Чуда не произошло. Казахстан вёл в матче за выживание, но вылетел из элиты на МЧМ-2025

На молодёжном чемпионате мира — 2025 началась заключительная стадия – 2 января команды из Швеции и Латвии дали старт плей-офф. Но ещё незадолго до первого вбрасывания в их матче в «Канадиен Тайр-центре» сошлись сборные Германии и Казахстана – главные неудачники группового этапа, которым в очной встрече предстояло определить, кто из них сможет сохранить прописку в элитном дивизионе, а кому через год предстоит добывать её заново.

Предыдущие четыре матча для каждого из сегодняшних соперников закончились поражениями – немецкая сборная проиграла США, Финляндии и Канаде в основное время и смогла набрать единственное очко, уступив уже упомянутым латвийцам в овертайме, в то время как казахстанцы были разбиты шведами и чехами, затем едва не сотворили сенсацию в игре со Словакией, где всё-таки были сломлены в дополнительной пятиминутке, а в последней встрече в группе оказались слабее швейцарцев.

На предварительной стадии и Германия, и Казахстан нашли путь к воротам соперников всего по восемь раз. Сегодня же с голами решили не затягивать – на пятой минуте команды обменялись точными бросками. Открыли счёт номинальные гости – Асанали Русланулы вывел казахстанцев вперёд, но уже через восемь секунд Максим Шефер восстановил равновесие.

Однако к первому перерыву подопечные Сергея Старыгина смогли вернуть преимущество себе – Никита Ситников заставил немцев во второй раз в матче вынимать шайбу из собственных ворот и подарил надежду на то, что Казахстану удастся принять участие в МЧМ и в следующем году.

Ещё больше эта надежда стала после третьего гола на этом турнире от Артура Гросса в начале второй двадцатиминутки – казахстанцы владели игровым преимуществом, которое успешно воплощали в преимущество на табло, реализовав 3 из 20 первых бросков.

Но, как это часто бывает, молодых хоккеистов из Казахстана подвела дисциплина. Через полторы минуты после гола Гросса они оказались вчетвером, а ещё через 16 секунд – втроём. Наказание не заставило себя долго ждать – сначала дубль оформил Шефер, а через 21 секунду после его гола Эдвин Тропман вновь сделал счёт равным.

Поразительно, что немцам хватило всего двух бросков, чтобы реализовать численное преимущество – ещё поразительнее, что это были их первые два броска во втором периоде. До следующего перерыва они нанесли ещё один и вновь сделали это в большинстве – к счастью для казахстанцев, удаление Гросса Германия реализовать уже не смогла. Казахстан своими попытками также не воспользовался – перед третьим периодом сохранилась максимальная интрига.

А в заключительной трети казахстанцы вновь стали жертвой своей недисциплинированности. Александр Ким на ровном месте отправился отбывать штраф за подножку, чем немецкие хоккеисты просто не могли не воспользоваться – Юлиус Зумпф, который до этого дважды ассистировал партнёрам при розыгрыше лишнего, на этот раз бросил сам и впервые в матче вывел сборную Германии вперёд.

Несмотря на то что у Казахстана было 16 минут, чтобы отыграть минимальное отставание и постараться зацепиться за сохранение прописки в элите, сделать это подопечные Сергея Старыгина не смогли. Чуда не произошло – на МЧМ-2026 сборная Казахстана сыграет в дивизионе 1А.