«Если на рынке есть Глотов, мы обязаны кем-то жертвовать». Волков — о дедлайне «Трактора»

«Трактор» до окончания дедлайна шёл на первом месте на Востоке, всерьёз обозначив свои амбиции – борьба за Кубок Гагарина. Тем удивительнее было, когда челябинцы предстали самым активным «игроком» на рынке.

Менеджмент команды принял решение не отсиживаться понапрасну, упиваясь результатами половины регулярки.

Генеральный менеджер «Трактор» Алексей Волков дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал, почему была проведена такая активная работа, как команде поможет Никита Коростелёв, есть ли предварительная договорённость о продлении контракта с Василием Глотовым, какой спрос был на Никиту Тертышного и о многом другом.

«Место команды в регулярном чемпионате не должно вводить в заблуждение ни меня, ни тренерский штаб»

– Вы говорили, что «Трактор» должен использовать время до дедлайна максимально продуктивно. Удалось ли решить все поставленные задачи?

– Да, удалось. Мы усилили все линии и добавили глубины состава, все ребята имеют за спиной приличный опыт и помогут нам стать сильнее на самую важную часть сезона.

– Команда всё это время шла на первом месте в конференции, но количество проведённых сделок наглядно показывает: множество позиций надо усиливать. Раскройте это более детально.

– Место команды в регулярном чемпионате, особенно если ты на верхних строчках, не должно вводить в заблуждение ни меня, ни тренерский штаб. У нас изначально была очень хорошая команда. Подготовка к плей-офф, выявление слабых мест, аудит состава и ребят, с кем хотим быть очень конкурентоспособными в плей-офф – самая важная часть работы перед закрытием трансферного окна. Мы усилились, добавили скорости, мастерства, габаритов.

– Мы видели, что в нашей лиге топовые клубы могут активно работать в дедлайн по сделкам на вход, но «Трактор» не побоялся резать по живому, что стало диковинкой. Как оценили риски в этой ситуации?

– Опишу наши обмены такой фразой: если на рынке есть игроки уровня Глотова, то команда обязана кем-то пожертвовать, чтобы получить такого игрока в свой клуб. Риски есть всегда, что что-то не сработает, ошибки — это часть работы, но если есть возможность, то обязательно нужно вливать в состав свежую кровь и хоккеистов такого уровня. Я уверен, что мы встряхнули состав, есть конкуренция в бригадах большинства, да и в целом появилась глубина, так что наши ребята должны понимать, что их место в составе зависит от их игры.

«Такой аспект, как человеческие качества, ставлю на первое место при подписании какого-либо игрока»

– «Резать по живому – это непосредственная обязанность менеджера. И, к сожалению, иногда приходится это делать. Конечно, если будут какие-то ребята, которые абсолютно не вписываются в модель главного тренера и нам нужно будет принять жёсткое решение, то мы это сделаем. Это часть моей работы», – говорили вы месяц назад. Кого из ушедших игроков можете отнести к категории «резать по живому»?

– Применительно к этой фразе, наверное, могу назвать Дилана Сикуру – великолепного человека и когда-то совсем недавно доминирующего игрока АХЛ. Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. В сухом остатке могу сказать, что наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает. Я пожелал Дилану удачи, надеюсь, в «Динамо» у него получится показать свои сильные качества.

Дилан Сикура Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Не было мысли, что после такой глобальной работы внутри команды может сложиться ситуация, при которой команде надо будет по-новому притираться друг к другу, как это обычно происходит на предсезонке?

– Нет, такой мысли не было. Костяк команды не претерпел изменений. Для того чтобы притереться, найти «химию» и вернуть обратно свои кондиции и уверенность, есть ещё очень много времени. Все ребята, которые пришли в наш клуб, сейчас имеют исключительно положительные характеристики по человеческим качествам. Для меня это самая важная часть в работе, этот аспект ставлю на первое место при подписании какого-либо игрока. Опасений нет, есть уверенность, что наша внутренняя часть тоже стала сильнее.

– Приобретение Логана Дэя продиктовано тем, что надо разгрузить Кэмпфера, или позиция блюлайнера, игрока первой пары проседала у «Трактора»?

