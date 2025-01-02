Топ-события пятницы: «Ювентус» — «Милан», много хоккея и теннис

Спорт 3 января: МЧМ по хоккею, Кочетков и Овечкин — в НХЛ, «Тур де Ски» в лыжных гонках, а также «Валенсия» — «Реал» Мадрид в футболе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли Кочетков «Каролине» взять реванш у «Флориды»?

В Санрайзе пройдёт заключительный матч регулярной серии между «Флоридой» и «Каролиной». Предыдущие игры, которые состоялись в конце ноября – начале декабря, остались за «Пантерз» с огромным преимуществом (общий счёт – 12:3). Но в этой встрече, вполне вероятно, примет участие Пётр Кочетков, а он свой единственный матч против «Флориды» в карьере выиграл (1:0 год назад). Вполне возможна и дуэль русских вратарей, Кочетков против Бобровского. Если так, то будет ещё интереснее!

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли Овечкин новый год с очередного гола?

Этот матч мог бы стать дуэлью одного из лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ с будущим лучшим снайпером всех времён, но, к сожалению, Кирилл Капризов сейчас не играет из-за травмы нижней части тела. А вот Александр Овечкин наконец залечил перелом ноги и забил два очередных гола в трёх встречах после возвращения в строй. Ждём продолжения его погони за великим рекордом Гретцки.

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🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли тонущие «Рейнджерс» обыграть «Бостон» без Шестёркина?

Этот сезон для «Рейнджерс», а точнее, даже последние полтора месяца – сущий ад. 15 поражений в последних 19 матчей, а в канун Нового года вдобавок ко всему травму получил лучший игрок команды – вратарь Игорь Шестёркин. Ближайшие встречи команда точно проведёт без него – продолжится ли бедствие нью-йоркцев или они всё же найдут в себе силы начать переламывать ситуацию?

🏒 3:30: Чехия U20 — Канада U20, молодёжный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала

Интрига: устроит ли Чехия ещё одну сенсацию с Канадой?

Сборная Канады на МЧМ пока не блещет – в группе они умудрились сначала проиграть Латвии, а затем влететь в принципиальном матче с США. В итоге хозяева турнира завершили предварительный раунд на третьем месте и вышли в четвертьфинале на своего прошлогоднего обидчика – сборную Чехии. Год назад чехи сенсационно выбили канадцев на этой же стадии, впервые за пять лет оставив их без медалей. Возьмут ли «кленовые листья» реванш или вновь закончат турнир без медальных игр?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 03:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпионов лихорадит, воспользуются ли «волки» этой возможностью?

«Бостон Селтикс» приучил всех в последнее время, что клуб крайне редко попадает в неудачные серии. Впрочем, сейчас ситуация обстоит именно так. «Кельты» в семи встречах одержали только три победы. Тем не менее матч с «Торонто» получился крайне удачным – 125:71. «Миннесота» Тимбервулвз» не сказать, что стабильная команда в этом сезоне, но навязать борьбу Эдвардс и компания могут любому. Кто заберёт победу?

🎾 6:00*: Онс Жабер (Тунис) — Мирра Андреева (Россия, 8), Брисбен, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до полуфинала «пятисотника» в Брисбене?

17-летняя Мирра Андреева на всех парах мчит по сетке «пятисотника» в Брисбене. В третьем круге юная россиянка уверенно разобралась с чешкой Линдой Носковой, повесив ей при этом «баранку». Теперь за место в полуфинале Мирра сразится с Онс Жабер из Туниса. Девушки ранее встречались уже однажды — на Australian Open — 2024 сильнее оказалась Андреева. Далее победительница нового матча сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Мари Боузкова.

🏒 14:00: «Трактор» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Трактор» на первое место Востока?

2024 год «Трактор», долгое время удерживавший лидерство в Восточной конференции, закончил на втором месте, уступив в двух из последних трёх встреч. Вперёд вырвался «Салават Юлаев», закончивший календарный год четырёхматчевой победной серией. Первая игра в новом году – шанс для челябинцев вернуть себе первую строчку.

🏒 17:00: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: станет ли очередная серия армейского дерби таким же триллером, как предыдущая?

25 декабря состоялся один из самых запоминающихся матчей этого сезона КХЛ. ЦСКА забросил две шайбы в первую же минуту встречи, вёл 5:0 после первого периода, но затем СКА смог перевернуть ход игры и едва не совершил грандиозный камбэк. Петербуржцы забили пять, но пропустили ещё одну, что и предопределило исход встречи. Смогут ли команды выдать такой же яркий по накалу матч, но уже после праздников?

🎿 18:10: Лыжные гонки, «Тур де Ски», спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Интрига: используют ли Клебо и Диггинс свои шансы?

После снятия с многодневки «Тур де Ски» Харальда Амундсена интрига в мужском зачёте почти исчезла. Норвежцу Йоханнесу Клебо достаточно выиграть любимый классический спринт, чтобы оторваться от конкурентов очень серьёзно. Такие шансы Йоханнес обычно не упускает. В женском зачёте для экс-лидера многодневки американки Джессики Диггинс спринт — шанс серьёзно приблизиться к норвежкам Астрид Слинн и Терезе Йохауг. Проблема в том, что классика — не самая сильная сторона Диггинс.

Что случилось с Амундсеном? Норвежец Харальд Амундсен заболел и сошёл с «Тур де Ски»

⚽️ 22:00: «Ювентус» — «Милан», Суперкубок Италии, 1/2 финала

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Интрига: чем завершится дебют Консейсау в топ-матче?

«Милан» уволил тренера Паулу Фонсеку, а на смену позвал другого португальца — Сержиу Консейсау. Теперь «россонери» тренирует экс-футболист «Интера». А дебют Сержиу выпал на полуфинал Суперкубка с «Ювентусом». Забавно, что за туринцев выступает сын Консейсау — Франсишку. Нас ждёт вдвойне эпичная игра за выход в финал.

⚽️ 22:00: «Валенсия» — «Реал» Мадрид, Примера, 12-й тур

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Интрига: «Реал» выйдет в лидеры Примеры?

Мадридский «Реал» выдаёт не самый сильный сезон. Но при этом находится в гонке за золото Примеры. А в случае победы над «Валенсией» станет лидером. Валенсийцы терпят крах: команда идёт на 20-м месте, а болельщики конфликтуют с президентом Питером Лимом. Они планируют бойкотировать домашний матч с «Реалом». Вряд ли это как-то поможет игрокам. Но «Валенсия» точно не отдаст очки без боя.