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МЧМ по хоккею — 2025, пары четвертьфиналов, результаты, календарь, кто с кем сыграет в плей-офф, что творится на турнире

Опасное дежавю для Канады и три фаворита на бумаге. Кто с кем сыграет в плей-офф МЧМ-2025
Сергей Емельянов
МЧМ по хоккею — 2025, пары четвертьфиналов
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Сборная Швеции прошлась катком по групповому этапу, но их новый соперник уже преподнёс главную сенсацию всего турнира.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Канаде завершился групповой этап МЧМ-2025 по хоккею. По его итогам восемь команд прошли в плей-офф, где начнут выяснять отношения с четвертьфинала, а сборные Германии и Казахстана сыграют в утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе.

Турнирная таблица МЧМ-2025

Кратко рассказываем о ключевых событиях заключительного дня предварительного раунда и представляем все четвертьфинальные пары.

Перед последним туром на чемпионате оставалось две команды, не допустившие очковых потерь. Сборные Швеции и Чехии в очном матче должны были определить победителя группы B. Первый период выдался безголевым, а в начале второго отрезка шведы забросили две шайбы кряду, поставив соперника в положение догоняющих. На протяжении всей оставшейся половины встречи чехи пытались ликвидировать отставание, но с этой задачей справиться не сумели. Шведы одержали победу со счётом 4:2, благодаря чему завершили групповой этап с максимально возможным количеством набранных очков.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Трафф (Линдштейн, Нильссон) – 21:52 (5x4)     2:0 Трафф (Вальберг, Стенберг) – 27:18 (5x5)     2:1 Сикора (Ехо, Иржичек) – 31:57 (5x4)     3:1 Унгер Cёрум (Стенберг, Сандин-Пелликка) – 38:17 (5x5)     4:1 Вальберг (Нильссон, Эклунд) – 38:47 (5x5)     4:2 Шале – 40:34    

В четвертьфинале шведы сразятся с занявшей четвёртое место в группе A сборной Латвии. На бумаге команда Магнуса Хевелида смотрится очевидным фаворитом встречи, если бы не два «но». Разговоры о проблемах шведских хоккеистов с характером уже давно стали банальными, но факт остаётся фактом – в плей-офф у команд «Тре Крунур» абсолютно всех возрастов очень часто возникают непредвиденные проблемы.

Готовясь к предстоящей встрече, тренерский штаб шведской команды может напомнить своей молодёжи, как всего два года назад их взрослая сборная в четвертьфинале ЧМ-2023 «сгорела» как раз Латвии (1:3). Тогда букмекерские котировки также свидетельствовали о фаворитском статусе шведов, но прибалты совершили суперсенсацию и отправились в медальный раунд.

Молодёжная сборная Швеции на МЧМ-2025

Молодёжная сборная Швеции на МЧМ-2025

Фото: iihf.com

Вторым же обстоятельством, которое должно заставить шведских хоккеистов настроиться на серьёзный лад, является выступление непосредственно этой сборной Латвии на МЧМ-2025. На старте турнира команда Артиса Аболса уже доказала, что является крепким орешком, сумев впервые в своей истории обыграть в официальном матче команду Канады (3:2 Б). Так что предстоящая встреча точно не должна стать для шведов лёгкой прогулкой.

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Что касается сборной Канады, то хозяева турнира провели крайне посредственный групповой этап. Ни в одном матче представили страны «кленового листа» не произвели эффекта вау. В четырёх встречах канадцы забросили всего 10 шайб, что для молодёжного турнира является очень слабой результативностью. В последнем матче группы команда Дэйва Кэмерона в североамериканской разборке уступила сборной США (1:4), в результате чего опустилась на третье место в своём квинтете.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Канада U20
Окончен
1 : 4
США U20
0:1 Хатсон (Айзерман) – 13:02 (5x4)     1:1 Надо (Ягер, Молендик) – 41:58 (5x4)     1:2 Нельсон (Хатсон, Коннелли) – 44:22 (5x4)     1:3 Айзерман (Буйум) – 53:21 (5x4)     1:4 Леонард – 58:08 (en)    

Теперь же канадцев ждёт очень примечательная встреча на старте плей-офф. Третий год подряд «кленовые» сразятся со сборной Чехии. В финале МЧМ-2023 канадцы добыли победу в овертайме, сумев завоевать золотые медали. Годом спустя чехи взяли реванш на стадии четвертьфинала МЧМ-2024, в сверхэмоциональном матче выбив соперника из борьбы за медали. После первого периода канадцы «горели» в две шайбы, затем смогли вернуться в игру и сравнять счёт, но рикошет за 11 секунд до конца основного времени приговорил надежды североамериканской сборной на защиту титула. В 2025 году пути команд снова пересеклись в четвертьфинале.

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В двух остальных четвертьфиналах фавориты вроде как вполне очевидны. Сборные США и Финляндии должны расправляться с командами Швейцарии и Словакии соответственно. Ни швейцарцы, ни словаки не произвели солидного впечатления на групповом этапе. В отдельно взятом матче, особенно на молодёжном уровне, сенсация вероятна, но в данном случае поражения фаворитов можно будет отнести даже к разряду настоящих новогодних чудес.

Молодёжная сборпная США на МЧМ-2025

Молодёжная сборпная США на МЧМ-2025

Фото: iihf.com

Стоит заметить, что в полуфиналах будет проведена автоматическая пережеребьёвка. Команда, получившая более высокий номер посева после группового раунда, сыграет со сборной с самым низким посевом.

Распределение команд после группового раунда выглядит следующим образом:

1. Швеция; 2. США; 3. Чехия; 4. Финляндия;
5. Канада; 6. Словакия; 7. Латвия; 8. Швейцария.

За право остаться в высшем дивизионе сыграют Казахстан и Германия. Матч состоится 2 января. На групповом этапе обе команды потерпели по четыре поражения в четырёх матчах, три из которых были в основное время. Казахстанцы заиграли значительно лучше по мере продвижения по турниру, но в завтрашней встрече им нужно будет показать свой лучший хоккей, чтобы остаться в элитном дивизионе на следующий год.

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