– Стив играет очень много. Из-за этого случаются ошибки, но он молодец, мужик и боец. Логан поможет нам в целом в защите и, возможно, в большинстве, но он давно не играл, и, чтобы набрать кондиции, потребуется время. Приобретение Коромыслова и Прибыльского тоже добавит конкуренции и надёжности. Отмечу, что Доминик Миканович просто выгрызает себе место своей игрой. Это приятный сюрприз.

– Вы сказали, что Коростелёв давно был в зоне ваших интересов. Основная причина долгих переговоров – вопрос компенсации?

– Никита Коростелёв — отличный парень и очень сильный игрок. Человека, который регулярно набирает очки и забивает голы, непросто заполучить в свои ряды, только если он не в статусе НСА. Поэтому пришлось пойти на жертвы. Миша Котляревский стал игроком «Северстали», Никита пришёл к нам. Считаю, что в таких случаях говорят, что от этого обмена в выигрыше все.

Гру рассказал, как команде помогут Коростелёв и Глотов: Тренер «Трактора» Гру не уверен, хватит ли глубины состава команде в плей-офф

– Котляревский был мотором команды, его объём работы был невероятен. Как относитесь к мнению, что без таких игроков не обойтись в играх на вылет?

– Да, согласен, что такие игроки, как Миша, ценны своими качествами в объёме работы в плей-офф. Но я видел Никиту в плей-офф с «Авангардом», когда там работал, и мы играли с «Магниткой» во втором раунде. Скажу, что острые действия, бросок и голевое чутьё тоже пригодятся нам в плей-офф.

«У нас есть хорошие шансы переподписать Глотова на следующий сезон. Это же касается и Никиты Коростелёва»

– Центральная ось – хребет любой команды. После того как выменяли Глотова, можно сказать, что теперь вы ей довольны?

– Я доволен, что мы получили такого игрока в наш дружный коллектив. Он игрок с большой буквы, это мы видим уже давно. Куда бы его ни поставил тренерский штаб, в центр или на край, уверен, что его игра от этого не пострадает.

– Как смотрите на ситуацию, что Глотов – помощник непосредственно здесь и сейчас, так как, вероятно, Василий захочет по окончании контракта попробовать свои силы в НХЛ?

– Здесь и сейчас – это самое правильное человеческое мышление, прошлое уже не вернуть, будущее ещё не наступило, мы можем только контролировать момент, в котором живём. Мы пытаемся найти баланс, нам важно, что мы ставим себе задачу выиграть Кубок Гагарина и идём к этой цели пошагово. Василий должен повысить наши акции в мясорубке плей-офф. А о продлении контракта мы уже предварительно поговорили, я думаю, что у нас есть хорошие шансы его переподписать и на следующий сезон. Это же касается и Никиты Коростелёва.

– Слухи об обмене Никиты Тертышного, кажется, не утихали уже несколько лет, но обменяли его в момент, когда вы сами отмечали, как он прибавил во всех аспектах. Это вопрос адаптации к системе Гру или же обмен продиктован тем, что в этот момент на Никиту появился спрос, что дало возможность развернуться в финансовом плане?

– Никиту очень хотели три клуба. В том сезоне такого не было. Всё взвесив с тренерским штабом, решили, что Никите нужны перемены и встряска. Он очень прибавил в этом сезоне по сравнению с прошлым, но так будет лучше для всех, если он станет играть у Игоря Ларионова. Хоккей, который он проповедует в «Торпедо», очень подходит Никите.

Никита Тертышный Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Ходили слухи, что «Трактор» рассматривает ещё несколько вариантов обмена: Робинсона, Ткачёва. Есть ли правда в них? Если да, что не срослось?

– Слухи всегда есть. Ткачёва мы вообще даже близко не рассматривали на обмен, а по Бадди хотели изучить рынок. Были неплохие предложения, но, всё взвесив, решили, что нам он нужен больше, чем те ребята, которых предлагали в обмен.

– Вы сказали, что недовольны Сикурой и оправданий (травма) быть не может. Но при этом обмен был зарегистрирован за две минуты до окончания дедлайна. Говорит ли это о том, что шансов на то, чтобы пойти дальше с Диланом, не было?

– Да, по Дилану мы сработали на самом флажке. «Динамо» приняло решение поздновато, но наши юристы сработали оперативно, и мы успели сделать обмен. Надеюсь, смена команды даст ему новый вызов. Играть хорошо он может и умеет, отрезками мы это наблюдали в «Тракторе».