Топовый русский юниор уехал играть в Северную Америку. Спасёт ли Рябкин свой сезон?

31 декабря никаких трансферных новостей в КХЛ уже не ожидалось. Окно переходов КХЛ закрылось за четыре дня до этого, в ВХЛ трансферная активность остановилась в предпоследний день года. В общем, от клубов лиги ожидались только ритуальные праздничные поздравления и открытки — однако «Динамо» и здесь нашло способ удивить. Бело-голубые объявили о расставании с Иваном Рябкиным, подчеркнув, что расторжение контракта прошло по инициативе хоккеиста.

Судя по всему, это должно было произойти уже в октябре, когда «Маскегон» из главной юниорской лиги США объявил, что Рябкин добавлен в состав команды: ради этого клуб даже расстался с другим местным хоккеистом. «Ждём, что Рябкин приедет к нам в ближайшие несколько недель. Нам ещё предстоит пройти несколько этапов, чтобы Иван смог надеть форму «Ламберджекс», но пока всё выглядит многообещающе», — слова президента клуба не оставляли иного толкования.

Иван Рябкин Фото: photo.khl.ru

На тот момент Рябкин не проходил в состав «Динамо», хотя перед сезоном котировался в топ-5 драфта-2025. На вопрос о молодом игроке в начале регулярки, когда бело-голубые хромали на обе ноги, резко ответил Алексей Кудашов: «Вас кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте. Ему надо подготовиться к своей игре».

Рябкин в итоге поехал в ВХЛ, а не в Америку. В ноябре игрок дал интервью «Матч ТВ», где между строк легко можно прочитать «я в порядке». «Вообще легко мог бы играть. Я понял, что способен в КХЛ выступать и развиваться. Почему отправили из «Динамо»? Вопрос всё‑таки не ко мне, а к тренерскому штабу». Кроме того, к лишнему весу Рябкина высказывали претензии и в штабе «Динамо», и в штабе сборной. Нападающий ответил: «У меня с весом сейчас всё хорошо. Мне комфортно с моим весом, меня всё устраивает».

У Николая Воеводина было другое мнение: «Лишний вес есть лишний вес. Он уже влияет на мышцы, связки, сухожилия, суставы. Поэтому он и называется лишним весом. А когда Рябкин играет на позиции центрального нападающего, то всё‑таки нужно помогать не только в атаке, но и в обороне. Всё равно нужна выносливость. А лишний вес этому только мешает».

Судя по результатам игрока, правы скорее были тренеры. На бумаге в МХЛ всё не так шикарно, как в первом году (58 очков в 44 матчах), но всё-таки относительно неплохо: 12 очков в 15 играх. Однако при ближайшем рассмотрении всё уже не так хорошо: лишь одна шайба, «-3» в полезности, и чуть ли не самое главное — класс соперников, во встречах с которыми Рябкин набирал очки. Половина очков Рябкина набрана в матчах с командами Серебряного дивизиона, а четыре очка — в играх с худшим клубом всей МХЛ «Хорс-Карелией». Более того: форвард порой на ровном месте хватал глупые удаления и не показывал должной самоотдачи в защите.

Результатом этого стало падение в некоторых рейтингах в конец первого раунда. Автор The Athletic Кори Пронман ставил Рябкина на 24-е место, хотя всё равно находил массу хвалебных слов: «Он хорошо катается. У него масса навыков и способностей импровизировать с шайбой. Он видит лёд на высоком уровне и постоянно делает сложные передачи. У него хороший бросок, и он может завершать розыгрыши с дистанции и у ворот. Он соревнуется довольно жёстко и старается использовать своё тело, чтобы выигрывать борьбу за шайбу. Помимо среднего размера тела, в его игре нет заметных недостатков».

Прямо сейчас позиции Рябкина в рейтингах очень сильно разнятся. Агентство Future Considerations ставит его на 10-е место, компания McKeen Hockey – уже на 26-е, а рейтинг журналиста The Hockey News Тони Феррари отправляет уже на 45-е место, то есть в середину второго раунда. «Это больше идёт от его североамериканских агентов. У них задача задрафтовать Рябкина повыше. Этот ход – больше для того, чтобы спасти сезон и попытаться на будущем драфте уйти повыше. Это моё мнение», — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин о решении игрока.

А чего ждать в «Маскегоне»? С одной стороны, это хорошая команда, которая закончила 2024 год, деля первое место в Восточном дивизионе USHL. С другой стороны, других больших звёзд там нет, Рябкин будет единственным — то есть лишних факторов для всплеска в индивидуальной статистике не появится. Наверное, второй самый высоко котируемый после Рябкина хоккеист команды — защитник Лука Радивоевич, сын легенды «Спартака».

Иван Рябкин Фото: photo.khl.ru

Понятно, почему Рябкин принял такое решение — очевидно, что сейчас он просто закис. Однако мы должны держать в памяти пример Дмитрия Соколова: за год до драфта он котировался в топ-10, получал сравнения с Овечкиным, однако за год упал до седьмого раунда. Конечно, на это повлияли тяжёлая травма и ужасная турнирная ситуация юниорского клуба форварда, однако генменеджер «Миннесоты» после драфта отмечал проблемы с формой и лишним весом. Результат? В этом году Соколов не закрепился ни в «Нефтехимике», ни в «Адмирале», а сезон будет заканчивать в «Кузне».

Конечно, это весьма пессимистичный сценарий. Однако ни один талант никогда не добивался многого, выезжая лишь на голом таланте — и об этом должны помнить и Рябкин, и другие подрастающие хоккеисты.