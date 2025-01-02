Русская «Тампа», уникальные вратари «Монреаля». Сборные клубов НХЛ за четверть века

Продолжаем наш масштабный проект. Напоминаем: мы выбираем две символические пятёрки каждого клуба НХЛ за первую четверть XXI века, при этом начиная с 1 января 2000-го (конечно, правильнее было бы считать с 2001-го, но НХЛ в своём голосовании берёт такую отсечку). До Нового года мы успели разобрать все западные команды, а сегодня препарируем клубы Атлантического дивизиона.

«Баффало»

Райан Миллер; Расмус Далин — Тони Людман; Томас Ванек — Джек Айкел — Джейсон Поминвилль

Мартин Бирон; Хенрик Таллиндер — Алексей Житник; Дерек Рой — Даниэль Бриер — Мирослав Шатан

Вратари: место Миллера здесь железобетонно — а вот вторым будет заработавший себе репутацию «вечного второго» Бирон, который был первым номером в короткую пересменку между Гашеком и Миллером.

Защитники: а здесь придётся вспоминать имена ушедших лет — за исключением Далина, который проявляет себя даже в безнадёжной команде последних сезонов. Сильные атакующие защитники в клубе до этого очень надолго не задерживались, поэтому компанию шведу составляют в основном домоседы и силовики из нулевых.

Томас Ванек Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Нападающие: Джек Айкел разбивает компанию игроков великолепного постлокаутного «Баффало»: те «клинки» просуществовали совсем недолго, но успели поразить всю лигу скоростным атакующим стилем. Если бы не фирменное невезение, команда Бриера и Поминвилля должна была играть в финале в 2006-м, когда у неё поломались почти все основные защитники. Ну а Айкел остаётся лучшим игроком команды, если считать очки, набранные в среднем за встречу — даже вспоминая его окружение в те годы.

«Бостон»

Тим Томас; Здено Хара — Чарли Макэвой; Брэд Маршан — Патрис Бержерон — Давид Пастрняк

Туукка Раск; Тори Крюг — Деннис Зайденберг; Джо Торнтон — Давид Крейчи — Милан Лучич

Вратари: кажется, Томас в 2011-м был чуть ли не ключевым кирпичиком той команды, которая до и после этого несколько раз на ровном месте спотыкалась в плей-офф, уступая серии с 3-0 и 3-1. С Раском «мишки» чемпионами уже не становились, но выиграли много всего в регулярке.

Защитники: в первой паре у нас многолетний лидер клубной обороны и лидер нынешней защиты, которая даже сейчас позволяет потерявшему многих лидеров клубу держаться на плаву. Крюг — лучший атакующий защитник клуба этих лет, а Зайденберг — верный партнёр Хары в чемпионском плей-офф.

Патрис Бержерон Фото: Michael Dwyer/AP Photo/ТАСС

Нападающие: абсолютно безальтернативная первая тройка, которая творила на наших глазах, и один чех вытесняет другого, даже более заслуженного, во второе звено. Лучич лишь дважды за карьеру пробивал 60 очков за сезон, но пиковый Милан — это почти живое воплощение идеологии «больших злых мишек». Джамбо Джо уже прочно ассоциируется с другим клубом, однако драфтовал его «Бостон» — но лишь для того, чтобы продать будущего обладателя «Арт Росса» в Калифорнию за удивительно маленькую компенсацию.

«Детройт»

Крис Осгуд; Никлас Лидстрём — Никлас Кронвалль; Хенрик Зеттерберг — Павел Дацюк — Дилан Ларкин

Доминик Гашек; Крис Челиос — Брайан Рафальски; Брэндан Шэнахан — Сергей Фёдоров — Юхан Франзен

Вратари: конечно, Осгуд сам по себе считается менее талантливым игроком, но он стал чемпионом в 2008-м с менее звёздной командой, чем Гашек в 2002-м. Кроме того, в 2008-м Крис ещё и вытеснил Гашека из ворот посреди первого раунда и больше места не отдавал.

