на пятой минуте Шон Монахан вывел на свободное пространство Кирилла Марченко, а тот бросил так, что шансов у Кочеткова не было – Пётр даже не успел сложиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но на этом свершения Кирилла не закончились – когда время потихоньку близилось к перерыву, Брент Бёрнс снёс своего голкипера, а Марченко быстро оценил обстановку и бросил в верхний угол так, что у Кочеткова, как и в моменте с первым голом, не было ни единого шанса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже во втором периоде Марченко должен был оформлять хет-трик, но после великолепной передачи Воронкова 86-й номер «жакетов» не попал в створ ворот. «Каролина» уже через минуту после этого промаха вышла вперёд благодаря расторопности Котканиеми.

У «Коламбуса» уже был не один матч в этом сезоне, когда знамя несли именно россияне – тут случилось так же. Дмитрий Воронков при игре в большинстве забросил очередную шайбу и перевёл встречу в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дополнительное время победителя не выявило, а в буллитах одними из главных действующих лиц стали наши ребята из «Каролины» — Свечников стал единственным, кто пробил Мерзликина, а Кочетков агрессивно парировал попытку Сиверсона, хайлайт этого момента вы увидите ещё не раз. Правда, итогового успеха это не принесло – Джонсон и Фантилли бросками между щитков сокрушили старания российского голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Невероятный матч от россиян принёс победу «Коламбусу» — для «жакетов» это третья победа в последних четырёх встречах. Они находятся в двух очках от зоны плей-офф и продолжают бороться за него, несмотря ни на что.