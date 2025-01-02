Почему видео с Овечкиным порвало интернет?

2025-й только начался — а уже подарил нам, скорее всего, главную историю января. В первый день нового года, 1 января, в интернете завирусился небольшой видеоролик, на котором Александр Овечкин нецензурно высказывается о победе в матче с «Бостоном», который состоялся 31 декабря, а также поздравляет с праздником.

Это видео буквально порвало интернет! В адрес Ови полились аплодисменты за смелую и забавную речь — а вместе с тем и критика за неподобающие высказывания о сопернике. А кто-то даже усомнился в реальности ролика. Вдруг опять фейк?

Что ж, давайте разберём всю ситуацию и постараемся дать ответы на каждый из вопросов.

Что же сказал Овечкин?

Прежде всего посмотрим видео ещё раз (если вы каким-то чудом его ещё не видели).

«Закончили игру, ******* «Бостон». Всё *******. Сейчас едем домой, будем праздновать Новый год. Давайте, ребят. Главное — всем здоровья. Всех люблю, всех уважаю. На связи, до лета. Главное — завтра хорошенечко прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться. Давайте, всех с Новым годом. Обнимаю», — сказал нападающий «Вашингтона».

Реально ли это видео? Кажется, что всё-таки да. Конечно, технологии развиваются семимильными шагами — сейчас некоторые дипфейки (это технология, основанная на искусственном интеллекте и создающая изображения или голоса) не отличить от реальных роликов. Однако, как отмечали некоторые разбирающиеся в теме люди, сейчас эта система всё-таки всё ещё развивается, а посему не всё работает идеально. Если бы это был дипфейк, то, например, в моментах, где Овечкин загораживает лицо баночкой, картинка бы «проседала». А такого не происходит.

Следовательно, это видео либо реальное, либо было создано настоящим гением. И мы склоняемся к первому варианту, особенно если учесть, что представитель Ови в России Глеб Чистяков отказался комментировать ситуацию журналистам.

Стоит ли применять санкции к Овечкину?

Что ж, а сей вопрос уже не такой очевидный.

С одной стороны, это видео, скорее всего, предназначалось для ограниченного, самого близкого круга лиц. Друзей, коллег или кого-то ещё из числа приближённых, кому Ови доверяет. А посему обвинять нападающего «Вашингтона» в публичных резкостях в адрес соперника странно. Всё-таки это видео предназначалось для небольшого круга лиц, для самых близких. Не для общества.

Кроме того, вся речь Ови была забавной — в присущем ему стиле. Понятное дело, что на людях хоккеисты (да и спортсмены в принципе) могут держать себя в руках, но в личном общении дают волю эмоциям и резким выражениям. Так что ещё страннее обвинять игрока в поведении, которым отличаемся и мы — простые люди.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

С другой стороны, когда ты настолько крупная личность, за каждым шагом которой пристально следят, личность, чьё мнение имеет огромный вес, тебе необходимо тщательно следить за тем, что ты говоришь. Да, это всё ещё было видео, предназначенное, вероятно, для самых близких. Но в век продвинутых цифровых технологий нужно понимать и помнить: что и кому бы ты ни отправлял, как только это посылается кому-либо (даже самому себе) в социальных сетях или попадает в интернет иными способами — всё, это уже не нечто личное. Это общественное.

Когда ты популярная личность и образец для подражания, то быть максимально аккуратным в своих высказываниях — это твоя обязанность и ответственность. Ты просто обязан максимально заботиться о том, чтобы любые резкости, даже самые безобидные, не попали в публичное пространство. Такова цена популярности.

Кроме того, если оценивать слова Овечкина именно как публичное высказывание, то, очевидно, оно крайне некорректное. Даже на эмоциях такие фразы в адрес соперников непозволительны. Так что Александр должен принять ответственность за свои слова. Конечно, не в виде отстранений, штрафов, осуждения со стороны общества или чего-либо ещё в этом роде. Тяжесть проступка, очевидно, не такая.

Однако в современном мире, где классическую дипломатию, кажется, нередко высмеют за её «духоту», а люди с какой-никакой властью позволяют себе резкие и даже оскорбительные высказывания в адрес других, нельзя забывать, что это всё-таки неправильно. Даже если тебе насолили, даже если не ты начал этот конфликт оскорблений — корректность и уважение всегда превыше всего. Причём это касается не только публичной сферы, но и сферы личных отношений, где люди нередко перегибают палку.

Свою мысль всегда можно донести корректно. Абсолютно всегда.

Поэтому, продолжая тенденцию с некорректными высказываниями, ты забываешь о том, как они могут задевать людей. Но достойная ли это цена за пару громких фраз?

Говоря о нашумевшем видео, напомним и о тех, кто «слил» его в Сеть. О них не получится забыть. Даже если сие было сделано случайно, это по меньшей мере некрасиво. А если уж такое на такое пошли специально… Доверие со стороны других людей — это настоящая ценность, которая зарабатывается с огромным трудом. Если ты чувствуешь, что такое доверие тебе не нужно, зачем продолжать общаться? Зачем останавливаться на таких полумерах? Кажется, что либо ты принимаешь такое доверие и уважаешь его, либо отказываешься от коммуникации.

Стоит ли Александру доверять некоторым людям из своего круга общения? Что ж, ответ на этот вопрос он будет искать самостоятельно.

Про момент с пивом и вовсе особо не хочется говорить. Понятно, что алкоголь вредит организму, даже такой, как пиво. Даже если со всех сторон заявляют обратное. Александр же — взрослый человек и может делать то, что считает нужным. Однако — крамольная мысль для 2 января — потакание употреблению алкоголя — это также некорректно. Особенно со стороны спортсмена.

Так что тема не зря вышла настолько скандальной и подняла на уши весь интернет. Тут есть о чём подумать и подискутировать.