Защитники: «Детройт» имел роскошь в виде потенциально лучшего защитника нулевых: даже деревянные игроки в паре с Лидстрёмом расцветали, словно их воткнули в чернозём. Его тёзка-швед прославился уже больше своими силовыми, ну а дуэт во второй паре переходил в «Ред Уингз» уже сильно за 30, но всё равно два звёздных оборонца играли ключевую роль в кубковых походах.

Хенрик Зеттерберг и Павел Дацюк Фото: Jose Juarez/AP Photo/ТАСС

Нападающие: Дилан Ларкин ещё успел поиграть с двумя легендами, определявшими целое десятилетие команды, но лишь сезон — нынешнему капитану не сильно повезло с окружением. Фёдоров уходил из команды не на лучшей ноте, однако его игра в начале нулевых выбора просто не оставляет. Франзен в плане индивидуальной статистики никогда не звездил, но был одним из тех, кто воплощал столько любимый в Детройте «grind».

«Монреаль»

Кэри Прайс; Андрей Марков — Ши Уэбер; Макс Пасиоретти — Томаш Плеканец — Алексей Ковалёв

Жозе Теодор; Пи Кей Суббэн — Джефф Питри; Коул Кофилд — Саку Койву — Ник Судзуки

Вратари: лишь двум голкиперам в XXI веке удавалось выиграть «Харт», и оба они выступали за «Монреаль». Впечатляет и не оставляет места конкурентам — даже проведшему пару героических серий в плей-офф-2010 Ярославу Галаку.

Защитники: «Норрис» выигрывал Суббэн — однако в финал «Монреаль» выходил с Уэбером, который стал лидером раздевалки команды, на которую никто не ставил. Место в первой паре за многолетнюю стабильность отдаём русскому защитнику. Питри никогда не был звёздным защитником, но именно он разгонял атаки того «Монреаля»-2021 и провёл в команде немало продуктивных сезонов.

Андрей Марков, Томаш Плеканец, Пи Кей Суббэн и Макс Пасиоретти Фото: Ryan Remiorz/ZUMA/ТАСС

Нападающие: кажется, у «Канадиенс» чуть ли не самая маловыразительная линия атаки в XXI веке в плане имён. Только вдумайтесь: за 25 лет лишь один форвард команды набирал за сезон более 80 очков, и это Алексей Ковалёв. Алекс Гальченюк уже прочно записан в басты драфта, а он на этом отрезке входит в топ-10 бомбардиров команды! Поэтому имена юных лидеров здесь удивлять не должны: таких же ярких в плане креатива хоккеистов до них было не так много. Пасиоретти — единственный стабильный снайпер команды на этом отрезке, а Плеканец и Койву — надёжные бойцы.

«Оттава»

Крэйг Андерсон; Эрик Карлссон — Крис Филлипс; Даниэль Альфредссон — Джейсон Спецца — Дэни Хитли

Патрик Лалим; Здено Хара — Уэйд Редден; Мариан Госса — Тим Штюцле — Марк Стоун

Вратари: два стабильных, но никогда не считавшихся звёздными голкипера. Возможно, сюда мог попасть Доминик Гашек, но из-за травмы он провёл в команде лишь полгода.

Защитники: пожалуй, скромный домосед Филлипс может вызывать вопросы в первой паре, но первые объявленные НХЛ команды показали, что лига ценит стабильную верность цветам больше, чем более короткий и яркий период. Филлипс провёл в команде всю карьеру и здесь обогнал двух суперзвёзд.

Pizza Line в 2024 году Фото: Chris Tanouye/Getty Images

Нападающие: первую тройку оккупировала великолепная «Пицца-лайн», два игрока которой отлично проявляли себя и после ухода Хитли. Почему Штюцле, а не Ткачук во втором звене? Всё-таки немец банально набирает больше очков, а лидерские качества капитана «Оттавы» стали вызывать вопросы по мере прозябания клуба в бозе — да и Стоун начал оформляться как претендент на «Селке» в канадской столице.

«Тампа-Бэй»

Андрей Василевский; Виктор Хедман — Дэн Бойл; Никита Кучеров — Стивен Стэмкос — Мартен Сен-Луи

Николай Хабибулин; Михаил Сергачёв — Райан Макдона; Венсан Лекавалье — Брэд Ричардс — Брэйден Пойнт

Вратари: два чемпиона и две легенды из России. Рядом — никого.

Защитники: статистически между Хедманом и всеми остальными — пропасть, хотя пиковый Дэн Бойл до обмена из «Тампы» вряд ли шведу уступал. Сергачёв почти всё своё хоккейное становление прошёл именно в «Тампе», куда попал 19-летним, а приехавший из Нью-Йорка Макдона оказался тем незаметным клеем, который соединял все элементы защиты, повидавшей три финала.

Стивен Стэмкос и Никита Кучеров Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Нападающие: по три героя 2004-го и «ковидного дуплета»: пожалуй, вполне справедливое соотношение. Жаль, что не попал в эти команды забивавший ключевые голы трудяга Ондржей Палат или верный оруженосец Алекс Киллорн, но куда пробиться через все эти бесконечные «Харты», «Морисы Ришары» и трофеи чуть поскромнее?

«Торонто»

Кёртис Джозеф; Томаш Каберле — Брайан Маккейб; Остон Мэттьюс — Матс Сундин — Митч Марнер;

Фредерик Андерсен; Морган Райлли — Джейк Гардинер; Вильям Нюландер — Джон Таварес — Фил Кессел

Вратари: Джозеф — опора классного «Торонто» рубежа веков, который потом совершил большой просчёт, перейдя в «Детройт». Андерсен — герой регулярок 2010-х, который в плей-офф так и не помог команде перелезть через бостонский заборчик.

Защитники: по первой паре вопросов нет: Каберле — второй бомбардир-защитник в истории команды, Маккейб долгое время играл с ним в одной паре, дополняя его атакующие подвиги. Место Райлли тоже понятно, а потом уже идут вопросы: слишком долго «Торонто» был перекошен на атаку, и слишком многие усиления командной обороны провалились. Выбираем Гардинера — спорного, но набиравшего очки игрока.

Матс Сундин Фото: Dave Sandford/Getty Images

Нападающие: понятно, что «Большая четвёрка» как основа реальной команды фактически провалилась, но в индивидуальном плане конкурентов им почти нет — да и мы собираем фактически фэнтези-составы. Компанию им составляет великолепный Сундин, который дюжину лет был лицом команды, а Кессел даже на фоне всей критики местной прессы стабильно клал 30+ шайб за сезон.

«Флорида»

Сергей Бобровский; Аарон Экблад — Джей Боумистер; Джонатан Юбердо — Александр Барков — Мэттью Ткачук

Роберто Луонго; Брайан Кэмпбелл — Густав Форслинг; Сэм Райнхарт — Олли Йокинен — Павел Буре

Вратари: наверное, первые провальные годы Бобровского с лихвой окупились двумя выходами в финал и удачной (по большей части) игрой в этих розыгрышах плей-офф. Луонго начинал и завершал карьеру в «пантерах», но в плей-офф поиграл лишь один раз.

Защитники: логично видеть здесь двух игроков чемпионской команды — однако если Экбладу звёздная судьба была спрогнозирована уже в момент драфта, то Форслинг переходил во «Флориду» хоккеистом из АХЛ, но тотально перевернул карьеру: за 313 игр у него умопомрачительная полезность «+152». Боумистеру не повезло оказаться в команде образца нулевых, зато Кэмпбелл был одним из тех «дядек», что помог встать на ноги Экбладу и Баркову.

Сергей Бобровский Фото: Alie Skowronski/ZUMA/ТАСС

Нападающие: в реальной жизни Ткачук пришёл в команду именно в обмен на Юбердо, но в нашей фэнтези-команде это не имеет значения: правда, игровой стиль этой парочки тотально отличается. Райнхарт в «пантерах» за короткое время превратился в короля пятака всей лиги, Йокинен был одним из немногих ярких игроков несчастной команды нулевых. Ну а Буре в сезоне-2000/2001 был неудержим: в команде, где второй лучший бомбардир (Виктор Козлов) набрал 37 (14+23) очков, у Русской Ракеты их было 92 (59+33). Жаль, что карьера Буре в XXI веке и во «Флориде» в частности была очень короткой.